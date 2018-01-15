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ФСК ЕЭС построит новые подстанции для электроснабжения ТОР в Хабаровске и Приморье


Энергосети

ХАБАРОВСК, 15 фев /ПРАЙМ/. ФСК ЕЭС FEES(входит в группу "Россети") начала строительство двух новых подстанций для повышения надежности электроснабжения территорий опережающего развития (ТОР) "Хабаровск" (площадка "Ракитное") и "Надеждинская" (Приморский край), сообщают в четверг МЭС Востока - филиал ПАО "ФСК ЕЭС".

"Для электроснабжения площадки "Ракитное" в Хабаровском крае будет построена подстанция 220 кВ "Восток", а для ТОР "Надеждинская" в Приморье – подстанция 220 кВ "Промпарк". Трансформаторная мощность каждого из объектов составит 126 МВА. Одновременно в Хабаровском крае начато строительство линии электропередачи от действующей ВЛ до подстанции "Восток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что создать условия для выдачи мощности резидентам планируется к 1 июля 2018 года.

Уточняется, что площадка "Ракитное" предлагается для создания предприятий по выпуску строительных материалов, пищевой и сельскохозяйственной продукции и др. Площадка имеет три якорных резидента. В настоящее время заявленная мощность для реализации инвестиционных проектов составляет 52,2 МВт.

На территории ТОР "Надеждинская" запланировано строительство транспортно-логистического комплекса, кондитерского завода и предприятия пищевой промышленности по производству полуфабрикатов. На сегодняшний день в ТОР работают 36 резидентов. Заявленная мощность – 61 МВт.

ФСК ЕЭС – одна из крупнейших в мире по протяженности линий и трансформаторной мощности публичных электросетевых компаний. В зоне ответственности ФСК находятся порядка 141 тысячи километров высоковольтных магистральных линий электропередачи и 940 подстанций общей установленной мощностью более 336,5 тысячи МВА. Компания обеспечивает надежное энергоснабжение потребителей в 77 регионах России.

МЭС Востока работают на территории Дальневосточного федерального округа. В зону его обслуживания входят пять регионов с населением свыше 5,2 миллиона человек. МЭС Востока отвечает за бесперебойную работу более 15,7 тысячи километров линий электропередачи и 91 подстанций 220-500 кВ суммарной мощностью более 15,2 тысячи МВА. Филиал обеспечивает электрическую связь ОЭС Востока с энергосистемой Сибири, экспорт электроэнергии в КНР.

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