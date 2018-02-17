МЕХИКО, 17 фев /ПРАЙМ/. США в марте проведут крупнейшие в истории торги по участкам нефти и газа на шельфе, сообщило министерство внутренних дел страны.

Продажа прав на проведение разведки и разработки ресурсов участков общей площадью 77,2 миллиона акров (более 31 млн гектаров) в штатах Техас, Луизиана, Миссисипи, Алабама и Флорида пройдет 21 марта. Речь идет обо всех доступных участках на федеральной территории Мексиканского залива, отмечает министерство.

Это будут вторые торги в рамках соответствующей продажи на 2017-2022 год. Проведенная почти год назад распродажа не вызвала серьезного интереса у компаний. На торги, которые состоятся в Новом Орлеане, выставляется 14,8 тысяч блоков.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа планирует разрешить добычу энергоресурсов практически на всем внешнем континентальном шельфе побережья страны, в том числе на Аляске, во Флориде, Калифорнии и Мэйне. Согласно предложенному администрацией плану, в предстоящие пять лет с 2019 по 2024 год нефте- и газодобыча будет разрешена на 90% внешнего континентального шельфа Америки, в том числе в закрытых для разведки и добычи ранее районах Арктики, Атлантики и Тихого океана.