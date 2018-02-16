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Нефть дорожает на оптимизме по поводу ОПЕК+ и на данных по буровым установкам в США


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 16 фев /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть растут в пятницу на оптимистичной оценке инвесторами развития отношений в ОПЕК+, а также на данных о числе буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.44 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,04% - до 65 долларов за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,75% - до 61,78 доллара за баррель.

Как пишет издание The Wall Street Journal, инвесторы позитивно отреагировали на заявления министра нефти Саудовской Аравии в среду на этой неделе. Халид аль-Фалих выразил мнение, что странам-участницам соглашения ОПЕК+ лучше допустить небольшой дефицит на рынке, чем слишком рано выйти из венской сделки. Министр добавил, что о выходе из соглашения говорить пока рано.

Кроме того, аналитики обратили внимание на развитие отношений между Россией и Саудовской Аравией и рассматривают этот альянс как новую геополитическую силу.

"Люди называют это ROPEC (Россия и ОПЕК - ред.). Эти отношения выходят за рамки только нефти. Это стратегическое партнерство, которое распространяется на сферы безопасности и инвестиций", - приводит издание мнение управляющего директора и главы подразделения по сырьевым рынкам в RBC Capital Markets Хелимы Крофт (Helima Croft). Аналитик также добавляет, что Россия и Саудовская Аравия не проявляют никаких признаков беспокойства "перед лицом темы сланцевой нефти (в США - ред.)".

По сообщению BHGE, по итогам завершившейся 16 февраля рабочей недели число нефтяных буровых установок в США выросло на семь штук, или на 0,9%, до 798 единиц. Количество газодобывающих установок при этом снизилось на семь штук, или на 3,8%, до 177 штук. Таким образом, общее число буровых установок в США за отчетную неделю сохранилось на уровне 975 единиц.

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