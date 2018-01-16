Дайджест российских СМИ – 16 февраля

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КОММЕРСАНТ

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- Хакеров учтут в капитале - Кибербезопасность корректирует банковские нормативы - Растущий масштаб киберугроз в финансовой сфере вынудил ЦБ пойти на радикальные меры. Стимулировать банки вкладывать средства в информационную безопасность регулятор намерен путем увеличения нагрузки на капитал. Кредитным организациям с высоким уровнем киберриска придется держать буфер по нормативу достаточности капитала в размере 1–3%.

- Молодежи посылают телесигнал - Дмитрий Медведев поручил ведомствам подумать о создании нового телеканала - По сведениям "Ъ", председатель правительства Дмитрий Медведев по итогам Форума действий ОНФ, который прошел в конце минувшего года, поручил нескольким министерствам предоставить предложения по созданию федерального телеканала, "освещающего деятельность в сфере молодежной политики".

- ОСАГО споткнулось на пути к свободным тарифам - Министерства и ЦБ не договорились об условиях реформы - Либерализация ОСАГО, которую готовит Минфин, столкнулась с замечаниями ЦБ и министерств. В Банке России считают, что предложение водителю трех видов полисов с разным покрытием приведет к дискриминации потерпевших на дорогах, в Минэкономики предлагают ввести отдельный коэффициент для юрлиц, а МВД критикует учет в тарифах нарушений ПДД и отказывается сообщать страховщикам дополнительные сведения об автовладельцах.

- Туристы пересели на регулярные рейсы - Доля чартерных перевозок в организованных турах снизилась - Сокращение количества чартерных авиаперевозчиков и ужесточение требований к ним привело к тому, что туроператоры все чаще отдают предпочтение регулярным рейсам. За последние шесть лет их доля в структуре перевозок организованных туристов удвоилась, превысив 50%.

- Проектному финансированию построили фабрику - На форуме в Сочи развивают инфраструктуру - В течение недели ведомства должны представить Белому дому окончательный вариант подхода к "инфраструктурной ипотеке". Такое поручение на Российском инвестиционном форуме в Сочи в четверг дал премьер-министр Дмитрий Медведев.

- Прокуратор идеи - Как Владимир Путин заронил в умы прокуроров мысль попристальнее присмотреться к интернету - 15 февраля президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры призвал коллег усилить борьбу с коррупцией и с экстремизмом, для чего обратить особое внимание на интернет.

- Верховному суду придется разбираться с двумя сроками "подряд" - Ксения Собчак оспаривает решение Центризбиркома - Верховный суд (ВС) сегодня рассмотрит административное дело о законности решения Центризбиркома (ЦИК) о регистрации кандидатом в президенты Владимира Путина.

- Смартфоны увольняют с военной службы - Российская армия может отказаться от сотовых телефонов с навигацией и фотокамерами - Как стало известно "Ъ", Минобороны РФ рассматривает вариант с ограничением эксплуатации современных средств сотовой связи в центральном аппарате, органах управления и войсках (вплоть до подразделений).

- Дело "Прогресса" повысили в должности - В злоупотреблениях заподозрили руководителя ракетно-космического центра - Александр Кирилин, гендиректор одного из ведущих предприятий космической отрасли России АО "РКЦ "Прогресс", подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, которым предприятию был причинен ущерб на €2 млн.

- Водители плохо рассаживаются по классам - Законопроект Минтранса встретил сопротивление - Ожесточенная дискуссия развернулась между чиновниками и общественными организациями вокруг законопроекта Минтранса, призванного разделить водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.

- Братьев Исмаиловых привлекли за разговор с киллером - Завершено расследование в отношении фигуранта дела о двойном убийстве - Как стало известно "Ъ", СКР завершил расследование дела Рафика Исмаилова, который, по версии следствия, за $2 млн организовал двойное убийство в Подмосковье в мае 2016 года.

- ИНИОН переходит к дроблению ставок - Сотрудники академического института готовятся выступить против финансовых преобразований - Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН вновь оказался в центре скандала. Его сотрудники заявили "Ъ", что руководство собирается перевести их на неполную ставку — это якобы должно помочь отчитаться перед ФАНО о выполнении "майских указов".

- Тюремному джамаату ищут имамов - ФСИН озабочена радикализацией ислама в пенитенциарных учреждениях - Федеральная служба исполнения наказаний России обратилась к духовным управлениям мусульман за помощью в работе с осужденными представителями радикальных течений ислама, число которых увеличивается.

- "Никакой идеи, только деньги" - Бывший врач "Исламского государства" рассказал о том, как живут террористы - Корреспондент "Ъ" Александра Ларинцева встретилась с врачом Умаром Магомедовым, оказывавшим медицинскую помощь боевикам запрещенной в России террористической организации ИГ.

- Джейкоб Зума принял свою отставку - На посту президента ЮАР его сменил Сирил Рамафоса - В ЮАР, одной из стран—союзниц России по БРИКС, произошла смена власти. Президент Джейкоб Зума ушел в отставку, не дожидаясь вынесения ему вотума недоверия из-за обвинений в коррупции.

