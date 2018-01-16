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Приморье в Сочи заключило соглашение с "Газпром нефтью" на поставку битумных материалов


Энергосети

ВЛАДИВОСТОК, 16 фев /ПРАЙМ/. Власти Приморья на Российском инвестиционном форуме в Сочи заключили соглашение с ПАО "Газпром GAZP нефть" на поставку битумных материалов в регион для развитие и улучшение качества дорог, сообщает пресс-служба администрации Приморья.

Соглашение подписали врио губернатора региона Андрей Тарасенко и генеральный директор компании ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков.

"Предметом соглашения является сотрудничество сторон в целях обеспечения Приморского края современными нефтяными битумами, полимерно-битумными вяжущими, битумными эмульсиями и другими производимыми материалами на основе битума, отвечающими современным требованиям качества", – цитирует пресс-служба документ.

По словам Тарасенко, власти края планируют развивать в Приморье сеть краевых и межмуниципальных дорог, а также увеличить срок их службы. Соглашение предусматривает совместные научные работы и лабораторные испытания по контролю качества битумных материалов и асфальтобетонных смесей, а также применение результатов исследований.

"Газпром нефть" высказала желание провести на своей базе лабораторные испытания и подготовить рецептуры смеси для пробного использования нашими дорожными строителями. Качество гарантирует. Компания хочет участвовать в торгах и работать в крае", – рассказал вице-губернатор Приморья Алексей Немков.

В пресс-службе отметили, что высококачественные битумные материалы могут использоваться в ходе строительства, реконструкции, текущего и капитального ремонтов автомобильных дорог и объектов ЖКХ.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который пройдет с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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