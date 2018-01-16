"Газпром" закупает трубы на 9 млрд руб для развития ГТС к "Северному потоку-2"

МОСКВА, 15 фев /ПРАЙМ/. "Газпром GAZP инвест" заключает контракт стоимостью 8,84 миллиарда рублей на поставку труб большого диаметра (ТБД) для развития газотранспортной системы, обеспечивающей подачу газа в будущий морской трубопровод "Северный поток-2", следует из материалов компании на портале госзакупок

Поставщик труб для проекта "Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская" был выбран неконкурентным способом, в документах не раскрывается. Поставку труб необходимо осуществить до конца сентября текущего года.