Дайджест российских СМИ – 15 февраля

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

- Письмо ученым от соседа - ФАНО откликнулось на обращение деятелей науки к президенту - Четыреста российских ученых, отправивших Владимиру Путину открытое письмо о катастрофическом состоянии отечественной науки, дождались ответа. Как оказалось, их обращение перенаправили в ФАНО, на которое и жаловались главе государства исследователи. В документе на 12 листах агентство заверило, что делает все возможное для "сохранения высокого потенциала российской науки", и призвало ученых к конструктивному диалогу. Влиятельный академический "Клуб 1 июля" назвал объяснения ФАНО "масштабным обманом" и напомнил, что ученые обращались к другому адресату.

- "Нынешний период может стать более опасным, чем холодная война" - Посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер — о перспективах сотрудничества Брюсселя и Москвы - В последнее время заметно участились контакты между представителями официальных структур России и ЕС: только за последние две недели Москву посетили три высокопоставленных представителя Европейской службы внешних связей, а в Брюсселе побывали два заместителя главы МИД РФ. Посол ЕС в России Маркус Эдерер рассказал корреспонденту "Ъ" Елене Черненко, почему это нельзя считать признаком восстановления полноценных отношений и что необходимо сделать, чтобы сотрудничество возобновилось в прежнем объеме.

- Тройка преф - Инвесторы из Саудовской Аравии, Японии и РФПИ собирают привилегированные акции "Транснефти" - Как выяснил "Ъ", иностранные инвесторы из Японии и Саудовской Аравии вместе с РФПИ купили привилегированные акции "Транснефти" уже почти на $585 млн (около 34 млрд руб. по текущему курсу), что по примерным расчетам, соответствует около 7% таких бумаг. Интерес к ним появился после того, как "Транснефть" уравняла дивиденды на все виды акций. Если компания, как обещает, в 2018 году сохранит выплаты на уровне около 60 млрд руб., все владельцы префов получат около 13 млрд руб. (около $226 млн). Сумма может почти удвоиться, если государство заставит компанию платить 50% от чистой прибыли по МСФО.

- Похоронное дело обошлось без слов - Замечания экспертов не попали в проект закона - Эксперты в сфере ритуальных услуг обеспокоены тем, что их замечания к проекту закона о похоронном деле, подготовленному Минстроем, не будут учтены в финальном варианте. По их мнению, это создает риски укрепления монопольного положения на столичном рынке ГБУ "Ритуал". Чиновники не согласны и утверждают, что ГБУ обрабатывает всего 20% заказов.

- Страхование жизни подведут под стандарт - Растущий рынок занялся упреждающим саморегулированием - Страхование жизни за год вышло в лидеры по темпам роста на страховом рынке. За год сборы в сегменте выросли на 53,3% — до 328,5 млрд руб. Отчитавшись об этом перед ЦБ, страховщики вчера заявили о намерении самостоятельно стандартизовать продукты в отрасли, чтобы не допустить роста числа жалоб клиентов.

- Площадки для закупок поступили в продажу - Реформы в отрасли вызвали передел рынка - Как стало известно "Ъ", изменения законодательства в сфере госзакупок (44-ФЗ и 223-ФЗ) запустили передел рынка электронных торговых площадок (ЭТП). Два крупных игрока — владельцы B2B-Center (АО "Центр развития экономики") и группа компаний "Фабрикант" — продают этот бизнес. Покупателем B2B-Center может стать лидер рынка госзакупок "Сбербанк-АСТ", а площадок "Фабриканта" — ЭТП Газпромбанка. Предложения оцениваются в 5 млрд и 2,2 млрд руб. соответственно, эксперты считают их нерыночными.

- Лекарствам подбирают маркировку - Фармпроизводители обеспокоены сроками запуска проекта - Российские фармкомпании и аптечные сети обеспокоены сроками внедрения маркировки лекарств и расходами на покупку оборудования. Об этом их представители заявили в ходе конференции "Ъ" о маркировке лекарственных препаратов. Российские производители оборудования (его локализует "Ростех") и IT-продуктов заверяют, что смогут предложить компаниям доступные по цене решения. Пока же участники рынка ждут выхода правительственного постановления, уточняющего порядок работы системы маркировки, которая с 2020 года станет обязательной.

- "Брексит" придется отработать - Мониторинг мировой экономики - Предстоящий выход Великобритании из ЕС продолжает оказывать негативное влияние на экономику этой страны: вызванная ослаблением фунта высокая инфляция бьет по реальным доходам населения, а неопределенность будущих отношений с Евросоюзом сдерживает инвестиции. Такие выводы содержатся в докладе Международного валютного фонда (МВФ) по итогам консультации с властями Великобритании. В связи с этим фонд отмечает особую важность для страны увеличения производительности труда и сокращения госдолга.

- Кандидатов выстроили по рейтингу - Опрос ВЦИОМа не выявил колебаний у самовыдвиженца Владимира Путина - Рейтинг Владимира Путина, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, составляет 71%, а его ближайшим конкурентом остается кандидат КПРФ Павел Грудинин (7,3%). Уже 93% россиян знают, когда пройдут выборы. Интерес к ним социологи связали с появлением "неожиданного кандидата" Ксении Собчак, за которую готовы голосовать 1,3%. Ее объявление о намерении баллотироваться стало неофициальным стартом кампании, считают во ВЦИОМе. С этого момента "появилась надежда, что сейчас что-то будет меняться", считает политтехнолог.

- Дмитрий Рогозин нашел общий язык с Бельгией и Люксембургом - Вице-премьеры трех стран обсудили перспективы сотрудничества - Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин принял вчера в Москве своих коллег из Бельгии и Люксембурга Дидье Рейндерса и Этьена Шнайдера. В ходе заседания смешанной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом политики и бизнесмены сделали заявления о перспективах целого ряда совместных проектов в сфере промышленности, инноваций и энергетики.

- ЕСПЧ вернулся к делу о теракте в "Охотном Ряду" - Осужденная за его подготовку требует признать несправедливым судебное разбирательство - Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в среду провела публичные слушания по жалобе Зары Муртазалиевой на несправедливое судебное разбирательство в РФ. Она была осуждена в 2005 году за подготовку теракта в торговом центре "Охотный Ряд" в Москве, вину в котором не признала. Это первое дело против России, которое Большая палата пересмотрит исключительно по инициативе заявителя, чей иск ЕСПЧ ранее отклонил. Итогом спора может стать изменение практики ЕСПЧ по вопросу о праве защиты вызывать и допрашивать свидетелей.

