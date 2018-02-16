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Сбой в работе "ВКонтакте" произошел после отключения напряжения в сети "Ленэнерго"


Энергосети

МОСКВА, 16 фев /ПРАЙМ/. Сбой в работе крупнейшей российской социальной сети "ВКонтакте" произошел после отключения напряжения в сети "Ленэнерго" LSNG, сообщил РИА Новости управляющий директор ресурса Андрей Рогозов.

Ранее в пятницу в работе крупнейшей российской социальной сети "ВКонтакте" произошел сбой. Компания объяснила это серьезной аварией в энергосистеме одного из дата-центров.

"Сегодня около 15.30 по питерскому времени в результате отключения напряжения в сети "Ленэнерго" произошло включение в работу системы резервного энергоснабжения дата-центра Xelent, где установлено оборудование "ВКонтакте". В момент переключения нагрузки на резервную систему питания произошло кратковременное прерывание синусоиды, которое длилось 24 мс. В результате этого сбоя перезагрузилось сетевое оборудование некоторых телеком-операторов и наше сетевое оборудование", - отметил Рогозов.

После восстановления питания соцсеть была вынуждена отключить часть сервисов, чтобы снизить нагрузку на сетевое оборудование и быстрее восстановить работоспособность. Далее в течение получаса "Вконтакте" постепенно возвращала все отключенные сервисы в рабочий режим до полного восстановления работы.

"Несмотря на то, что проблема, повлекшая за собой сбой, была для нас внешняя, мы заранее проводили работы по предотвращению подобных происшествий, но не успели их завершить. И сейчас мы принимаем все необходимые меры для ускорения этого процесса. Еще раз приносим извинения всем нашим пользователям, кто столкнулся с недоступностью "ВКонтакте", - подытожил представитель социальной сети.

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