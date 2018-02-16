S&P подтвердило рейтинг Fortum на уровне "BBB" с негативным прогнозом

МОСКВА, 16 фев /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента финской Fortum на уровне "BBB" с негативным прогнозом после сделки с Uniper, говорится в релизе агентства.

На прошлой неделе компания объявила, что ее оферту по приобретению акций немецкой Uniper по итогам двух этапов сбора заявок приняли владельцы 47,12% акций последней. Из них 46,65% акций принадлежат E.On.

Финская Fortum по итогам основного и дополнительного этапа оферты получила заявки о приобретении 47,12% акций германской Uniper, говорится в сообщении финской компании.

"Данное приобретение существенно увеличит леверидж Fortum. Сейчас мы прогнозируем, что отношение скорректированных средств от операций к долгу компании упадет ниже 25% в 2018 году с 56% в 2016 году, а отношение долга к EBITDA поднимется к 4.0x с 1.4x", - говорится в пресс-релизе агентства.

Негативный прогноз отражает неопределенность по поводу мер, которые может предпринять компания для укрепления своего бухгалтерского баланса, а также относительно того, как компания планирует инвестировать в Uniper. S&P также выражает озабоченность по поводу производственной стратегии компании и ее финансовой политики.