Дайджест российских СМИ - 19 февраля

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

- Олег Дерипаска решил не быть президентом - Как стало известно "Ъ", в подконтрольных Олегу Дерипаске En+ Group и "Русале" готовятся крупные кадровые перестановки. Бизнесмен оставит должность президента компаний, чтобы заняться развитием группы ГАЗ GAZA, в том числе стратегического партнерства с VW, которая может получить долю в российской компании. Президентом En+ станет Максим Соков: он курирует инвестицию "Русала" в ГМК "Норильский никель" GMKN, где назревает очередной конфликт с "Интерросом" Владимира Потанина. Ряд собеседников "Ъ" также считают изменения следствием включения Олега Дерипаски в "кремлевский доклад". Но источники "Ъ", близкие к акционерам "Русала", и аналитики говорят, что перестановки не связаны с текущими конфликтами и проблемами.

- Россия и Запад остались на почтительном противостоянии - Вчера в Мюнхене завершилась Международная конференция по безопасности — самая представительная и авторитетная площадка подобного рода. Форум показал, что противостояние России и Запада перешло в разряд данности: нет жесткой конфронтации посткрымского и иловайско-дебальцевского периода, но нет и прошлогодних — связанных со сменой власти в Вашингтоне — надежд на улучшение отношений. О позиционной войне в Мюнхене — корреспондент "Ъ" Елена Черненко.

- Хакеры выходят на ICO - Самые большие риски блокчейн-проектов, в том числе и при проведении ICO, кроются в механизмах смарт-контрактов, а также в работе веб-приложений. Невнимание к наличию таких ошибок может привести к вмешательству в ICO кибермошенников и многомиллионным потерям.

- Аптеки готовятся к закрытию - Крупнейшая российская аптечная сеть "Ригла", у которой 1,86 тыс. точек, может закрыть почти половину своих объектов. Такая же участь грозит "Неофарму", развивающему, в частности, сеть "Столички". А небольшие региональные фармацевтические ритейлеры могут совсем уйти с рынка. Это произойдет при принятии закона, разрешающего продовольственным магазинам продажу безрецептурных лекарств.

- Опасные объекты перегруппируют - Изменение Ростехнадзором правил игры для владельцев опасных объектов (ОПО) может обойтись бизнесу в 2 млрд руб. дополнительных расходов и лишить их возможности приобретать обязательную страховку. Фактически это означает запрет на эксплуатацию таких объектов. РСПП уже обратился к министру по делам "Открытого правительства" Михаилу Абызову и главе Ростехнадзора Алексею Алешину с просьбой приостановить перегруппировку ОПО и отсрочить введение новых норм.

- Электронная распродажа госимущества остается мечтой - Попытка Минэкономики и ФАС написать закон об имущественных торгах подверглась жесткой критике. Как стало известно "Ъ", Минюст направил Минэкономики отрицательное заключение на законопроект об унификации процедур продажи имущества — государственного, муниципального, специальных разрешений, активов банкротов и непрофильных активов госкомпаний. Соответствующие поправки в 44-ФЗ о контрактной системе и в 223-ФЗ "О закупках товаров отдельными видами юрлиц", разработанные Минэкономики, Минюст находит плохо проработанными, а нормы — коррупционными и избыточными.

- Законодательство устало от перемен - Президентский совет по кодификации законодательства намерен указать правительству на крайне низкое качество его законотворческой деятельности. Непрерывное внесение изменений в действующее законодательство делает его нормы "одноразовыми", подрывает доверие к правовой системе и препятствует формированию устойчивой судебной практики, указывают юристы. Поводом для демарша стал объемный законопроект Минэкономики, вносящий изменения в действующий закон о госрегистрации недвижимости: он вступил в силу чуть более года назад — и уже 20 раз подвергся модификации.

- Фриланс идет цифровым путем - Главным преимуществом своей работы российские фрилансеры считают возможность трудиться удаленно (46% опрошенных), а основной проблемой — нерегулярный доход (54%).Такие данные содержатся в совместном исследовании платежной системы PayPal и агентства Netfluential. В качестве фрилансеров рассматривались те, кто занимается контрактной работой, используя компьютер и интернет.

