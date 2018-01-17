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Разговоры о том, чтобы ЕС ушел от газа РФ, нацелены на разрыв партнерства сторон - Лавров


Энергосети

МОСКВА, 16 фев /ПРАЙМ/. Существующие на Западе разговоры о необходимости Европы уйти от зависимости от российского газа нацелены на разрыв естественного экономического партнерства сторон, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Евроньюс"

"У Европы растут потребности в энергоресурсах, которые могут быть удовлетворены теми проектами, которые мы сейчас обсуждаем с европейскими коллегами – "Северный поток-2", "Турецкий поток". Кстати, в прошлом году "Газпром" GAZP рекордно увеличил свои поставки в Европу, поставив беспрецедентный объем. Все разговоры о том, что надо уходить от зависимости от российского газа, являются исключительно политическими играми и нацелены на то, чтобы искусственно разорвать наше естественное экономическое партнерство", - сказал Лавров.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год из России в Германию через Балтийское море. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Для реализации проекта нужны также разрешения России, Финляндии, Швеции и Дании. Ранее финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран сообщил, что компания планирует получить разрешения в феврале и начать строительство летом 2018 года.

ЕК в начале ноября минувшего года предложила внести поправки к газовой директиве ЕС. Их цель — сделать так, чтобы определенные нормы энергетического законодательства ЕС применялись не к некоторым, а ко всем газопроводам на территории ЕС, которые идут из или в третьи страны. К таким нормам относятся, в частности, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать "голубое топливо", разделение деятельности по продаже и транспортировке газа. Сейчас эти нормы не распространяются на морские участки газопроводов, а следовательно, и на проект "Северный поток-2".

При этом в РФ не раз заявляли, что политизировать ситуацию вокруг реализации проекта "Северный поток-2" нелепо, Россия всегда была надежным поставщиком нефти и газа в ЕС.

В свою очередь министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что риски введения Еврокомиссией заградительных барьеров в отношении "Турецкого потока" являются минимальными. Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в строй в марте 2018 года; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год). "Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию.

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