- У России и НАТО не складываются представления - Диалог между ними продолжается без постпредов - В Брюсселе в четверг завершилось заседание министров обороны стран—членов НАТО. Ключевыми его темами стали реакция на "российскую агрессию" и продолжение помощи Украине.

- "У России огромный опыт работы с конфликтующими сторонами" - Академик РАН Виталий Наумкин рассказал "Ъ" о вызовах для Москвы на Ближнем Востоке - В результате военной кампании в Сирии Ближний Восток стал одним из ключевых направлений российской внешней политики. Насколько эта политика успешна, обсудят на следующей неделе в Москве участники конференции, организованной международным дискуссионным клубом "Валдай" в партнерстве с Институтом востоковедения РАН.

- Арабские инвесторы нашли добычу в России - Фонд Mubadala покупает долю в "Газпромнефти-Восток" - Как стало известно "Ъ", "Газпром GAZP нефть" согласовала условия продажи эмиратскому фонду Mubadala и РФПИ 49% в "Газпромнефти-Восток" за $325 млн. По оценке экспертов, цена высока — более $2 за баррель нефтяного эквивалента. Mubadala давно пытается войти в проекты по добыче нефти в РФ, и, как считают на рынке, сейчас арабские инвесторы наконец покупают "входной билет" в отрасль.

- Трижды народный заем - Минфину поручено поднять продажи ОФЗ для населения на недосягаемую высоту - Объем эмиссии ОФЗ для населения в 2018 году может резко вырасти до 100 млрд руб. Но спрос на такие бумаги падает: в 2017 году размещено облигаций на сумму чуть более 30 млрд руб., причем продажа последнего выпуска тянется уже шестой месяц. Эксперты считают, что размещение госбумаг в таком объеме потребует радикальных изменений условий их выпуска.

- Вагон, вода и нефтяные трубы - Грузопотоки распишут между видами транспорта - Как выяснил "Ъ", правительство вернулось к идее разработки транспортно-экономического баланса, которого год назад требовали железнодорожные операторы. Теперь Минтранс разделит грузопотоки между разными видами транспорта, что должно разрешить конфликты вокруг перевозки нефтепродуктов.

- "ФК Открытие" расплачивается за санацию - Дорогие ресурсы вернулись в ЦБ - "ФК Открытие" досрочно вернул Банку России предоставленные в конце августа ресурсы на поддержку банка. Об этом сообщил вчера глава банка Михаил Задорнов.

- Инвесторы поменяли билеты - Продав долю в Ticketland, Сергей Солонин купил TimePad - Сооснователь Qiwi Сергей Солонин, на днях продавший МТС MTSS свою долю в билетном сервисе Ticketland, сразу же вернулся на рынок продажи билетов на мероприятия. Он приобрел сервис TimePad у его основателей и фонда Target Global более чем за $10 млн.

- Доллар пошел вниз по миру - Американской валюте не хватает розничной торговли - В четверг курс доллара США по отношению к ведущим мировым валютам опустился к трехлетнему минимуму. Падение розничных продаж в США снизило вероятность агрессивного повышения ставки в стране и подорвало интерес к американской валюте.

- Ан-2.0 - Кукурузники вернутся на американской тяге - В России предпринята новая попытка восстановить производство легких самолетов для региональных авиаперевозок: на мощностях Улан-Удэнского авиазавода до 2025 года планируется выпускать глубоко модернизированную версию старого Ан-2 — из композитных материалов и с американским двигателем.

- Разрывпакет - Латвия не может заставить "Газпром" продать доли в местных активах - Латвия пока не нашла способ заставить "Газпром" выполнить условия Третьего энергопакета ЕС и выйти из местных газовых компаний.

- Разгрузочный день - "Сумма" готова выйти из НМТП - Группа "Сумма" Зиявудина Магомедова не исключает выхода из капитала Новороссийского морского торгового порта (НМТП), если приватизация госдоли опять отложится.

- Dostavka.ru вызвали в суд - Газпромбанк и "Газпром-медиа" взыскивают долги с интернет-активов - Инвестиции Газпромбанка в развитие интернет-активов закончились судебными исками. Закрывшийся интернет-магазин Dostavka.ru задолжал банку 316 млн руб., онлайн-кинотеатр Zoomby, который банк передал "Газпром-медиа" — 210 млн руб.

- Дженерик принудительной генерации - Компания "Натива" добивается лицензии на препарат через суд - Российская фармкомпания "Натива", получившая восемь исков от международных производителей лекарств по поводу нарушения их патентов, предприняла ответные шаги. Она пытается добиться принудительной лицензии на выпуск дженерика препарата "Спрайсел" американской Bristol-Myers Squibb (BMS).

- В садоводстве наметился "Прогресс" - У акционера производителя детского питания нашлось яблоневое хозяйство - Ольга Белявцева, совладелица крупнейшего в России производителя детского питания "Прогресс" и одна из богатейших женщин страны, оказалась собственником крупного яблоневого хозяйства в Липецкой области.

- Туристы пересели на регулярные рейсы - Доля чартерных перевозок в организованных турах снизилась - Сокращение количества чартерных авиаперевозчиков и ужесточение требований к ним привело к тому, что туроператоры все чаще отдают предпочтение регулярным рейсам.