- Федор Смолов промахнулся на 200 миллионов - Следствие подозревает, что деньги форварда сборной России похитил экс-депутат Госдумы - Как стало известно "Ъ", СКР возбудил уголовное дело о мошенничестве, в результате которого пострадал форвард сборной России и футбольного клуба "Краснодар" Федор Смолов. Нападающий почти за 200 млн руб. купил в элитном московском жилом комплексе Knightsbridge квартиру, которая оказалась в залоге у банка. Недвижимость спортсмен приобрел у скандально известного экс-депутата Госдумы от "Справедливой России" Ильдара Самиева, который сейчас находится под арестом за мошенничество с подмосковной недвижимостью стоимостью около $850 тыс. Теперь в деле бывшего законодателя будет как минимум два эпизода.

- Юнус-Бек Евкуров взялся за святое - Глава Ингушетии предложил контролировать содержание проповедей -Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров распорядился взять под контроль проповеди, с которыми в местных мечетях выступают богословы. Господин Евкуров считает, что это необходимо, чтобы не допустить "политизации проповеднической деятельности". В муфтияте Ингушетии заявили, что республиканские власти таким образом хотят оградить себя от критики, и пригрозили чиновникам шариатским судом.

- Преемнику Шакро готовят преступное сообщество - В столичном регионе проведена операция против закавказских гангстеров - Более десяти участников азербайджанской ОПГ во главе с "авторитетом" Фуадом Рзаевым по кличке Афо задержано в Москве в результате совместной операции оперативников столичного управления ФСБ и уголовного розыска. По предварительным данным, действуя от имени скрывающегося за рубежом от российского правосудия одного из самых влиятельных воров в законе постсоветского пространства Надира Салифова, они обложили ежемесячной данью множество предпринимателей. Салифов, известный в криминальных кругах как Лоту Гули, лишь в прошлом году вышел на свободу после 22-летней отсидки и почти сразу объявил о своих претензиях на место патриарха криминального мира, остающееся вакантным после убийства Деда Хасана и ареста Шакро Молодого.

- Заслушанные наставники молодежи - Кого наставлял Владимир Путин на путь истинный, а кто – его - На ВДНХ прошел форум "Наставник", в работе которого намерен был принять участие президент страны. Но закончилось тем, что к нему в Ново-Огарево приехали лучшие наставники страны. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников старается понять, зачем и кому нужен такой захватывающий конкурс и форум — и понимает, что нужен, иначе президент еще неизвестно сколько времени не поделился бы сокровенными мыслями о том, что он думает о любимой профессии и о том, какому человеку он хотел бы передать свои знания и опыт.

- НАТО усиливает командный дух - Альянс согласовал создание центра киберопераций и двух новых командований - Министры обороны стран—членов НАТО приняли решение о создании центра киберопераций и двух новых командований. Основной задачей последних будет защита морских путей в Атлантике и обеспечение логистики в Европе на случай критически опасных ситуаций либо войны. В штаб-квартире альянса не скрывают, что решения были приняты в связи с "агрессивной политикой России". С подробностями из Брюсселя — корреспондент "Ъ" .

- Республиканцы и демократы не поделили земли - Границы избирательных округов определят исход выборов в Палату представителей США - В США набирает обороты гонка за кресла в Палате представителей. Хотя выборы пройдут только в ноябре, демократы и республиканцы уже сейчас находятся в остром противостоянии по вопросу использования нечестных технологий. В Пенсильвании члены Демократической партии через суд доказали: при прошлой нарезке избирательных округов в 2011 году республиканцы использовали джерримендеринг, то есть обозначили границы так, что голоса в штате теперь распределяются в их пользу. В итоге демократы рискуют получить плохие результаты на ноябрьских выборах. Новая демаркация границ была назначена на 2021 год, но демократы убедили суд в необходимости внеочередных изменений. Сегодня точку в этом споре поставит губернатор штата Том Вулф.

- Уголь разминулся с Россией - Экспорт в январе вырос на 6,3% - На фоне сложной погодной ситуации и пробки из порожних вагонов в Сибири в январе перевозки угля по железной дороге упали на 3,1%, до 34,8 млн тонн. При этом падение затронуло только российских потребителей, отгрузки которым упали на 8,4%. Более выгодный вывоз угля на экспорт лишь вырос сразу на 6,3%. Эксперты и источники "Ъ" на рынке отмечают большие риски при срыве поставок по экспортным контрактам. Основные потребители в РФ — энергетики — на угольщиков не жалуются, отмечая лишь эпизодические срывы поставок.

- Промсвязьбанку PSBR дали старую команду - На обслуживание "оборонки" придут рыночные менеджеры - В санируемом Промсвязьбанке (ПСБ) началось формирование новой команды. На этой неделе в банк вышли шесть советников, приглашенных новым главой банка Петром Фрадковым. Кроме того, обсуждается возвращение некоторых его топ-менеджеров, уволенных прежними собственниками банка в преддверии его санации. Возвращение даже части старой команды эксперты называют нетипичным явлением, особенно с учетом того, что банк будет ориентироваться на обслуживание оборонной отрасли.

- Измерительный интерес - Вероника Горячева о банковских проектах Росстандарта - У банкиров появился еще один надзорный орган — Росстандарт,— который может составить конкуренцию ЦБ. Только в 2018 году он намерен проверить 60 банков, то есть десятую их часть, со всеми территориальными подразделениями. При этом проверять будут все, до чего не дошли руки и глаза сотрудников ЦБ,— всевозможные весы, дозиметры, градусники в аптечках и прочее и прочее.

- Санации и нефтяной рынок оживили M&A - В лидеры вырвались ТЭК и финансовый сектор - В 2017 году российский рынок сделок слияний и поглощений (M&A) продолжил начатый в предыдущем периоде рост. Увеличилось как количество сделок с участием российских компаний, так и объем рынка в денежном выражении. Рост показателей обеспечили в основном крупные сделки в топливно-энергетической отрасли, а также сделки, связанные с куплей-продажей активов санируемого банка "ФК Открытие". Вместе с тем из-за санкций снизилась активность иностранных инвесторов, зато российские покупатели за границей, напротив, активизировались.

- Нефть подешевела в рублях - Новая цена не представляет риска для бюджета - Рублевая цена российской нефти Urals после четырехмесячного перерыва опустилась ниже уровня 3,5 тыс. руб. за баррель. За три недели в российской валюте она потеряла в цене 12%. Однако такое снижение не опасно для российского бюджета, который рассчитан исходя из более низких значений.

- "Нефтегарант" ушел в банк - Акционирование не помогает увидеть конечных бенефициаров НПФ - Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), связанные с компанией "Роснефть" ROSN, меняют структуру собственности. Впрочем, она остается все такой же непрозрачной, какой и была раньше. Акционирование, на котором настаивал регулятор, утверждая, что оно увеличит прозрачность фондов, не помогает. НПФ используют несовершенство законодательства, чтобы не раскрывать своих бенефициаров.

