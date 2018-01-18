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Иракский Курдистан обсуждает возможность новых контрактов с "Роснефтью" - премьер


Энергосети / Рынки

МЮНХЕН, 18 фев /ПРАЙМ/. Правительство Иракского Курдистана обсуждает возможность заключения новых контрактов с российской "Роснефтью" ROSN, заявил РИА Новости премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани.

"У нас уже есть контракт с "Роснефтью", мы продолжим наше экономическое сотрудничество с компанией. И мы рады, что российские компании активно работают в Иракском Курдистане. Мы обсуждаем новые контракты, но пока договоренностей нет. Иракский Курдистан открыт к российским инвестициям", - заявил Барзани в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

В феврале 2017 года "Роснефть" и правительство Иракского Курдистана заключили соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой сфере и контракт на покупку и продажу нефти с 2017 по 2019 год. В октябре стороны подписали документы, необходимые для вступления в силу соглашений о разделе продукции по пяти блокам на территории региона. Также в октябре "Роснефть" и Иракский Курдистан объявили о начале реализации проекта по эксплуатации нефтепровода, доля российской компании в котором может оставить 60%.

В сентябре в Иракском Курдистане прошел референдум, на котором 92,7% избирателей проголосовали за независимость региона. Власти Ирака объявили его нелегитимным, а расширение сотрудничества Эрбиля с зарубежными нефтяными компаниями вызвало резкую критику со стороны Багдада. В иракской столице считают незаконными все сделки, заключенные в обход центрального правительства.

Представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад сообщал РИА Новости, что ведомство попросило "Роснефть" разъяснить позицию по контрактам с Иракским Курдистаном. В свою очередь, глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что компания добывает нефть в Иракском Курдистане и соблюдает при этом местное законодательство.

В январе генеральный секретарь кабинета министров Ирака Махди аль-Аляк сообщил РИА Новости, что власти Ирака не будут преследовать "Роснефть" за ее сделки с курдской автономией, однако придерживаться контрактов российской компании, заключенных с Эрбилем, также не будут.

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