- Лекарства вертикального действия - Кто выиграл от централизации закупок АРВ-препаратов - Год назад Минздраву РФ пришлось консолидировать поставки препаратов для бесплатного лечения пациентов, болеющих ВИЧ, гепатитом В, С и туберкулезом. Этому предшествовала, в том числе, эпидемия вируса иммунодефицита в Екатеринбурге. Чиновники довольны итогами первого года централизации: они убеждены, что таким образом в госзакупках возникла конкуренция.

- "Эффект от дополнительных денег был краткосрочным" - Давид Мелик-Гусейнов, директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента - Почему участники госзакупок лекарств для ВИЧ-инфицированных не могут договориться между собой, "Ъ" рассказал директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов.

- "Пока рынок госзакупок АРВ-препаратов доступен для всех" - Сергей Шуляк, гендиректор DSM Group - О том, насколько прозрачен рынок госзакупок препаратов для лечения ВИЧ, гепатита и туберкулеза, "Ъ" рассказал гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

- "Мы всегда недовольны продажами" - Президент Simple Максим Каширин о тенденциях на российском рынке алкоголя - В 2017 году рынок импортного алкоголя в России, сильно пострадавший в кризис из-за изменения курсовой разницы, впервые за несколько лет показал рост во всех основных категориях.

ВЕДОМОСТИ

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- Дмитрий Ананьев судится с ЦБ за Промсвязьбанк PSBR - Именно он, как предправления банка, подал иск к регулятору - Информация об иске Промсвязьбанка к ЦБ, который занимается финансовым оздоровлением банка, появилась в среду в картотеке Арбитражного суда Москвы.

- Индонезия купит 11 российских истребителей вопреки позиции США - Стоимость контракта составит примерно $1,1 млрд, из которых половина будет оплачена индонезийскими товарами - "Рособоронэкспорт" и министерство обороны Индонезии заключили контракт на поставку 11 многофункциональных истребителей Су-35, сообщил в четверг "Интерфакс" и подтвердили "Ведомостям" два собеседника в российской авиапромышленности.

- Россияне снова надеются на светлое будущее - Но это надежда не на себя, а на власть -Прошлый год принес россиянам успокоение и повышение удовлетворенности жизнью, а ощущение неопределенности будущего сменилось надеждой, выяснили социологи "Левада-центра".

- Где в Московской области будут сжигать мусор - Часть отходов на мусоросжигательные заводы может завозиться из Москвы - Конкурс на строительство четырех мусоросжигательных заводов в Подмосковье и одного в Татарстане структура "Ростеха" – "РТ-инвест" (на 25,01% принадлежит "Ростеху", на 74,99% – "Царицын капиталу" Андрея Шипелова) выиграла еще в июле, но долго не могла найти финансирование.

- Россия может помешать Ирану заработать на Сирии - Башар Асад предпочитает привлекать к реконструкции страны Россию и Китай - Иран оказал большую финансовую и военную помощь президенту Сирии Башару Асаду в борьбе с оппозицией. Но надежды Тегерана заработать на будущей реконструкции Сирии и увеличить свое влияние в стране могут не сбыться.

- "Аэрофлот" AFLT объявил о повышении зарплат пилотов до 650 000 рублей в месяц - Несмотря на это, она вдвое ниже, чем у летчиков в Китае - "Аэрофлот" сообщил, что с нового года поднял зарплату командирам воздушных судов. Максимальный размер среднемесячной заработной платы теперь составляет 650 000 руб.

- "Газпром нефть" вошла в тройку крупнейших производителей нефти в России - В 2017 году компания произвела нефти больше, чем "Сургутнефтегаз" SNGS - Нефтяная "дочка" "Газпрома" – "Газпром нефть" сообщила, что в 2017 г. добыла 62,3 млн т, или на 4,3% больше, чем в 2016 г.

- Промсвязьбанк возьмет капитал в оборону - Промсвязьбанк – будущий опорный банк государственного оборонного заказа, об этом в январе объявило правительство. Сейчас он находится на оздоровлении в Фонде консолидации банковского сектора ЦБ. В четверг министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Промсвязьбанк может получить кредиты, которые другие банки выдавали предприятиям российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

- Sual Partners не стала конвертировать долю в UC Rusal в акции En+ - Доля Sual Partners и структур Виктора Вексельберга в UC Rusal – 20,5% - Владельцы En+ (контролирует производителя алюминия UC Rusal и энергохолдинг "Евросибэнерго") предлагали Sual Partners Виктора Вексельберга и его партнеров конвертировать 20,5% UC Rusal в акции En+.

- "АвтоВАЗ" AVAZ сократил убыток почти в 5 раз - В 2020 г. компания рассчитывает получить чистую прибыль - Чистый убыток "АвтоВАЗа" по МСФО в 2017 г. сократился в 4,6 раза до 9,7 млрд руб., сообщила компания. Показатель EBITDA у "АвтоВАЗа" стал положительным – 8,4 млрд руб., подсчитал аналитик "ВТБ капитала" Владимир Беспалов.