- Авиакомпании рассчитаются за погоду - Структурам Росгидромета согласовали цену метеоданных - Как выяснил "Ъ", правительство согласовало размер платежей авиакомпаний структурам Росгидромета за предполетное метеообслуживание. Они с прошлого года должны быть включены в аэронавигационный сбор ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" (ГК по ОрВД), но процесс затянулся. Росгидромет настаивал на выплате за метеоданные 5 млрд руб. в год, против выступала Росавиация. В итоге платеж был снижен до 3,4 млрд руб. Но в отрасли считают, что перед полетом можно обойтись и без услуг Росгидромета: нужные метеоданные несложно найти и в интернете.

- Активы Владимира Потанина дошли до Верховного суда - Бывшая супруга главы "Интерроса" претендует на 1 трлн руб. - Экс-супруга главы "Интерроса" и президента "Норильского никеля" Владимира Потанина Наталия обжаловала в Верховный суд РФ (ВС) отказы нижестоящих судов по делам о разделе нажитого в браке имущества. Фактически для госпожи Потаниной это последний шанс получить компенсацию за доли в активах бывшего мужа — по ее оценке, это около 1 трлн руб.

- Бытовая техника переключается на онлайн-канал - Интернет-продажи электроники ощутили отложенный спрос - Онлайн-продажи бытовой техники и электроники в России продолжили расти на фоне отложенного спроса и роста доступности ипотечных кредитов. В денежном выражении по итогам 2017 года этот сегмент вырос на 12%, до 233 млрд руб. Офлайновый рынок техники пока в четыре раза крупнее, но и растет медленнее.

- Инвесторы наводят красоту - Kismet Capital Group инвестировал в Shelly - Онлайн-сервис по заказу на дом маникюра и других услуг Shelly привлек инвестиции на сумму $2,4 млн от Kismet Capital Group (KCG) владельца "СТС Медиа" Ивана Таврина, венчурных фондов NP Capital и AddVenture и ряда частных инвесторов. Рынок beauty-услуг в России растет и к 2022 году может достичь 500 млрд руб. Но в цифровой среде лидера на нем до сих пор нет, объясняют эксперты интерес инвесторов.

- BNS Group оденет в свое - Ритейлер запустит собственную марку - BNS Group, продающая в России марки Calvin Klein Jeans, Topshop и Karl Lagerfeld, запускает собственный бренд одежды Papermint. Под ним будут выпускаться коллекции в среднем ценовом сегменте. Наличие в ассортименте своих марок одежды позволяет ритейлерам увеличивать маржу, указывают эксперты.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

- Saudi Aramco может войти в "Арктик СПГ-2" - Речь идет уже не только о покупке газа "Новатэка" NVTK - "Новатэк" договаривается о партнерстве с саудовской государственной нефтяной компанией Saudi Aramco. Речь идет именно об участии Saudi Aramco в проекте, а не только о покупке сжиженного газа, рассказывают несколько собеседников "Ведомостей", знакомых с ходом переговоров. Структура новой компании "Новатэка" может быть похожа на "Ямал СПГ" ("Новатэк" – 50,1%, французская Total – 20%, китайские CNPC – 20% и SRF – 9,9%) с той разницей, что место китайских партнеров займут саудиты, полагает один из собеседников "Ведомостей". Доли Saudi Aramco и Total, вероятно, будут равными, говорит он. "Новатэк" от официальных комментариев отказался. Представители Saudi Aramco и Total не ответили на запрос "Ведомостей".

- Возможная явка на выборы не выросла ни на процент - После двух месяцев президентской кампании голосовать готовы те же 80% россиян - После почти двух месяцев президентской кампании декларируемая гражданами явка на выборы остается почти такой же, как и на старте, следует из опубликованных в среду данных ВЦИОМа. О том, что они "точно" или "скорее" примут участие в выборах, заявляет 80,4% респондентов, не хотят идти на участки 6,9% и еще 10,9% не определились. В опросе ВЦИОМа от 20 декабря о намерении голосовать говорил 81% россиян, 7% были против и 12% не определились.

- Эксперты усомнились в перспективах Павла Грудинина - Кандидат в президенты от КПРФ мог бы провести более сильную кампанию - Кампания кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина вступила в решающую фазу, но первоначальные ожидания, что он может стать сильным кандидатом, не оправдались, полагают авторы публикуемого в четверг доклада Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). По мнению гендиректора АПЭКа Дмитрия Орлова, у кампании Грудинина два слабых места: она началась слишком поздно, а сам кандидат в ее ходе предстал как узконишевый продукт.

- "Первый канал" сократил "Путина" на четверть - Но партии продолжают жаловаться на демонстрацию этого фильма - Представитель "Первого канала" в среду выразил сожаление по поводу полученного от ЦИК замечания, отметив, что показ фильма "Путин" не противоречит законодательству о выборах. "Тем не менее мы считаем важным прислушаться к мнению ЦИК, – заявил он. – В связи с вещанием на разные часовые пояса мы не можем изменить текущую сетку – в части регионов страны третья серия фильма уже была показана или показывается. Но принимаем решение отменить завтрашний показ финального эпизода".

- Снижение расходов на оборону может притормозить экономику России - Внутренний спрос слишком вялый для уверенного роста - В январе расходы федерального бюджета были традиционно скромными – бюджет закончил месяц с профицитом в 2,8% ВВП, сообщил Минфин. Это стандартная ситуация для бюджета в начале года, говорит главный экономист БКС Владимир Тихомиров.

- Ускорение инфляции в США испугало инвесторов всего на полтора часа - Но заставило готовиться к более быстрому росту процентных ставок - Министерство труда США сообщило в среду, что индекс потребительских цен вырос в январе на 2,1% в годовом выражении, а за вычетом цен на энергоресурсы и продукты питания – на 1,8%. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal (WSJ), ожидали 1,9 и 1,7% соответственно. По сравнению с декабрем совокупная инфляция составила 0,5%, базовая – 0,3% (ожидалось 0,4 и 0,2%).

- "Газпром" GAZP оспаривает цену газа для Германии - Российский концерн начал арбитражное разбирательство с крупнейшим покупателем - "Газпром" потребовал пересмотреть цену газа на 2018 г. для германской Uniper (до 2016 г. – E.Оn Global Commodities SE) в арбитраже Стокгольма, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источники. Представитель "Газпром экспорта" подтвердил это. По его словам, Uniper направлено "уведомление о начале арбитражного разбирательства". "Газпром" требует пересмотреть с 1 февраля 2018 г. цены на газ. Представитель Uniper не ответил на запрос "Ведомостей".