- Татарский язык стал языком митинга - Всетатарский общественный центр (ВТОЦ) провел в Казани акцию, участники которой потребовали вернуть обязательное преподавание национальных языков в школах и разрешить сдачу ЕГЭ на родном языке. Акция прошла после того, как прокуратура сообщила, что Госсовет будет готовить изменения в конституцию республики по переименованию должности президента Татарстана. Это последний субъект РФ, где за главой региона сохраняется такое наименование должности. В парламенте региона заявили "Ъ", что оснований для корректировки конституции "на данном этапе" не видят. Во ВТОЦ заявили, что вопрос наименования главы Татарстана "должен решать народ республики".

- Кандидаты вживаются в ролики - До выборов президента РФ осталось меньше месяца. В выходные в социальных сетях появилась серия вирусных видеороликов, мотивирующих прийти на выборы. В одном из них гражданину, проигнорировавшему выборы, снится приход к власти президента, повышающего призывной возраст до 60 лет. Центризбирком (ЦИК) не имеет отношения к созданию анонимных роликов, заверила "Ъ" глава комиссии Элла Памфилова. Цель мобилизовать как можно больше молодых избирателей ставилась регионам администрацией президента (АП), говорят источники "Ъ". В АП сказали, что таких установок не дают. Разрешенную законом агитацию в СМИ с понедельника начнут кандидаты.

- Не райсудимы будете - Депутаты Госдумы поддержали в первом чтении законопроект, устанавливающий принцип экстерриториальности при обжаловании решений судов. Предполагается, что в девяти городах будут созданы специальные кассационные суды, а в пяти — апелляционные суды. Точное количество и места их дислокации могут быть уточнены ко второму чтению. Независимости судьям на местах инициатива не обеспечит, считают думские коммунисты и справороссы.

- Блок коммунистов и бесквартирных - Движение обманутых дольщиков при поддержке Компартии провело второй съезд. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пытался заинтересовать делегатов фильмом о преимуществах Совхоза имени Ленина и рассказом о детях с Донбасса. Гендиректор совхоза и кандидат КПРФ Павел Грудинин полностью изложить программу не смог: он был прерван криками из зала, когда предложил замораживать выплаты по ипотеке при остановке строительства. По словам эксперта, обращение к дольщикам перед выборами призвано показать, что "КПРФ способна защищать пострадавших".

- Политолога арестовали как бывшего гендиректора - Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего гендиректора ФГУП "Издательство "Известия" политолога Эраста Галумова. По данным "Ъ", экс-руководитель предприятия, находящегося в ведении управления делами президента, подозревается в особо крупном мошенничестве, связанном с арендой помещений ФГУПа.

- Крылатые ракеты утилизировали Украине - Как стало известно "Ъ", вынесен первый приговор по скандальному уголовному делу о незаконной продаже на Украину из России турбореактивных двигателей для крылатых ракет, которые подлежали утилизации на средства, выделенные Минобороны РФ. Участвовавший в незаконных операциях бизнесмен получил два года заключения. Вскоре также в особом порядке будет назначено наказание его компаньону. При этом фигуранты основного расследования знакомятся с его материалами. Одному из них, бывшему коммерческому директору АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Виктору Вагану, помимо мошенничества инкриминируется хищение боеприпасов и взрывчатки.

- Прихожан расстреляли после службы - В дагестанском Кизляре вчера в разгар праздничных мероприятий 22-летний Халил Халилов из охотничьего ружья расстрелял толпу, выходившую после службы из православной церкви. В результате пять прихожанок погибли, еще несколько человек получили ранения, среди них патрульный ППС и сотрудник Росгвардии, пытавшиеся задержать преступника. В итоге нападавший был убит. Как выяснилось, накануне своей акции он записал видеоролик, в котором присягает запрещенному в России "Исламскому государству" (ИГ). Это говорит в пользу версии о том, что в Кизляре имел место случай "автономного джихада", к которому своих последователей лидеры ИГ призвали после серии военных поражений в Сирии.

- Петра Порошенко ведут к отставке маршем - В Киеве вчера было неспокойно. Оппозиционное "Движение новых сил" Михаила Саакашвили провело массовый марш "за будущее" и против президента Петра Порошенко, а националисты громили Российский центр науки и культуры. Специальный корреспондент "Ъ" Владимир Соловьев, наблюдавший за событиями в украинской столице, считает, что господин Порошенко пострадал от обеих акций.