- Почему хакеры атакуют криптобиржи - Молодая и весьма богатая отрасль беззащитна перед киберпреступностью - На прошлой неделе одна из крупнейших мировых криптобирж Binance (вчера занимала 3-е место по объему торгов биткойном) не работала сутки, чем вызвала подозрения пользователей в том, что биржу атаковали хакеры. Но Binance поспешила заверить, что взлома не было.

- Доходность инвестиционного страхования жизни приближается к нулю - Практика продажи полисов и информирования клиентов беспокоит регулятора - Рынок инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) в России к началу 2018 г. превысил 500 млрд руб. На его долю сейчас приходится более половины всех продаж страховщиков жизни и комиссионных доходов банков.

- У роста ипотеки обнаружена дополнительная причина - Доля одобряемых заявок резко подскочила в конце 2017 года - В IV квартале 2017 г. российские банки одобрили около 68,7% заявок на ипотечные кредиты, в то время как I квартале – лишь 41,5%, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

- Кто зарабатывает на поставках Москве вагонов и автобусов - На обновление общественного транспорта при Собянине столица потратила 175 млрд рублей - После назначения и. о. мэра Москвы в 2011 г. Сергей Собянин пообещал улучшить транспортную обстановку в столице. "Ключевая задача – обеспечить москвичам комфортные условия передвижения по городу", – говорил Собянин. Приоритет "будет отдан развитию всех видов общественного транспорта", добавил он.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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- Остановка по требованию - Автобусы стали самым рискованным видом транспорта - Госавтоинспекция обнародовала пугающую статистику за год. Самый массовый вид транспорта, который перевозит сотни тысяч пассажиров - автобусы, - становится самым опасным.

- Без аптечки не поедет - Техосмотр не пройдут автомобили без "дворников" и с тонировкой фар - В России изменяются правила прохождения транспортными средствами технического осмотра. Новый порядок этой процедуры предусматривает опубликованное на официальном интернет-портале правовой информации постановление правительства РФ.

- Лифт застрял в проверках - Новые подъемники в регионах не могут запустить из-за усиленного контроля - В ряде регионов не успевают принимать и вводить в эксплуатацию новые лифты, установленные в многоквартирных домах по программе ускоренной замены. Жителям, в подъездах которых работы уже завершены, все равно приходится подниматься на свои этажи пешком.

- Переселение прилавков - Минпромторг хочет вернуть рынки в города - Еще год или два - и в России вообще могут исчезнуть рынки, в том числе сельскохозяйственные, предупредил в интервью "Российской газете" статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

- На особом контроле - Владимир Путин поставил перед прокуратурой новые задачи - Незамедлительно реагировать на задержки и невыплаты зарплаты, отслеживать факты необоснованных проверок и пресекать мошенничество в ЖКХ призвал глава государства на расширенной коллегии Генпрокуратуры. Президент также обещал правоохранительным органам политическую поддержку в борьбе с коррупцией.

- Дом улыбок - Валентина Матвиенко посетила детский онкоцентр - 15 февраля во всем мире отмечался международный день детей, больных раком. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила его посещением ФГБУ "Национальный научно-практический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева".

- Амман стал ближе - Лидеры России и Иордании провели переговоры - У России и Иордании есть все возможности для усиления сотрудничества. Об этом заявил Владимир Путин на переговорах с королем Иордании в Кремле. Абдалла II отметил лидерские качества российского президента и высоко оценил усилия по урегулированию ситуации в Сирии. Даже сказал по-русски - "спасибо".

- Минимум с гарантией - Госдума одобрила во втором чтении повышение МРОТ до прожиточного минимума - Госдума приняла во втором чтении президентский законопроект о досрочном повышении МРОТ. Вместо 1 января будущего года "минималка" вырастет уже с 1 мая нынешнего.

- Ключ для развития - Дмитрий Медведев оценил экономическую ситуацию в России - Жизнь в каждом регионе может стать лучше, обрести новый смысл, считает премьер-министр Дмитрий Медведев. Но для этого недостаточно просто создать условия для бизнеса, привлечь инвестиции. Ими еще важно распорядиться с умом.

- Газеты разыграли - ЦИК провел жеребьевку бесплатной площади в печатных СМИ - Стартует важный этап кампании по выборам главы государства - агитационный период в СМИ. Он начнется за 28 дней до дня голосования и завершится в ночь на 17 марта, когда наступит день тишины.

- Состязание рейтингов - "Левада-центр" не станет публиковать данные опросов, посвященных президентским выборам. Включиться в избирательный процесс социологическому центру мешает статус "иностранного агента", полученный в 2016 году. По закону "иностранные агенты" не вправе участвовать в выборах и референдумах. "Со ВЦИОМом наши данные отличались незначительно, расхождения были в нюансах, - сказал директор "Левада-центра" Лев Гудков.

- Саботаж порядка - Мюнхенскую конференцию припугнули докладом о катастрофе - В пятницу в Мюнхене ожидается высадка большого российского дипломатического десанта. Возглавляет делегацию из РФ глава МИД Сергей Лавров. В ФРГ он летит на Мюнхенскую конференцию по безопасности, от которой экспертное сообщество давно перестало ждать геополитических чудес. Тем не менее за каждым заявлением участников конференции будут охотиться сотни аккредитованных СМИ - ведь о приближающейся катастрофе говорят уже не только шепотом в кулуарах.