- У крупнейших страховщиков начали падать сборы - В этом году улучшений ждать не стоит, предупреждают эксперты - Крупные страховые компании начали подводить итоги 2017 г. Он оказался для них неудачным, следует из их сообщений. "Ингосстрах" ings сократил сборы на 9% до 83,7 млрд руб. Его гендиректор Михаил Волков называет спад прогнозируемым: "В большей степени это связано с нашим консервативным подходом в части рынка ОСАГО, к которому мы относимся очень аккуратно". Сборы "Ингосстраха" по ОСАГО за 2017 г. сократились, по данным Российского союза автостраховщиков, на 22% до 22 млрд руб.

- BMW выбрала регион для строительства завода в России - Предприятие появится в Калининградской области - BMW выбрала Калининградскую область для строительства автозавода полного цикла, рассказал в интервью "Ведомостям" министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, "проект по производству автомобилей BMW будет реализован в рамках специнвестконтракта, параметры которого сейчас согласуются Минпромторгом России и правительством Калининградской области".

- En+ задумалась над новым размещением акций - Компания Олега Дерипаски изучает возможность продать акции на $1 млрд после выборов президента России - Энергометаллургическая компания Дерипаски En+ начала изучать возможность вторичного размещения после выборов президента России. Они назначены на 18 марта. Источники Reuters рассказывают, что речь может идти о размещении на $1 млрд. Источники "Ведомостей" среди банкиров, которые работают с En+, уверяют, что никакой определенности относительно суммы размещения еще нет – идут только первые прикидки и предварительное общение с банками и инвесторами. Представитель En+ это не комментирует.

- "Кольцо безопасности" Nimb появилось в России - Пока оно не умеет вызывать полицию, но способно оповестить близких - Кольцо безопасности Nimb, позволяющее нажатием кнопки разослать близким и экстренным службам сигнал тревоги, в апреле поступает в продажу в США. Об этом "Ведомостям" сообщил основатель и генеральный директор Nimb Леонид Берещанский. Первая партия колец стоимостью $249 составит 10 000 шт., из которых 3000 уже отложены по предзаказу – проект собирал деньги на платформе Kickstarter.

- Продажи Apple AAPL Watch в штуках превысили совокупный экспорт швейцарских часов - Таковы данные Statista за IV квартал 2017 г. - В IV квартале 2017 г. мировые поставки в штуках умных часов Apple Watch удвоились и обогнали совокупный экспорт всех швейцарских часов, следует из данных Statista. Причина в новой модели Apple Watch Series 3, считают аналитики Canalys.

- Василий Уткин станет образом и голосом "Альпари" - Спортивный комментатор будет рекламировать форекс-компанию - Международная форекс-компания "Альпари" будет сотрудничать со спортивным комментатором, бывшим главным редактором спортивных каналов "НТВ-плюс" Василием Уткиным: его образ и голос будут задействованы в рекламных кампаниях "Альпари". Об этом "Ведомостям" рассказал представитель последней и подтвердил представитель Уткина. Контракт подписан до конца 2018 г., его сумму стороны раскрывать отказались. Вероятно, она составляет несколько миллионов рублей, считает управляющий партнер брендингового агентства Depot WPF Алексей Андреев.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- Бит или не бит? - Общество ждет от власти и бизнеса серьезной дискуссии о будущем криптовалют в России - Исландии грозит энергетический кризис: майнинг потребляет все больше и больше электроэнергии. Китайские чиновники предложили ограничить энергопотребление для добытчиков криптовалюты. Международная платежная система Visa объявила о прекращении обслуживания биткоин-карт в Европе. В России уже в нескольких домах возникали пожары из-за работы в квартирах майнинговых ферм - оборудованию требуется мощное охлаждение.

- Водители получат отметку - Всех, кто за рулем, поделят на любителей и профессионалов - Министерство экономического развития провело совещание с экспертами и заинтересованными ведомствами по оценке нового законопроекта, касающегося подготовки водителей.

- Поймать и уничтожить - Минтранс хочет дать Росгвардии право "арестовывать" беспилотники - Министерство транспорта предложило перехватывать и изымать беспилотники, которые летают в запретных зонах. А их владельцев ждет штраф за полеты над охраняемыми объектами.

- Соцсети просветят - Во Франции разработали проект закона о фейковых новостях - Во Франции подготовлен законопроект по борьбе с фейковыми новостями. Он был разработан экспертами министерства культуры и будет вынесен на обсуждение нижней палаты французского парламента - Национального собрания. О некоторых ключевых направлениях, а также целях документа, названного "Законопроект о надежности и достоверности информации", рассказала глава французского минкульта Франсуаз Ниссен.

- Банк уходит в поле - Дмитрий Медведев пообещал аграриям сохранить меры поддержки - Правительство сохранит инструменты государственной поддержки аграриев, включая льготное кредитование, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

- Покажут себя - ЦИК утвердил распределение эфирного времени между кандидатами - Центризбирком утвердил график распределения эфирного времени между кандидатами в президенты. Глава комиссии Элла Памфилова рекомендовала претендентам на главный пост использовать отведенное им время по максимуму. Кроме того, она разъяснила им возможности агитации на негосударственных телеканалах.

- Учить без жестокости - Госдума приняла закон о запрете контактной притравки - Закон о запрете жестоких способов подготовки охотничьих собак повторно принят Госдумой. Это уже вторая попытка депутатов запретить контактную притравку на диких животных. Документ в предыдущей редакции, напомним, отклонил Совфед в конце прошлого года. Однако новый текст был доработан вместе с сенаторами, так что в этот раз верхняя палата намерена дать ему "зеленый свет".

- Обещанного ждала три года - КС РФ рассматривает дело о региональном маткапитале - Конституционный суд РФ начал рассматривать дело о невыплате регионального материнского капитала. Процесс обещает быть громким, так как речь идет, по сути, о выполнении обязательств государства.

- Главный свидетель - Мосгорсуд допросил четверых следователей - В Мосгорсуде продолжился процесс по делу начальника Управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко, обвиняемого во взятке.

- Снова дали шанс - Сенаторы одобрили продление "амнистии капиталов", произвели кадровые перестановки и заслушали министра транспорта - Второй этап "амнистии капиталов" начнется с 1 марта. Ряд законов, обеспечивающих его реализацию, одобрил Совет Федерации.

- Видео от врагов - Наркоторговец осужден за пропаганду терроризма - За пропаганду идей запрещенной в России организации "Исламское государство" Верховный суд РФ признал законным приговор Сиевуши Халилову, осужденному на семь лет лишения свободы.

- Прощать нельзя - Внесен законопроект о пожизненном заключении для педофилов - В Госдуму внесен законопроект о пожизненном лишении свободы для педофилов. Группа депутатов во главе с вице-спикером от "Единой России" Ириной Яровой предлагает не только ужесточить наказание, но и приостановить сроки давности по преступлениям против малолетних.

- Дорогой гость - Россиян будут штрафовать, если мигрант вовремя не вернулся на родину - Граждан и компании, приглашающих в Россию мигрантов, будут штрафовать, если иностранные гости вовремя не вернутся на родину. Правительственный законопроект об этом (поправки в Кодекс об административных правонарушениях) внесен в Госдуму.

