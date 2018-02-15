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ТГК-1 и ТГК-2 показали самый низкий процент выполнения планов ремонта турбин в 2017 г


Энергосети

МОСКВА, 15 фев /ПРАЙМ/. Компании ТГК-1 и ТГК-2 показали самый низкий процент выполнения планов ремонта турбин в РФ на своих электростанциях по итогам года, сообщает Минэнерго.

"Отклонение от первоначального плана ремонтов турбин в 2017 году в физическом выражении составило 3884 МВт. Самый низкий процент выполнения плановых показателей наблюдается на электростанциях ПАО "ТГК-1" и ПАО "ТГК-2", - отмечается в сообщении.

Существенное отклонение от первоначального плана ремонтов котлового оборудования допустили такие компании как АО "СУАЛ", АО "ОТЭК" и АО "ТГК-11".

В качестве основных причин невыполнения плановых объемов ремонтов основного генерирующего оборудования компании указывают перенос сроков окончания работ на следующий год и исключение ремонтов из первоначального годового плана.

Главной причиной переноса сроков окончания ремонтов турбин и котлоагрегатов на следующий год является увеличение объема работ по результатам дефектации. "Это является следствием неполного восстановления ресурса оборудования во время предыдущих ремонтов и неготовность собственника выполнить дополнительный объем ремонтных работ в плановые сроки", - отмечают в министерстве.

По данным Минэнерго, в 2017 году из первоначального плана исключили 24 турбины и 13 котлоагрегатов – это самое низкое количество исключенных ремонтов тепломеханического оборудования за последние 5 лет.

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