- Скрытые резервы - Сборы отдать регионам, репетиторов легализовать, налоги разделить - что принес первый день инвестиционного форума - Модернизация фискальной системы должна помочь вывести бизнес из тени, пополнить региональные и федеральный бюджеты и стимулировать экономическое развитие. Представители власти и бизнеса единодушны в постановке задач, но все еще обсуждают конкретные варианты их решения.

- Зацепились за барьеры - Минсельхоз предупредил о проблемах с экспортом в Индию - Минсельхоз отмечает рост торговых барьеров, которые выставляют зарубежные партнеры на пути продвижения российского продовольствия. Пока речь идет об Индии, однако не исключено, что проблемы могут возникнуть и с другими странами, считают эксперты.

- С зачеткой на конвейер - Студентов аэрокосмического вуза будут готовить для АвтоВАЗа - АвтоВАЗ и Самарский университет заключили соглашение о подготовке специалистов для тольяттинского предприятия. Заводу впервые за последние годы требуются кадры: инженеры, конструкторы, проектировщики.

- Прибыль в новом стиле - В Сочи назвали города-лидеры по развитию креативного капитала - В экономике Москвы и Санкт-Петербурга креативный сектор (индустрии дизайна, моды, искусства, СМИ, цифровых технологий, архитектуры) превышает пять процентов внутреннего регионального продукта (ВРП). Наиболее насыщенными креативной инфраструктурой городами стали помимо двух столиц Тюмень, Великий Новгород и Новосибирск.

- Разлили по спискам - Духи и мыло отделят от водки и вина - Парфюмерию, клей и моющие средства не будут включать в Единую государственную автоматизированную информационную систему контроля над производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС).

- Жизнь подорожала до 47 миллионов - Эксперты оценили "стоимость" человеческой жизни - "Стоимость" человеческой жизни в России с учетом морального ущерба в начале 2018 года поднялась до 46,9 млн рублей, говорится в исследовании Финансового университета при Правительстве РФ.

- Перевозчикам подали сигнал - Правительство обязало оснащать аппаратурой ГЛОНАСС автобусы и грузовики - Правительство обязало с середины апреля оснащать аппаратурой "ЭРА-ГЛОНАСС" автобусы, которые занимаются коммерческими перевозками, и грузовики, специализирующиеся на транспортировке опасных грузов.

- Боль на продажу - Неожиданное коммерческое предложение: кому нужны футболки с жертвами катастроф? - После катастрофы Ан-148 в Рунете появились в продаже футболки и леггинсы с фотографиями погибших пилота и стюардессы. Новинки возмутили общественность, администрация соцсети "ВКонтакте" среагировала мгновенно, и паблики были закрыты.

- Пройдите в кабинет - МЧС опробует мобильное приложение для проверок - Никаких актов, бумажных протоколов, подписей и вообще никаких бумаг - именно так скоро начнут работать инспекторы МЧС. Все результаты проверок уйдут в виртуальное пространство и в перспективе станут доступны в личном кабинете юридического лица на Едином портале госуслуг.

- Освободили место - Верховный суд РФ отклонил жалобу Центра Рерихов к музею Востока - Верховный суд РФ принял окончательное решение о выселении Международного центра Рерихов из усадьбы Лопухиных в центре Москвы.

- Украли миллиард - Топ-менеджеры строительной компании признаны виновными в крупном хищении - Симоновский районный суд Москвы вчера приступил к оглашению приговора главе Волго-Вятской строительной компании Александру Базанкову, экс-главе компании Евгении Дегтяревой, ее отцу Сергею Дегтяреву и руководителю "ВИП-Стройинжиниринг" Мурату Матуеву. Все они признаны виновными в групповом хищении 1,3 миллиарда рублей, выделенных государством на строительство космодрома "Восточный".

- Похищали людей - ФСБ и МУР провели спецоперацию против подручных "босса всех боссов" - Более десяти участников азербайджанской ОПГ во главе с "авторитетом" Фуадом Рзаевым по кличке Афо задержаны в Москве в результате совместной операции ФСБ и столичной полиции.

- Футболистов довезут с ветерком - Перевозчикам гостей чемпионата мира можно будет ездить по выделенке - Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое вносит изменения в Правила дорожного движения.

- Особа за рулем - Может ли инспектор ДПС остановить спецсубъекта? - После вступления в силу поправок в регламент по работе ДПС, согласно которым был отменен обычный порядок действий инспектора при выявлении нарушения, совершенного судьей, в СМИ и в Интернете начали утверждать, что судьям разрешили ездить пьяными за рулем.

- Спасительное чтение - Составлен список рекомендованной религиозной литературы для ФСИН - Тюремное ведомство получило от экспертов список рекомендованной религиозной литературы, которая несет правильные посылы. Именно такой литературой будут дополнять тюремные библиотеки.