- Россия грозит оставить НАТО без своего представителя - На полях Мюнхенской конференции по безопасности прошла встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и генсека НАТО Йенса Столтенберга. В самом начале переговоров представитель альянса заявил, что он выступает за скорейший созыв Совета Россия—НАТО (СРН), поскольку "диалог важно продолжать".

- Россия и Запад остались на почтительном противостоянии - Вчера в Мюнхене завершилась Международная конференция по безопасности — самая представительная и авторитетная площадка подобного рода. Форум показал, что противостояние России и Запада перешло в разряд данности: нет жесткой конфронтации посткрымского и иловайско-дебальцевского периода, но нет и прошлогодних — связанных со сменой власти в Вашингтоне — надежд на улучшение отношений. О позиционной войне в Мюнхене — корреспондент "Ъ" Елена Черненко.

- Армейцам добавят энергии - У одного из старейших футбольных клубов России, московского ЦСКА, вскоре может появиться новый совладелец. По данным "Ъ", продажа блокпакета акций клуба его титульному спонсору госхолдингу "Россети", о которой впервые заговорили два месяца назад,— на завершающей стадии. Параметры сделки будут определены до конца февраля, но решение правительства уже "можно считать положительным", уверены источники "Ъ", хотя Минэнерго до сих пор сомневается в целесообразности этого. Сам клуб остается в непростом финансовом положении и действительно нуждается в деньгах на усиление состава.

- Под катарскими инвесторами позеленел участок - В Санкт-Петербурге назревает скандал: утвержденный недавно депутатами города обновленный закон о зеленых насаждениях может привести к экспроприации сразу нескольких участков на Петроградской стороне. Среди спорных площадок — проект строительства элитного жилого комплекса One Trinity Place, куда инвестирует Суверенный фонд Катара. Новые правила приведут к серьезному ухудшению инвестиционного климата в городе, убеждены участники рынка.

- Старые смартфоны обменяют по-новому - "Евросеть", остающаяся единственным крупным ритейлером, не запустившим программу trade-in, предложила собственную схему обмена старых смартфонов на новые. За дополнительную плату в 20% от стоимости смартфона при его покупке ритейлер позволит в течение полугода сдать его за 70% от стоимости, которые можно будет потратить на новое устройство. Владельцы смартфонов в России, как правило, меняют их не чаще чем раз в два года, отмечают аналитики.

- Стимулирующий обвал - На минувшей неделе российский фондовый рынок лишился максимального за два месяца объема инвестиций. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), из российских фондов инвесторы вывели $100 млн. Рост недоверия к рынкам развивающихся стран был связан с обвалом на фондовом рынке США в начале месяца, вызванным опасениями ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Но опасения инвесторов оказались преувеличенными, и спрос на российские активы к концу недели восстановился.

- Переход по тонким проводам - Новые правила перевода гражданами своих пенсионных накоплений, внедряемые на законодательном уровне, исключат бумажный оборот заявлений: их нужно будет подавать в электронном виде, хотя и через различные каналы. Об этом свидетельствует ход обсуждения соответствующего законопроекта. Однако проблема оперативного информирования клиента через эти же дистанционные каналы о накопленном инвестиционном доходе и возможных потерях потребует отдельного технического решения, указывают участники рынка.

- Братья Ананьевы вышли на тропу "Югры" - Иски бывших бенефициаров Промсвязьбанка PSBR(ПСБ) братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых к ЦБ об оспаривании санации банка приняты к производству Арбитражным судом Москвы. При этом приостановить введение в ПСБ временной администрации и процесс списания капитала банка суд оказался. Юристы считают, что выиграть такой спор у госструктуры будет непросто, и приводят в пример негативный опыт банка "Югра".

