Порошенко считает "Северный поток-2" попыткой "политической экспансии России"

МЮНХЕН, 16 фев /ПРАЙМ/. В случае с проектом "Северный поток"-2 речь идет не об экономических интересах, а исключительно о попытке "геополитической экспансии России", считает президент Украины Петр Порошенко.

"Северный поток-2" - речь там вообще не идет об экономических интересах, а исключительно об о российской политической и энерго-политической экспансии России. Ни одна нация не может жить без ценностей. И спорт тоже не может. Но сегодняшняя политика России - это не "честная игра", поэтому российские спортсмены не приглашены на Олимпийские игры", - сказал Порошенко, выступая на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Порошенко, "в отношении России нужно сохранять твердость" в том числе в вопросе санкций, которые должны сохраняться до тех пор, пока РФ "не покинет Крым и Донбасс".

"Я хочу повторить, что санкции работают. А если кто-считает, что санкции не работают, то нам нужно их еще больше усилить, ввести дополнительные санкции и закрыть возможные "дыры"... Дальнейшие уступки приведут только к росту агрессии. Украина является сегодня полем битвы для европейского порядка, мечом и щитом для ЕС. Не избавляйтесь от шанса построить более справедливый порядок в Европе, защищая независимость Украины, ее суверенитет и суверенитет ваших собственных стран", - сказал Порошенко.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".