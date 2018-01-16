"Газпром" закупает трубы на 9 млрд руб для развития ГТС к "Северному потоку-2"

Добавлены подробности (после второго абзаца).

МОСКВА, 15 фев /ПРАЙМ/. "Газпром GAZP инвест" заключает контракт стоимостью 8,84 миллиарда рублей на поставку труб большого диаметра (ТБД) для развития газотранспортной системы, обеспечивающей подачу газа в будущий морской трубопровод "Северный поток-2", следует из материалов компании на портале госзакупок.

Поставщик труб для проекта "Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская" был выбран неконкурентным способом, в документах не раскрывается. Поставку труб необходимо осуществить до конца сентября текущего года.

Указывается, что трубы нужны для трех участков первой нитки: 0 км - 332 км, 332 км – 538 км и 538 км - 852,3 км и для одного участка второй нитки с 533,3 км по 852,3 км.

В конце прошлого года издания "Коммерсант" и "Ведомости" сообщили, что "Газпром" расторг контракты с трубными компаниями на поставку труб на 56,8 миллиарда рублей для проекта "Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец — КС Славянская". По словам источников СМИ, "Газпром" счел завышенной стоимость труб.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".