- Дутая сенсация - Почему столько шума наделал ремонт камер в "Матросской Тишине" - Первые публикации о наличии в московском CИЗО N 1, больше известном как "Матросская Тишина", особенных камер, которым с подачи СМИ "был присвоен VIP-статус", появились в декабре 2017 года. А когда выяснилось, что строительные материалы для так называемых VIP-камер оплатил некий Дионисий Золотов, это многих насторожило . Поясним, Золотов не правозащитник, не сотрудник ФСИН, а такой же подследственный СИЗО "Матросская Тишина", как и все остальные. Благотворитель решил пожертвовать несколько миллионов рублей в стройматериалы для ремонта камер, чтобы привести изолятор в надлежащий вид. Обрастая новыми подробностями в СМИ, история получила широкий общественный резонанс, на который не могли не обратить внимания компетентные органы.

- Путь еды - Экспорт продовольствия растет опережающими темпами - Россия за год поставила за рубеж продовольствия на 20,3 миллиарда долларов. При этом ввезла продуктов на 29 миллиардов долларов, показали данные Федеральной таможенной службы. Но этот разрыв страна может преодолеть уже в этом году и впервые за последние 63 года стать нетто-экспортером.

- Трактора умеют стрелять - В Беларуси состоятся соревнования по тракторному биатлону - На следующей неделе в песчаном карьере неподалеку от белорусского райцентра Сморгонь, что на западе страны, пройдут соревнования по биатлону. Необычному - тракторному. На старт выйдет малогабаритная техника Минского тракторного завода - как классические трактора Belarus-132H, так и новинка - Belarus-152. В состоящей из трех этапов эстафете примут участие пять команд.

- Ни дня без покрышки - У шинной отрасли появится своя дорожная карта - Производство отечественных шин уже к 2020 году вырастет минимум на 30 процентов, а максимум - на 50. Такие впечатляющие показатели заложены в дорожной карте развития шинной отрасли, над созданием которой сейчас трудится минпромторг.

- Вернуться не хотят - Адвокаты не смогли обжаловать заочный арест руководства "ВИМ-Авиа" - Мосгорсуд признал законным заочный арест совладельца авиакомпании "ВИМ-Авиа" Рашида Мурсекаева, обвиняемого в злоупотреблениях полномочиями, которые повлекли для контрагентов компании ущерб на сумму около 800 миллионов рублей.

- Деньги приехали - В Сочи открывается Российский инвестиционный форум - Бюджетные возможности регионов сильно различаются, борьба за инвесторов обостряется, а территории, вложившиеся в создание инфраструктуры, порой имеют больше долгов, чем прибыли. В поисках эффективных и сбалансированных инструментов развития власти и бизнес встретятся 15 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

- Под градусом - Жильцов обезопасят от лишних трат на теплоснабжение - Критерии для определения "правильной" теплосетевой организации предложил установить Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ. Одним из них может стать протяженность теплосети.

- Требуйте пересчета - Разработаны правила содержания дома - Минстрой разработал новые правила содержания общего имущества, который устанавливает необходимый минимум работ для надлежащего содержания многоквартирного дома. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

- Есть ли жизнь за МКАДом - Стали известны регионы, где лучше всего жить и работать - Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье - эти три территории заняли первые строчки рейтинга регионов по качеству жизни-2017, подготовленного "РИА Рейтинг". Чтобы определить, где лучше всего жить, использовались 72 индикатора, среди которых уровень доходов, занятость населения, жилищные условия, обеспеченность детскими садами.

- На всю Евразию - Центробанки ЕАЭС начнут обмен данными о хакерах - Банк России предложил центральным банкам стран Евразийского экономического союза начать автоматизированный обмен информацией о хакерских атаках на основе форматов ISO, которые будут внедрены на российском финансовом рынке в этом году.

- Машина без бумажки - Паспорт, который нельзя потерять - С 1 июля перестанут выдаваться бумажные паспорта транспортных средств. Их заменят электронные. Сейчас в России действует переходный период, призванный обеспечить максимально плавный и комфортный для всех заинтересованных сторон переход на электронные паспорта. Поэтому АО "Электронный паспорт" решило рассказать, как можно будет получить этот документ.

- За обиды ответят - Казна заставит расплачиваться чиновников, нанесших вред гражданам - Правительство России внесло в Госдуму проект поправок в Бюджетный кодекс. Помимо прочего, в инициативе прописана важная норма: распорядители бюджетных средств получат право обращаться с регрессными исками к тем чиновникам, по вине которых казна выплатила компенсации гражданам.

- Кем быть в своей стране - Юнармейцы встретятся в Подмосковье - На будущей неделе в парке культуры и отдыха Вооруженных сил "Патриот" состоится первый Всероссийский молодежный форум "Я - Юнармия!". В подмосковной Кубинке соберутся восемь тысяч лучших представителей этого юношеского общественного движения, делегированные всеми областями, краями и республиками страны.

- На чужих крыльях - "МиГ" предостерег Украину от переделки истребителя в штурмовик - Российские эксперты в один голос назвали опасной задумку Украины переделать истребитель в штурмовик. Ранее ряд СМИ сообщил о модернизации советских истребителей МиГ-29, которая в скором времени должна начаться на Львовском авиационно-ремонтном заводе.

- Неизвестные острова - Северный флот готовит экспедицию на Новую Землю - В этом году Северный флот организует большую экспедицию на архипелаг Новая Земля. Этот проект уже одобрил министр обороны Сергей Шойгу, его поддержали члены Русского географического общества.

- Придумали долг - Рэкетиры требовали у бизнесмена 12 миллионов рублей - Двое москвичей, 26 и 37 лет, один из которых уже был судим, нашли нетрудный способ дохода - вымогательство. Знакомому 36-летнему бизнесмену они придумали несуществующий долг в 12 миллионов рублей. И потребовали его вернуть. В противном случае обещали разгромить бизнес, покалечить или убить его самого. Такой метод мог бы сработать лет пятнадцать назад, когда правоохранительные органы по тем или иным причинам бездействовали. Да и то, тогда бандиты в одиночку или вдвоем рэкетом не занимались.

- Обогрев включен - Росавиация дала рекомендации по зимним полетам - После первых выводов Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о причинах крушения Ан-148 Росавиации дала рекомендации перевозчикам по безопасности полетов в зимнее время. Они содержат данные об авиационных эпизодах в период снегопадов в московском авиаузле 4-5 февраля 2018 года.

