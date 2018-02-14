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ВЭБ не намерен участвовать в организации IPO Saudi Aramco - Горьков


Энергосети / Рынки

СОЧИ, 14 фев /ПРАЙМ/. Внешэкономбанк не намерен принимать участие в организации первичного размещения акций (IPO) государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, это не входит в его мандат, сообщил РИА Новости глава госкорпорации Сергей Горьков.

В среду глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что российские инвестбанки заинтересованы в участии в организации IPO Saudi Aramco.

"Нет, мы не участвуем... Это не наш мандат, не наше направление", - сказал Горьков в кулуарах Российского инвестиционного форума.

Saudi Aramco планирует к марту текущего года определиться с площадкой для размещения акций в рамках IPO, чтобы к октябрю провести листинг, сообщало в начале февраля агентство Рейтер со ссылкой на источник. Другой источник сообщил агентству, что объявить о площадке IPO Saudi Aramco Саудовская Аравия может только в октябре, когда будет проводить у себя крупную конференцию по вопросам инвестиций.

Источники отметили, что Saudi Aramco рассматривает возможность размещения на Лондонской, Нью-Йоркской и Гонконгской биржах, а также на фондовой бирже самой Саудовской Аравии.

Saudi Aramco была основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности Саудовской Аравии.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который пройдет с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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