- Цистерны поедут за лидером - Несмотря на отток нефтяных грузов с железной дороги, на этом рынке состоится крупное поглощение. Второй по размеру игрок "Нефтетранссервис" (НТС) выкупает у ОТЭКО более 14 тыс. цистерн. Это позволит ему превзойти лидера "Трансойл" по парку в собственности. Сумма сделки, по данным "Ъ", достигнет не менее 12 млрд руб. Ряд игроков недоумевает, зачем на низком рынке и с учетом грядущих списаний цистерн ОТЭКО НТС платит так много. Но эксперты полагают, что в итоге компания сможет управлять предложением на рынке, а конъюнктура постепенно улучшится.

- "Русал" совместит монополию и конкуренцию - ФАС разрешила "Русалу" купить у "РусГидро" 42,75% Иркутской электросетевой компании (ИЭСК) с условием избавиться от них в течение года, чтобы не нарушить закон, запрещающий одновременно владеть сетями и активами в генерации или сбыте. Впрочем, "Русал" может использовать схему En+: группа, де факто контролируя ИЭСК через долю в 52,3% акций, формально владеет лишь 19,9%, что не вызывает вопросов у регулятора.

- Красноярск смотрит в энергетическое прошлое - По данным "Ъ", власти Красноярского края пытаются реанимировать уже завершенную программу договоров на поставку мощности (ДПМ), создавая эксклюзивные условия для модернизации двух ТЭЦ Сибирской генерирующей компании (СГК) Андрея Мельниченко. Стоимость проекта превысит 30 млрд руб. Эту инициативу уже поддержал Владимир Путин. Потребители резко против реализации идеи, а в Минэнерго считают, что в регионе не до конца разобрались в механизмах: речь, вероятно, идет о включении станций в обсуждаемую программу модернизации, и компания будет участвовать на общих основаниях.

- ЛУКОЙЛ LKOH недосчитался запасов - Выросшие в 2017 году цены на нефть негативно сказались на приросте запасов ЛУКОЙЛа: 500 млн баррелей нефтяного эквивалента при добыче 800 млн баррелей. Так, компания недосчиталась более 150 млн баррелей нефтяного эквивалента на иракской Западной Курне-2, где получает сырье в качестве оплаты по сервисному контракту. В перспективе ЛУКОЙЛ обещает ежегодно компенсировать около 70–75% своей добычи, но без новых месторождений компании это будет сделать трудно.

- "Ростелеком" RTKM не сдался миноритариям - "Ростелеком" одержал победу в суде над миноритарием, пытавшимся оспорить лишение права голоса на общих собраниях владельцев привилегированных акций оператора. Удовлетворение его требований могло бы иметь далеко идущие последствия, фактически означая снижение голосующей доли государства в "Ростелекоме" ниже контрольной. Суд также подтвердил право оператора выплачивать дивиденды своей дочерней компании "Мобител".

- РНТ ушла в интернет-разведку - Компания "Российские наукоемкие технологии" (РНТ), занимающаяся информационной безопасностью, приобрела контрольный пакет "Лавины Пульс", специализирующейся на интернет-разведке и контроле активности в социальных сетях. Ранее эта доля принадлежала близкой к структурам Саида Керимова компании "Эйр-Синема". Господин Керимов интересовался и покупкой самой РНТ, но, как считается, разочаровался в инвестиционной привлекательности рынка.

- Засыпать и пересыпать Америку - В этом сезоне Россия планирует побить мировой рекорд по экспорту пшеницы США, установленный в 2010–2011 годах. Зарубежные покупатели, среди которых в основном Турция, Египет и страны Юго-Восточной Азии, могут закупить 36,8 млн тонн российского зерна.

- Аптеки готовятся к закрытию - Крупнейшая российская аптечная сеть "Ригла", у которой 1,86 тыс. точек, может закрыть почти половину своих объектов. Такая же участь грозит "Неофарму", развивающему, в частности, сеть "Столички". А небольшие региональные фармацевтические ритейлеры могут совсем уйти с рынка. Это произойдет при принятии закона, разрешающего продовольственным магазинам продажу безрецептурных лекарств.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

- Почему Сергей Галицкий расстался с "Магнитом" MGNT - Основной акционер второго по величине в России ритейлера "Магнит" Сергей Галицкий решил продать почти всю свою долю ВТБ. Соглашение о продаже 29,1% "Магнита" предприниматель и президент – предправления госбанка Андрей Костин подписали 16 февраля на инвестиционном форуме в Сочи и тут же лично объявили о сделке. Галицкому это мероприятие далось непросто. Он не сразу смог заговорить, попросил воды, а его голос во время короткой речи не раз предательски дрожал.