- Бандитский "привет" из 90-х - На крыше московского дома нашли тайник со взрывчаткой - Тайник с самодельными взрывными устройствами обнаружили строители на крыше столичной многоэтажки в Тихвинском переулке, 11. Практически, в центре Москвы. Они проводили работы и под обшивкой крыши нашли две сигаретные пачки и три банки из-под пива. Однако ни самих сигарет, ни пенного напитка там не оказалось. Строители увидели грязно-желтое вещество, похожее на хозяйственное мыло, из которого торчали провода. А сами пачки и банки показались неоправданно тяжелыми. Опытные люди предположили, что это - тол или тротил.

- Пушки заменят масло? - Вместо проведения реформ Киев усиленно готовится к новой фазе войны на Донбассе - На Украине нет "партий мира", а "партии войны", напротив, набирают политический вес, столь необходимый перед предстоящими в 2019 году парламентскими и президентскими выборами. Во вторник глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов вновь объяснил, для чего был принят закон о реинтеграции Донбасса.

- Андреа, дочь каменщика - Впервые за 150 лет Социал-демократическую партию Германии может возглавить женщина - Новым лицом Социал-демократической партии Германии впервые за всю ее 150-летнюю историю может стать женщина - 47-летняя глава фракции СДПГ в бундестаге Андреа Налес.

- Цена искусства - В США художники отсудили миллионы - Нью-Йоркские уличные художники отсудили миллионы долларов за уничтоженные работы. Прежде они украшали складские помещения в Квинсе. Однако в 2013 году владелец здания, известного как 5Pointz, сначала закрасил граффити, а затем снес постройку, чтобы освободить место для строительства элитного жилья.

- Обаму присыпали - Террористы использовали почту для "белой атаки" - Пока армии мира совершенствуют свои ракетные системы для доставки боеголовок в нужную точку мира, террористы в своих целях пользуются благами цивилизации. В который раз для устрашения и запугивания они вооружились обыкновенной почтой.

- Что руины говорят - Новая работа Ирины Кориной "Не только про тебя" на Винзаводе - Инсталляцией Ирины Кориной "Не только про тебя" ЦСИ Винзавод ставит не точку - раздумчивое многоточие - в цикле "Прощание с вечной молодостью". Ирина Корина давно перешла из "молодых, подающих надежды" в разряд мастеров. С 1999 года, когда она стала лауреатом театральной премии "Дебют", Корина превратилась в мэтра, увенчанного премиями в области современного искусства "Соратник", "Инновация" (2008 и 2015), плюс итальянской премией Terna (2012). Ее работы были представлены и в Павильоне России на Венецианской биеннале 2009 года и в основном проекте Венецианской биеннале 2017 года.

- Хиты модельной внешности - В Москве и Петербурге выступила легендарная группа Kraftwerk - Именно с них начиналась эпоха массовой популярности электронной музыки еще в 70-е. В январе 2018 года Kraftwerk завоевали очередную премию Grammy и отправились в мировой тур. Четверо внешне аскетических и чопорных немцев по-прежнему азартно изобретают новые звуки, электронные тембры и видеоэффекты.

- Книжный кутеж - Елена Шубина соберет писателей в театре - Имя издателя Елены Шубиной хорошо известно в России и за рубежом. Читатели, сотрудники книжных магазинов, писатели, представители культурной среды давно стали воспринимать каждую книгу "Редакции Елены Шубиной" как важное событие в литературе, некий "золотой стандарт", синоним качественной интеллектуальной прозы.

- Самый русский немец - В Москве открылась экспозиция, посвященная связям поэта Рильке с Россией - При входе в дом Остроухова в Трубниках посетителя встречают березки. Пластмассовые. Но приглянись - сквозь "кору" из пикселей проступают слова. Русские. Береза - символ России и первая русская "бумага".

- Кросс косолапых - В Берлине начинается охота на Золотых и Серебряных медведей - В четверг в Берлине открывается 68-й международный кинофестиваль. Фильм открытия - анимационная фантазия "Остров собак" Уэса Андерсона, одного из фаворитов Берлинале, лауреата Серебряного медведя за "Гранд-отель "Будапешт", открывавший фестиваль 2014 года.

- Надзор в белом халате - Почему визит прокурора в поликлинику возмутил врачей - В Новосибирске бурно обсуждают новую инициативу прокуратуры области - сотрудник надзорного ведомства провел прием граждан… в городской поликлинике № 1. Прежде мобильных приемных в медучреждениях области прокуроры не открывали. И врачи на появление "контролеров" в родных коридорах отреагировали резко.

- Паспорт мой, подпись не моя - Горожанка отстояла право не выплачивать кредит - То, что она не брала крупный кредит, женщине пришлось доказывать в суде. Как выяснилось, за нее деньги под проценты в банке оформил знакомый.

- Подняли потолок - В регионе проиндексировали "критерий нуждаемости" для ветеранов - "Критерий нуждаемости" проиндексирован для того, чтобы сохранить бюджетные выплаты более чем десяти тысячам проживающих в Самарской области ветеранов. После январского повышения пенсий они могли их лишиться.

- Новая пятерка - На Дальнем Востоке могут расширить географию применения "электронной визы" - Комиссия Правительства России по законопроектной деятельности одобрила законопроект минвостокразвития о распространении упрощенного порядка въезда иностранных граждан по электронным визам через международные аэропорты Дальнего Востока.

- От винта! - Обновленный аэропорт Саранска принял первый рейс - Обновленный после масштабной реконструкции в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу - 2018 аэропорт Саранска возобновил работу. В среду здесь приняли первый регулярный рейс из московского аэропорта Внуково.

- Пирамидальные миражи - Новые охотники за миллионами предлагают нам отдаться криптовалюте - Всего каких-то девять лет прошло, а у мира уже иные приоритеты. Что делает с нами время..."Будущее принадлежит тем, кто производит идеи", - убеждают мир финансово-экономические пророки и предлагают раскошеливаться. По-крупному вкладываться в идеи, которыми они привлекают наше внимание, как детскими погремушками.

- У меня есть мечта. Мотыгинская криптодолина - Майнинговые мощности соединят с исследованиями в медицине, химии и генетике, чтобы решить проблему рака, СПИДа, качества жизни при старении - Выбор всегда есть. Это я по поводу заявления, что "группа выдающихся "патриотов своего кармана" путем перевода экономики России на криптовалюту и ограбление природных ресурсов предлагает сделать рывок в обеспеченное будущее, а там хоть трава не расти. Идти ли по этому пути - выбор за нами".

ИЗВЕСТИЯ

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- "Михомайдан" готовит ответный удар - Сторонники Михаила Саакашвили грозят активизировать протесты и способствовать возвращению своего лидера на Украину - Сторонники Михаила Саакашвили обещают киевским властям ответить на выдворение грузинского политика из страны активизацией массовых протестов в украинской столице. Об этом "Известиям" рассказал депутат Верховной рады, ближайший соратник Саакашвили Юрий Деревянко. Он заверил, что сторонники экс-губернатора Одесской области сделают все возможное, чтобы вернуть своего лидера на Украину, а также добьются возвращения ему гражданства страны.

