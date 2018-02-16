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Минторг США предложил пошлину в 23,6% на алюминий из РФ и других стран


Мировая экономика

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ВАШИНГТОН, 16 фев /ПРАЙМ/, Алексей Богдановский. Министерство торговли США предлагает ввести пошлину на импорт алюминия из России и ряда других стран в размере 23,6%, говорится в докладе министерства.

Решение на данный момент не принято, отмечается в докладе.

Предлагается тариф в 7,7% на любой импорт алюминия, а на алюминий из России, Китая, Гонконга (административный район КНР), Венесуэлы и Вьетнама - в 23,6%, говорится в докладе. Для всех остальных стран предлагается квота на экспорт в США.

Цель данных предложений - повысить производство алюминия с нынешних 48% от максимальной загрузки мощностей до 80%. Эта загрузка позволит обеспечить прибыльность индустрии, заявляет минторг.

По данным министерства, импорт алюминия в США составляет 90% от общего потребления против 66% в 2012 году. Занятость в алюминиевой индустрии в США в 2013-2016 годах упала на 58%.

Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании обещал восстанавливать промышленное производство в США.

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