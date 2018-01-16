Госнефтекомпания Азербайджана оценивает в $2,7 млрд завершение ЮГК - Fitch

БАКУ, 15 фев /ПРАЙМ/. Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР, SOCAR) оценивает общую сумму, необходимую для завершения проекта "Южный газовый коридор" (ЮГК), в 2,7 миллиарда долларов, говорится в распространенном в четверг сообщении международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

Ранее в четверг Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) азербайджанской госкомпании SOCAR на уровне "BB+", краткосрочный РДЭ - на уровне "B", приоритетный необеспеченный рейтинг – на уровне "BB+". Прогноз по всем рейтингам изменен с негативного на стабильный.

"В настоящее время ЗАО "Южный газовый коридор", которое является совместным предприятием SOCAR и министерства экономики Азербайджана, продолжает строительство ключевых газовых проектов в Азербайджане... SOCAR оценивает общие расходы, необходимые для завершения проектов, в 2,7 миллиарда долларов по состоянию на февраль 2018 года", - говорится в сообщении.

Агентство также положительно оценивает продление соглашения по месторождению "Азери-Чираг-Гюнешли" до 2049 года. "Продление соглашения до 2049 года включительно станет положительным как для SOCAR, так и для Азербайджана в целом. АЧГ является основным нефтяным месторождением в Азербайджане, и на его долю пришлось 76% от общего объема добычи азербайджанской нефти в 2016 году", - говорится в сообщении агентства.

"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу. На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора".

На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники. Газ GAZA в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского и Трансадриатического трубопроводов.