- Как СМИ рассказывают о кандидатах в президенты - Выдвижение Владимира Путина на четвертый срок и текущая деятельность в декабре освещались в СМИ активнее, чем его избирательная кампания в начале 2018 г. Это следует из данных об упоминаемости кандидатов в президенты, предоставленных "Ведомостям" компанией "Медиалогия". С 27 ноября по 3 декабря Путин упоминался в СМИ 77 009 раз, на следующей неделе, когда объявил о выдвижении, – уже 94 366 раз, а еще через неделю число упоминаний увеличилось до 121 753 и до конца года не опускалось ниже 100 000. Но в январе – феврале упоминаемость президента заметно упала и – без учета затишья в первые дни января – варьировалась от 80 000 до 95 000 публикаций (пик пришелся на неделю 29 января – 4 февраля, когда кандидаты сдавали подписи в Центризбирком).

- Вашингтон нашел руку Москвы - Власти США обвинили во вмешательстве в выборы президента 2016 г. 13 россиян и три организации, сообщил в пятницу минюст США. Обвинения выдвинуты против знакомого президента Владимира Путина бизнесмена Евгения Пригожина, а также его компаний "Конкорд менеджмент" и "Конкорд кейтеринг". Еще одно юридическое лицо в этом списке – петербургское Агентство интернет-исследований, более известное как "фабрика троллей", которая, по данным РБК RBCM, тоже может спонсироваться Пригожиным. В обвинительном заключении также значатся 12 сотрудников агентства.

- У россиян растут аппетиты и долги - Потребительский спрос подпитывается не только ростом зарплат, но и усиленным ростом кредита, пишут аналитики ЦБ в бюллетене "О чем говорят тренды" (может не отражать официальную позицию регулятора). На связанные с этим риски указывает физический рост импорта в IV квартале 2017 г. на 15% в годовом выражении – выше ожиданий. На эти же риски указывало на прошлой неделе в мониторинге и Минэкономразвития, объясняя в значительной мере ростом кредита увеличение потребительского импорта.

- Инфраструктурный план Трампа не впечатлил инвесторов - Во время предвыборной кампании Дональд Трамп обещал улучшить транспортную, энергетическую и водную инфраструктуру США, увеличив госрасходы и смягчив регулирование. После его победы инвесторы сразу попытались сыграть на его обещаниях: за восемь торговых сессий портфель акций 10 компаний, которые могут выиграть от увеличения инвестиций в инфраструктуру, опередил по темпам роста индекс S&P 500 почти на 13 п. п.

- "Мы старались справиться с майскими указами" - Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказывает, чем государство поможет автопрому и ритейлу, обещает новый лимузин к инаугурации президента и призывает отказаться от традиционного способа табакокурения.

- "Суперджет" будет переделан под нужды S7- Предварительную заявку на 100 SSJ100 вместимостью 75 кресел разместила S7 Group, сообщили два человека, близких к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, в нее входит производитель SSJ100 "Гражданские самолеты Сухого", ГСС), и человек, близкий к руководству S7. Идут переговоры об обязывающих соглашениях, знают двое из собеседников.

- Павел Дуров завершил первый этап ICO Telegram - Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров отчитался перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), что привлек на ICO $850 млн от 81 инвестора, говорится в сообщении, 13 февраля опубликованном на сайте SEC. Перед комиссией отчитались две компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, – Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc, обеими управляют Павел и Николай Дуровы. Первая инвестиция поступила 29 января 2018 г., следует из отчета.

- Потанин хочет выкупить долю Абрамовича в "Норникеле" - "Я смотрю на перспективы нашего [с Олегом Дерипаской] сотрудничества по-прежнему оптимистично", – говорил "Ведомостям" основной владелец и гендиректор "Норникеля" Владимир Потанин буквально в начале февраля. Как оказалось, все не так радужно.