- Чужое знамя - Думе предложили отменить санкции за нацистские символы без цели пропаганды - В четверг стало известно, что в Госдуму внесен важный законопроект. Он отменяет ответственность за использование или демонстрацию нацистской символики, но при условии, если нет признаков пропаганды.

- Орфей и Дорофея - Названы самые популярные и редкие детские имена в Москве - Несмотря на то что доля браков с иностранцами в Москве в последние годы выросла вдвое и перевалила за 10 процентов, детей в столице чаще всего по-прежнему называют Александр и Софья. Экзотичных зарубежных имен нет в списках даже двадцатки самых популярных как в прошлом, так и предыдущих годах.

- Америка зачерствела до плесени - Как США превратились в страну "героев-убийц" - Трагический случай во Флориде стал квинтэссенцией всего того, к чему Америка шла три последних десятилетия. Планомерное, ведущееся чьей-то дьявольской рукой с начала 1990-х годов уничтожение института семьи, брака, религии, нравственных начал и привело к рождению "новых американских героев". "Икон" ЛГБТ, "звезд", совершающих "каминг-ауты", пасторов с пистолетами и обыкновенных "лузеров", путающих компьютерные "стрелялки" с реальностью и расстреливающих из автомата своих бывших соучеников.

- Бойня в солнечном штате - 19-летний юноша в США расстрелял 17 человек - Массовый расстрел в школе в американском Паркленде (штат Флорида) унес жизни 17 человек и по числу жертв вошел в десятку самых кровавых в современной истории США.

- Все поедут "зайцами" - Правительство ФРГ предложило отменить оплату проезда в автобусах и метро - Сразу два министра - экологии и транспорта, а также глава ведомства федерального канцлера Германии выступили с неожиданным предложением: сделать бесплатным для пассажиров проезд на общественном транспорте. Начать с пяти средних по размеру городов - Бонна, Эссена, Херренберга, Ройтлингена и Мангейма, а затем распространить опыт на всю страну.

- Киев не сдает Бандеру - На Украине не стихает антипольская истерия - Возмущение, испытанное украинскими патриотами после принятия Польшей резонансных поправок к закону об Институте национальной памяти, которые на Украине называют "антибандеровскими", не только не стихает, но, напротив, приобретает новые формы.

- Без дыма и огня - В Китае запрещают новогодние фейерверки - В Пекине, Шанхае и Гуанчжоу, трех наиболее крупных городах Китая, решено запретить традиционные фейерверки на праздновании Нового года, который в этом году начинается в КНР, как и во многих других странах Восточной и Юго-Восточной Азии, 16 февраля.

- Уколы не для камеры - В клиниках Австрии запретят смартфоны - В клинике "Братьев милосердия" в Линце, что на западе Австрии, пациентам и посетителям запретили пользоваться смартфонами. Граждане злоупотребляют доверием персонала, снимают происходящее в учреждении на видео, в том числе весьма специфические процедуры, и выкладывают ролики в социальные сети, сообщает газета Kurier.

- Конституционный суд решил... - За каждым постановлением Конституционного суда стоит сложная история конкретного гражданина - Совет Федерации назначил Валерия Зорькина по представлению главы государства председателем Конституционного суда на новый срок. Решение сенаторов вызвало бурю эмоций в либеральной части общества, раздались привычные голоса о "несменяемости" судебной власти и сомнения в самой необходимости этого высшего суда. Свой взгляд на ситуацию мы попросили высказать председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова.

- Исправили просчеты - Новое толкование, исключающее несправедливый подход, получил Налоговый кодекс России с подачи татарстанской группы компаний. Последняя, защищая свои интересы в споре с налоговиками, дошла до Конституционного суда России. Юристы холдинга попросили проверить законность отдельных пунктов кодекса, поскольку усомнились, что те соответствуют Конституции страны.

- На героях не экономят - Конституционный суд признал незаконным решение чиновников снизить пенсию ликвидатору последствий чернобыльской аварии - Чернобылец Александр Сизов потратил годы, чтобы добиться права на поддержку, в которой ему незаконно отказали. Омский суд по иску соцзащиты перевел его на "облегченную" группу инвалидности. В результате тот стал получать вместо четырнадцати тысяч рублей менее тысячи. Жить на такие деньги нельзя. Работать он не в состоянии. Омич решил искать правду в высших судебных инстанциях и обратился в КС.

- Зарплата дворника - 45 тысяч - Жилищный фонд столицы на 70% обслуживают москвичи и жители российских регионов - Вот уже семь лет, как столица живет без аварий в жилищно-коммунальном хозяйстве, без отключений тепла и света. Как удается ей это? Правда ли, что город обслуживают в основном сплошь мигранты, как принято считать? На эти и другие вопросы ответил на "Деловом завтраке" в "РГ" Петр Бирюков - заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

- Без огня зажжем - Всю неделю горожане отмечают Масленицу - Широкая ярмарка, роспись на блинах, вязаная эстафета и прицельная стрельба варежками... Вот такая Масленица развернулась на ВДНХ. Главной площадкой гуляний стала площадь Промышленности - прямо у подножия самой высокой тюбинговой горки разместились цветные торговые домики, среди них кружатся в плясках скоморохи и поют частушки артисты. Москвичи охотно присоединяются к забавам, согреваются крепким чаем с румяными блинами.

