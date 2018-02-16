В Омской области после взрывов газовых баллонов создают условия для их правильной заправки

СОЧИ, 16 фев /ПРАЙМ/. Власти Омской области после нескольких взрывов газовых баллонов создают условия для их легальной заправки, так как население столкнулось с тем, что заправлять их негде, сообщил в интервью РИА Новости на Российском инвестиционном форуме в Сочи врио главы региона Александр Бурков.

Сразу три несчастных случая, связанные с газовыми баллонами, произошли в последнее время в Омской области. Так, 23 декабря в десятиэтажной новостройке в Омске на 2-м Амурском проезде произошел взрыв газового баллона, пострадала женщина, обрушились две стенные панели дома. Также в Омске на улице 5-я Кордная 12 января из-за взрыва газового баллона произошел пожар, в котором пострадали восемь человек. Последний случай произошел 22 января в селе Седельниково, где из-за взрыва газового баллона при пожаре погибли пятеро детей.

Как пояснил Бурков, в течение нескольких лет жители Омской области заправляли газовые баллоны на газозаправочных станциях не природным газом, а пропан-бутановой смесью, что запрещено законом.

"Так как Облгаз прекратил предоставлять услуги по замене газовых баллонов, мы столкнулись с тем, что люди два года шли на заправки. В этом году, когда стояли тридцатиградусные морозы, баллоны заправляли пропан-бутановой смесью, в нарушение технологии давали больший объем, чем предусмотрено баллонами, и мы имеем три трагических случая", - рассказал Бурков.

Он отметил, что на первом этапе власти были вынуждены ввести жесткий запрет на нелегальную заправку.

"Сейчас главная проблема – создать условия заправки для населения. Население столкнулось с тем, что больше некуда идти. Система, существовавшая в советские годы, разрушена. Сегодня в экстренном порядке пытаемся вовлекать бизнесменов, создавать условия, утверждать им тарифы. Проблема есть. Люди испытывают определенный дискомфорт", - рассказал врио главы региона.