- Курчатовский институт начал отмечать юбилей во Дворце пионеров - С историей Национального исследовательского центра школьников познакомили его сотрудники - Торжественное мероприятие "75 лет для страны и мира", посвященное юбилею Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и Дню российской науки, прошло в Большом концертном зале образовательного учреждения "Воробьевы горы" (бывший Дворец пионеров).

- "Эра бумажных денег завершается" - Глава ВЭБа Сергей Горьков — о переходе на блокчейн-технологии, росте экономики и переформатировании Банка развития - ВЭБ продолжает развивать фабрику проектного финансирования. С ее помощью инвестиции в экономику России будут ежегодно увеличиваться и достигнут 500 млрд рублей в 2020 году. Экономика становится цифровой, технологии требуют новых эффективных инструментов финансовой поддержки. При помощи ВЭБа регионы, ведомства и госкомпании уже начали внедрять блокчейн-технологии. Перед Россией встают новые вызовы, и ответом на них станет ВЭБ 3.0 — обо всем этом в интервью "Известиям" рассказал председатель правления госкорпорации Сергей Горьков.

- Жильцам упростят порядок собраний - В правительстве поддержали идею облегчить организацию собраний собственников в многоквартирных домах - Владельцы квартир смогут проводить общие собрания жильцов в форме конференций: у них появится возможность передавать право голоса другим собственникам-делегатам. Соответствующие изменения в Жилищный кодекс РФ поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, рассказали "Известиям" два собеседника, знакомых с итогами заседания. При этом в комиссии указали на необходимость устранить ряд недостатков: четче прописать правила избрания делегатов и порядок принятия ими решений ("Известия" ознакомились с материалами заседания). Эксперты идею поддерживают, но обращают внимание, что в век электронных технологий кворум могло бы обеспечить электронное, а не очное голосование. Кроме того, остается неясным, как должен голосовать делегат, если подавляющее большинство собственников воздержались от принятия решения, или голоса "за" и "против" разделились поровну.

- Российский аналог SWIFT идет за рубеж - Сервис по передаче финансовых сообщений заработает на пространстве ЕАЭС - Созданый Центробанком сервис по передаче финансовых отчетов (СПФС) бросает вызов глобальной системе SWIFT. Как рассказали "Известиям" источник в ЦБ и банкиры знакомые с проектом, к росийскому сервису смогут подключиться банки и компании из стран ЕАЭС. Это приведет к усилению безопасности переводов внутри Евроазиатского экономического союза и снизит зависимость от западных систем, отключением от которых России угрожали депутаты Европарламента.

- Украинский клин между Ригой и Варшавой - Латвийские правозащитники обратились к Польше из-за фильма "Волынь" - Латвийские правозащитники на прошлой неделе отправили письма (есть в распоряжении "Известий") в администрацию польского президента Анджея Дуды и МИД этой страны. Цель обращения - остановить гонения на активистов, которые в 2017 году организовали в Риге показ фильма "Волынь" о геноциде польского населения украинскими националистами. С конца января латвийские спецслужбы уже вызвали на допрос двоих организаторов просмотра - причиной стало то, что кинокартина якобы показывает в негативном свете Украину. В связи с недавним принятием в Польше поправок к закону об Институте национальной памяти, которые предполагают запрет на распространение бандеровской идеологии, активисты призывают бороться с ее проявлениями и за пределами страны.

- Россияне не экономят на друзьях - Почти во всех домах дарят подарки и готовы принять гостей - Почти 90% россиян находят возможность регулярно угощать обедом друзей и дарить подарки — такие данные были получены в ходе опроса, проведенного Росстатом. Гостеприимство и дружелюбие не покидают даже тех, кто испытывает финансовые трудности. По мнению экспертов, готовность людей делить хлеб с ближним иллюстрирует традиции и уклады нашего общества.

- "Ни копейки не пропало" - Замминистра ЖКХ Андрей Чибис — о том, как расходуются средства на капремонт, о регионах-аутсайдерах и коррупции в отрасли - Отопительный сезон, несмотря на рекордные морозы в некоторых регионах, проходит хорошо — такую оценку работе коммунальных служб поставил заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис. В интервью "Известиям" чиновник рассказал, какими темпами реализуется программа капитального ремонта, когда показания счетчиков начнут передаваться онлайн, и ответил на главный вопрос: почему в нашей стране сначала кладут асфальт, а уже потом меняют трубы.

- Россияне перешли от сбережений к потреблению - Лимиты по потребительским кредитам вышли на докризисный уровень - Россияне в прошлом году поменяли модель поведения: от сбережений они перешли к потреблению — об этом свидетельствуют данные крупнейших бюро кредитных историй (БКИ), с которыми ознакомились "Известия". Средний лимит по кредитам, выдаваемым в торговых точках, достиг максимума трехлетней давности. Эти тенденции вызвали беспокойство у министра экономического развития Максима Орешкина, который призвал не повторять прошлых ошибок, когда бум кредитования и смягчение условий по займам привели к росту просроченных долгов.

- За явкой — в регионы - В рамках регионального турне партийцы намерены призвать избирателей прийти на выборы 18 марта - Руководство "Единой России" намерено призвать граждан прийти на участки для голосования в день президентских выборов 18 марта. При этом прямой агитации за "основного кандидата" партия вести не будет, об этом "Известиям" сообщили два собеседника в ЕР, информацию подтвердил секретарь генсовета Андрей Турчак. В число регионов, где у партии запланированы предвыборные и программные мероприятия, вошли Владикавказ, Иркутск, Новосибирск, Владивосток и Екатеринбург. В экспертной среде полагают, что накануне дня голосования ЕР хочет продемонстрировать свое влияние на ход кампании.

- Корея сближает - Посольство США в РФ назвало пути с которых Москва и Вашингтон могли бы начать выход из кризиса в отношениях - Решение северокорейской проблемы и совместная борьба с терроризмом могут стать отправными точками для выхода российско-американских отношений из кризиса. Об этом "Извес­тиям" рассказали в посольстве США в РФ, прокомментировав недавнее заявление спикера Госдепартамента Хизер Нойерт о желании "отстроить заново" взаимодействие с Москвой. Однако ключевым условием нормализации диалога по-прежнему остается урегулирование конфликта на Украине. По словам пресс-секретаря посольства Марии Олсон, Вашингтон хотел бы "иметь конструктивные отношения" с Москвой на основе взаимных интересов. Эксперты уверены, что Россия и Штаты имеют наибольшие шансы прийти к общему знаменателю именно в вопросе северокорейского урегулирования.

