Мексика намерена в 2018-2021 гг достичь максимальных за 30 лет объемов бурения в нефтегазе

МЕХИКО, 15 фев /ПРАЙМ/. Мексика намерена в ближайшие четыре года выйти на максимальный за тридцать лет уровень геологоразведки в нефтегазовой сфере, говорится в сообщении Национальной комиссии по углеводородам.

Согласно уже утвержденным инвестпрограммам, в 2018-2021 годах в стране ежегодно будут бурить 24 морских разведочных скважины, при этом 44% активности обеспечат новые компании, а оставшиеся – государственный Pemex. В 2011-2017 годах ежегодно бурилось по 11 скважин.

Благодаря реформе энергетической отрасли, идущей в Мексике с конца 2013 года, впервые после почти 80 лет монополизма госкомпании Pemex в энергетическую сферу были допущены частные, в том числе иностранные, инвестиции. В рамках реформы Pemex и CFE (национальная энергосистема) получили право заключать контракты с частными компаниями.