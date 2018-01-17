"Магнит" и "Норникель" в аутсайдерах по итогам торгов в Лондоне

МОСКВА, 16 фев /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний закрыли торги в пятницы на Лондонской фондовой бирже (LSE) разнонаправленной динамикой, в аутсайдерах - "Магнит" MGNT и "Норникель", свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнита" обрушилась на 10%, до 17,64 доллара, на новостях о продаже основателем сети Сергеем Галицким 29,1% "Магнита" банку ВТБ с дисконтом - за 138 миллиардов рублей. Сам Галицкий сложил с себя полномочия гендиректора и покинет совет директоров ритейлера, однако сохранит 3% акций "Магнита".

Бумаги "Норникеля" упали на 8,16%, до 19,2 доллара, на фоне разногласий основных совладельцев - "Интерроса" Владимира Потанина и "Русала" Олега Дерипаски. Холдинг "Интеррос" сделал предложение структуре Crispian Investments Ltd., аффилированной с Романом Абрамовичем и его партнерами, о выкупе ее доли в "Норникеле". Однако структура "Русала" обратилась в лондонский суд с требованием заблокировать сделку. В ходе первого технического судебного заседания в пятницу стороны предложили рассмотреть спор в ускоренном порядке, а также завершить дело до июня.

Стоимость GDR "Роснефти" ROSN выросла на 0,03% - до 5,73 доллара, "Лукойла" LKOH - на 0,82%, до 66,58 доллара, "Новатэка" NVTK - снизилась на 0,5%, до 140,3 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP подорожали на 0,37% - до 4,82 доллара, "Газпром нефти" - подешевели на 0,8%, до 24,85 доллара.

Стоимость бумаг НЛМК увеличилась на 1,1% - до 26,67 доллара, "Северстали" CHMF - на 0,54%, до 16,8 доллара.

Бумаги ВТБ подорожали на 1,1% - до 1,84 доллара, Сбербанка SBER– подешевели на 0,15%, до 20,05 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 2,38% - до 20,5 доллара.

GDR "Ленты" подорожали на 1,33% - до 6,87 доллара, АФК "Система" AFKS - на 1,16%, до 4,36 доллара.