- По жизни с роботом - В столице назовут имена лучших юных мастеров - В столице в эти дни проходит чемпионат профессионального мастерства "Московские мастера" и соревнования WorldSkills Russia Junior. Они собрали рекордное число участников - 1200 школьников и студентов.

- От звезды и до звонка - На уроке астрономии в столичной школе можно напечатать новую планету - Школьные уроки астрономии в Москве теперь проходят в новом формате - по проекту "Московская электронная школа" с новым оборудованием, где вместо учительской доски - интерактивная панель, на партах учеников вместо учебников - современные планшеты, а 3D-принтеры печатают планеты!

- В "глушилках" ли дело? - Бывшего замминистра образования Чувашии обвиняют в закупке блокираторов сотовой связи для проведения ЕГЭ - Дело о миллионных хищениях бюджетных средств в отношении чиновниц минобразования Чувашии прогремела в республики как гром среди ясного неба. Было объявлено - республиканским центром образовательных технологий, который отвечает за проведение ЕГЭ в регионе, были закуплены 105 блокираторов сотовой связи на сумму 8,7 миллиона рублей.

- Бонус для младенца - В Ульяновской области льготу по ипотеке предоставят семьям, в которых родился первенец - В Ульяновской области перечень участников региональной программы поддержки ипотечного кредитования расширят за счет семей, в которых родился первенец. Они получат из областного бюджета по 150 тысяч рублей на компенсацию части стартового взноса по ипотеке.

- Лезть на крышу не хотели - УК оштрафовали за отказ починить кровлю - В Орле мировой суд вынес постановление о привлечении управляющей организации к административной ответственности за нарушение лицензионных требований. Штраф в размере 140 тысяч рублей она заплатит за протекающую кровлю.

- Вершки и корешки - В Чите вслед за министром арестовали его зама - В Чите суд арестовал до середины апреля замминистра сельского хозяйства Забайкалья Ирину Малакшинову, задержанную на выходных вместе со своим начальником Михаилом Кузьминовым. Просьба адвоката оставить подзащитную под домашним арестом была отклонена.

- Горько, когда сладко - Диабет упорно претендует на первенство среди неинфекционных заболеваний - По вине сахарного диабета в прошлом году в мире ушли из жизни 5,5 млн человек в возрасте от 20 до 80 лет. Это 8 процентов от всех смертей. Это больше летальных исходов, чем от СПИДа, туберкулеза, малярии. Почему? На вопросы "РГ" отвечают главный эндокринолог Московской области профессор Александр Древаль и главный детский эндокринолог Московской области Валентина Шестерикова.

- Рожайте на здоровье - Матку можно сохранить - Врачи Республиканской клинической больницы разработали и запатентовали новый безопасный метод лечения внематочных - рубцовой и шеечной - беременностей. Они доказали: если создать условия для постепенного рассасывания плодного яйца и возникших аномальных сосудов, то можно сохранить женщине матку. А значит - возможность рожать.

- Вирус под градусом - Грипп активно заявил о себе в феврале, не отступит и в марте - Грипп приходит каждый год и наносит огромный ущерб здоровью. Не щадит ни старых, ни малых.

- От бинта! - Биологические нановолокна помогут лечить самые страшные ожоги - Российские ученые из НИТУ "МИСиС" создали "живые бинты" для лечения ожогов и ран. В их составе - нановолокна, тонкая антибактериальная пленка и важнейшие белки, способствующие росту клеток (компоненты плазмы человеческой крови).

- Подземные токи - В Новой Москве заменят линии электропередачи - В Новой Москве продолжается замена старых линий электропередачи. Меняют не только провода, но и опоры, в результате все меньше "новые москвичи" страдают от перебоев со светом, характерных для Подмосковья.

- Таракановские разбежались - Для одних таблички со старых домов достопримечательность, а для других - товар - У жителей столицы появилось новое хобби: продавать таблички со старых домов, которые сохранились после застройки города 1960-х годов. На Avito они уходят по 5 тыс. рублей за штуку, а некоторые оказываются в Музее Москвы.

- Двигай, шеф - Бизнесменов освободят от налога на движимое имущество - Московский бизнес могут освободить от уплаты налога на движимое имущество, введенное в эксплуатацию после 1 января 2013 года. Соответствующий законопроект внес в Мосгордуму мэр столицы Сергей Собянин. Об этом решении глава города сообщил в личном блоге.

- ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

- Кавказский заслон - Южный военный округ усилят новыми соединениями и современной техникой - Минобороны начало беспрецедентную реорганизацию главной ударной силы на Юге России — 58-й армии. Она будет значительно усилена за счет формирования двух новых мотострелковых дивизий, оснащенных БМП-3 и новейшими танками Т-72Б3. Для размещения этих соединений будут расконсервированы существующие и созданы новые военные городки в Моздоке и Владикавказе.

- Донбасс проголосует за границей - Граждане РФ, проживающие в ДНР и ЛНР, смогут отдать свой голос на президентских выборах в России и на Украине - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) ЛНР направила запрос в ЦИК России с просьбой разъяснить, как проживающие в республике граждане РФ смогут реализовать свое избирательное право в день президентских выборов 18 марта. Об этом "Известиям" рассказали в луганском Центризбиркоме.