- "Без любви к своей профессии нельзя" - Президент поддержал идею возродить звание "Заслуженный наставник" - Президент России Владимир Путин встретился с участниками всероссийского форума "Наставник", который с 13 по 15 февраля проводит Агентство стратегических инициатив (АСИ). Форум объединяет несколько тысяч человек: действующих наставников на предприятиях, представителей HR-департаментов крупнейших государственных и бизнескорпораций, органов федеральной и региональной власти, а также сотрудников некоммерческих организаций и образовательных учреждений. В ходе встречи глава государства поддержал идею возрождения почетного звания "Заслуженный наставник России" и анонсировал реализацию масштабного проекта по профессиональной ориентации школьников, на который выделят 1 млрд рублей.

- Обратный ход Brexit - Новая британская партия "Обновление" рассчитывает повторить успех французской "Республика, вперед!" и отменить итоги референдума - В Великобритании появилась новая партия, устроенная во многом по принципам французского движения "Республика, вперед!". Как и политическая сила, созданная с нуля нынешним президентом Франции Эммануэлем Макроном и за год с небольшим добившаяся уверенной победы на выборах, британское "Обновление" делает ставку на привлечение в свои ряды представителей гражданского общества, рассказала "Известиям" пресс-секретарь и один из лидеров партии Сандра Хадхури. Одна из основополагающих целей "Обновления", которое, к слову, консультируют французы, — дать обратный ход Brexit что вполне коррелирует с нынешними настроениями британской публики.

- Четыре года надежды - Репортаж специального корреспондента "Известий" — о том, чем живет Донбасс во время гражданской войны - Приближается четвертая годовщина начала войны на юго-востоке Украины. Гражданскому противостоянию в Донбассе конца не видно. Обстрелы территорий ЛНР и ДНР не кончаются, о смещении фронта (а с ним и границы) в ту или иную сторону речь тоже не идет. Но жизнь продолжается в любых условиях. Несмотря на то, что многие здесь остались без дома, люди ставят спектакли, ходят на концерты и верят, что мир в Донбасс еще вернется.

- Нянь научат работать с инвалидами - В России появятся профессиональные работники по присмотру и уходу за детьми-инвалидами - Няни должны будут уметь ухаживать за детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. Это предполагает проект профстандарта, прошедший общественное обсуждение и получивший поддержку Минобрнауки. После утверждения документа няни смогут проходить обучение и подтверждать свои знания сертификатом. Для частных нянь такая сертификация будет добровольной, а для сотрудников госучреждений — обязательной.

- "Роскосмос" придумал систему "свой-чужой" для спутников - Специальное покрытие космических аппаратов позволит определить страну происхождения - Россия предложила способ идентификации космических аппаратов (КА) на околоземной орбите. Головной научный институт госкорпорации "Роскосмос" — ЦНИИмаш предлагает при изготовлении спутников добавлять в материал корпуса или наносить на его поверхность специальное вещество. В его химическом составе будут закодированы страна-владелец и задачи космического аппарата. Считать информацию можно будет лазерным лучом с наземных станций. В случае, например, столкновения спутников на орбите это позволит оперативно идентифицировать аппарат-нарушитель и доказать вину страны-хозяйки.

- Минздрав поможет "трезвым" деревням - Ведомство подключается к антиалкогольному движению на селе - Набирающее популярность движение "трезвых" деревень получит поддержку Минздрава, следует из последнего варианта проекта стратегии по формированию здорового образа жизни граждан ("Известия" ознакомились с документом). По данным ведомства, в 2017 году смертность от отравлений алкоголем в деревнях составляла 11,8 случая на 100 тыс. человек. Это больше, чем в городах — 8,8 эпизода. Движение подразумевает, что местные власти вводят полный запрет на продажу алкоголя в населенном пункте. Организовать "трезвую" деревню могут сейчас общественные организации при поддержке местных властей.

РБК RBCM daily

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- Королевский инвестор для Арктики - Saudi Aramco получила предложение участвовать в СПГ-проекте НОВАТЭКа - Saudi Aramco получила предложение стать инвестором "Арктик СПГ-2", заявил министр энергетики Саудовской Аравии. Саудовцы присматриваются ко всей "цепочке создания СПГ", говорил раньше глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон.

- Одесское без газа - Россия может свернуть добычу на крымском шельфе - Россия собирается прекратить добычу на крупнейшем газовом месторождении крымской шельфовой зоны — Одесском. Это связано с межгосударственным спором с Украиной в международном арбитраже, выяснил РБК.

- Инвесторы пошли в суд по открытому пути - Держатели списанных еврооблигаций Промсвязьбанка объединяются для подачи иска - Промсвязьбанку, возможно, придется судиться с держателями его субординированных еврооблигаций. Они считают, что размещенные в 2012 году бумаги были незаконно списаны. Взыскание по таким бумагам уже начали инвесторы "ФК Открытие".

- Совет квартирных делегатов - Правительство одобрило замену собраний жильцов конференциями - В правительстве поддержали законопроект единороссов, позволяющий проводить собрания собственников многоквартирных домов в виде конференций делегатов. Это не приведет к уменьшению фальсификаций в этой области, говорит эксперт.

- "Борец" сдался застройщику - Инвесткомпания "Платформа" приобрела 13 га заводских площадей - Инвесткомпания "Платформа", созданная президентом группы ПИК Сергеем Гордеевым, купила 12,8 га территории бывшего завода "Борец". Застраивать участок стоимостью до 5 млрд руб. будет ПИК, считают участники рынка.

- Подозрительная бухгалтерия - Комитет гражданских инициатив проанализировал результаты сбора подписей участниками выборов - Не все выдвиженцы, заявившие о сборе подписей для участия в президентских выборах, действительно собрали их, считают эксперты Комитета гражданских инициатив, исследовавшие расходы штабов на эту процедуру.

- Премьера подвела дружба с кино и прессой - В чем обвиняют Биньямина Нетаньяху - Полиция рекомендовала предъявить премьеру Израиля обвинение в коррупции. Нетаньяху все подозрения отвергает, а соратники по правящей коалиции выразили ему поддержку. Эксперт считает возможность развала правительства маловероятной.

- "Мы хотим избежать новой гонки вооружений" - На саммите министров обороны НАТО 14–15 февраля обсудят структуру двух новых командований альянса для сдерживания потенциальных угроз. О том, считает ли НАТО угрозой Россию, в интервью РБК рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг.

- Биткоины втянули в обналичивание - Онлайн-сервис по обмену биткоинов на рубли, ориентированный на обналичивание "неучтенных денежных средств", принадлежит владельцам лишившейся лицензии компании "Интеркоммерц управление активами", выяснил РБК.

- Блошиная паутина - Стремление людей избавиться от хлама дало новую жизнь популярным в 1990-е годы барахолкам. В отличие от секонд-хенд новые проекты базируются в интернете, делают ставку не только на экономию, но и на "этичное потребление".