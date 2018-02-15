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Дворкович ожидает цену на нефть в ближайшие 3-4 года в коридоре $60-70


Энергосети / Рынки

СОЧИ, 15 фев /ПРАЙМ/. Согласованные действия стран-участниц сделки ОПЕК+ позволяют рассчитывать, что цена на нефть в ближайшие три-четыре года будет находиться в интервале 60-70 долларов за баррель, считает вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Прогнозы экспертов разнятся от примерно 40 до 70 долларов за баррель. Я нахожусь где-то посередине. Но наши скоординированные действия в рамках ОПЕК+ позволяют рассчитывать, действительно, на интервал 60-70 долларов за баррель", - сказал Дворкович в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на соответствующий вопрос.

"Другое дело, нужно внимательно следить за новыми технологиями, за тем, как развивается добыча в США, каковы там издержки добычи. Мы понимаем, что при нынешнем уровне технологий пока можно рассчитывать именно на такие цены, но при этом учитывать риски будущего, учитывать, что новые технологии могут снизить потенциальный интервал", - добавил вице-премьер.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год.

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