- "Честные выборы — залог доверия граждан" - Владимир Путин поручил сотрудникам Генпрокуратуры не допускать нарушений закона во время президентской кампании - Президент России Владимир Путин принял участие в заседании расширенной коллегии Генеральной прокуратуры. Глава государства поручил обеспечить соблюдение социальных прав граждан, активнее бороться с экстремизмом и коррупцией, а также проследить за соблюдением закона в рамках подготовки и проведения президентских выборов.

- Некредитные финансовые организации начнут использовать биометрию - Единая биометрическая система начнет работать 31 июля - В следующем году доступ к единой биометрической системе (ЕБС) получат некредитные финансовые организации — микрофинансовые, страховые и управляющие компании (СК, УК), негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Об этом "Известиям" рассказал источник, близкий к ЦБ, и подтвердили два банкира, знакомые с ситуацией. Это позволит гражданам получать услуги без явки в офис — например, оформить микрокредит, полис ОСАГО и КАСКО, открыть инвестиционный счет.

- Робота-спасателя научили слесарным работам - Разработчики обещают, что через десять лет он сможет конкурировать с людьми в рабочих профессиях - Робот Федор, созданный по заказу МЧС для использования в спасательных операциях, освоил новую профессию — автомеханика. Программисты Благовещенского государственного педагогического университета научили андроида собирать автомобильную коробку передач. Специалисты из БГПУ участвуют в конкурсе Фонда перспективных исследований (ФПИ — создатель робота) по разработке софта для автономного управления Федором.

- Автомобиль — после ремонта - ВЦИОМ выяснил, что граждане РФ планируют купить в 2018 году - Социологи выяснили, какие крупные траты запланировали россияне на 2018 год. По данным опроса ВЦИОМа, с результатами которого ознакомились "Известия", 17% граждан собираются выделить средства на ремонт в квартире.

- Долги россиян очистят от искажений в кредитной истории - Банки обяжут рассчитывать совокупный долг заемщиков - По требованию ЦБ банки должны определиться с вариантом расчета совокупной долговой нагрузки (DTI) заемщиков. Результаты проведенного "Известиями" опроса топ-100 кредитных организаций демонстрируют, что большинство банкиров выступают за самостоятельный расчет показателя.

- Геномика: открыта ли дверь для технологий двойного назначения? - Президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук и научный руководитель Института общей генетики РАН Николай Янковский побеседовали о том, как одна клетка может стать оружием массового поражения и как ученые помогают раскрывать резонансные преступления.

- Дания ополчилась на "мобильные тюрьмы" - Копенгаген готовится ввести запрет на бурки и никабы - Этой весной Дания может пополнить список европейских государств, в которых официально запрещено выходить на улицу в бурках и никабах. Соответствующий законопроект, разработанный министерством юстиции страны, к концу марта будет внесен на рассмотрение фолькетинга (парламента) и, как ожидается, одобрен.

- Метанол ставят на учет - В России создается система учета производства и оборота метанола. Минпромторг подготовил соответствующее постановление правительства. Контроль было решено ужесточить после трагедии в Иркутске в 2016 году, когда более 70 человек умерли, отравившись жидкостью для ванн, содержавшей ядовитый спирт. Решить проблему могут постоянные проверки сбыта потребительской продукции, уверены эксперты.

- Инвесторов завлекают землей - Получать земли под строительство и подключаться к коммунальным сетям резиденты территорий опережающего развития (ТОР) смогут втрое быстрее. Также будет упрощен механизм перевода земель в категории, необходимые для начала строительства объектов. Такие поправки в ряд законов подготовили в Минвостокразвития. Нововведения значительно ускорят сроки освоения территорий, а также будут способствовать притоку инвестиций, убеждены эксперты.

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- Блестящий эксперимент - Россия запустит в космос два шара, полностью изготовленных из стекла. Их многослойную отражающую поверхность используют для точного измерения расстояний с помощью лазерного луча. Эти аппараты помогут прогнозировать землетрясения, измерять параметры гравитационного поля планеты, тестировать оборудование российской системы контроля космического пространства. Их запуск намечен на октябрь 2018 года. Технологии изготовления подобных спутников кроме России имеются только у США и Франции. Но отечественная разработка превзойдет по точности все, что делалось прежде.

РБК RBCM daily

www.rbcdaily.ru

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- InfoWatch сделала еще шаг к своей криптовалюте - Компания Натальи Касперской вкладывается в финтеховский бизнес - InfoWatch Натальи Касперской купила 80% платежной системы HandyBank. Этот актив вместе с подконтрольным Касперской Нэклис-банком позволит ей создать собственную финтех-платформу и, возможно, выйти на рынок криптовалют.

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- Победа развела союзников - Почему не затихают боевые действия в Сирии - Столкновение проправительственных сил с курдами и военными США обозначило новый этап в сирийском конфликте. После разгрома ИГ это чревато конфликтом поддерживающих разные стороны внешних игроков, говорят эксперты.

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