- "Горизонт" над Патриаршими прудам - Компания "Горизонт апартментс" стала победителем аукциона по продаже офисного комплекса на 1100 кв. м и земельного участка в Спиридоньевском переулке, ранее принадлежавших "Евроаксис банку". Это следует из материалов Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Последнее занимается ликвидацией банка, у которого два года назад была отозвана лицензия, а сам он признан банкротом.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- Тех еще осмотр - Отсутствие аптечки, затонированные фары и незаконный тюнинг - все это теперь не позволит автовладельцу пройти техосмотр. Новые правила ужесточают и саму процедуру. Постановление правительства публикует "РГ".

- Мат в карьере - Судья Алексей Шевченко стал скандальной звездой интернета после того, как в Сеть попала запись заседания, где он нецензурно и громко выражался. Спустя три дня после инцидента его с позором лишили мантии.

- Что звонит в солдатском ранце - Минобороны намерено ограничить в войсках эксплуатацию современных средств мобильной связи. Как пояснили "РГ", единственная цель этой инициативы - не позволить людям вольно или невольно раскрыть закрытую армейскую информацию.

- FIFA не до красоты -Удмуртcкое управление ФАС потребовало у владелицы парикмахерской FiFa в Ижевске сменить название. Его посчитали схожим с аббревиатурой международной федерации футбола FIFA, а, значит, парикмахерская якобы имела определенное преимущество на рынке.

- Первые в мире - Владимир Путин встретился с главой "Газпрома" GAZP Алексеем Миллером. В режиме телемоста президент и глава компании ознакомились со спортивными объектами, построенными в рамках соцпрограммы "Газпром - детям".

- Чек с наваром - С 1 июля 2018 года на онлайн-кассы в России перейдут малая торговля и общепит, а с 1 июля 2019 года все работы и услуги. Об этом и о других инновационных проектах налогового администрирования рассказал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин первому вице-премьеру Игорю Шувалову и делегации правительства Казахстана во главе с первым заместителем премьер-министра республики Аскаром Маминым.

- Шаг вперед - Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума уже с 1 мая. За документ, внесенный президентом, единогласно проголосовали все фракции.

- Воспитают работой - Министр юстиции России Александр Коновалов сообщил, что снижение числа заключенных и применение альтернативных наказаний не привело к росту преступности в стране.

- По странам и континентам - В день выборов президента России в 145 странах мира откроются избирательные участки. Для зарубежного голосования отпечатано 1 893 115 бюллетеней установленного образца.

- Знак согласия - Фискальная система станет проще, а контроль за бизнесом ослабят. Улучшение условий должно сподвигнуть предпринимателей зарабатывать больше и создавать рабочие места. Таковы краткие итоги Российского инвестиционного форума.

- Долговой разговор - Эффект от реструктуризации федеральным бюджетом региональных долгов в 2018 году составит 240 миллиардов рублей. Об этом заявил Дмитрий Медведев в заключительный день сочинского форума.

- Сложные сигналы и простые ошибки - До выборов осталось всего четыре недели. С учетом того, что на этот период дважды приходятся длинные выходные, реальных возможностей изменить сценарий кампании в свою пользу у кандидатов почти не остается, считает Алексей Чеснаков.

- Просят войти - Граждане, желающие поменять валюту в банке, больше не смогут узнать о курсах обмена, находясь на улице. Для получения такой информации необходимо будет зайти внутрь здания кредитной организации. Кроме того, регулятор намерен упростить процедуру установления или изменения курсов иностранных валют к рублю, облегчив жизнь самим банкам.

- Клюшки от Шойгу - Министр обороны Сергей Шойгу проверил, как в столице Тывы обустраивается Кызылское президентское кадетское училище.

- Невелика птица - Российская валюта в ближайшее время может вернуться к отметке 56 рублей за доллар. А вот взлеты и падения биткоина на курсе никак не отразятся, говорят эксперты.

- Мошенники сбросили карты - Хакеры переключили свой интерес с обычных платежных сервисов на криптовалюту. Объемы хищений с карт падают второй год подряд. Этому способствует и внедрение банковских систем антифрода.

- Выручит "Северный поток-2" - Германия выступает за диверсификацию поставок газа и не считает, что "Северный поток-2" угрожает этому процессу. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

- Бюро упустило стрелка - Президент США Дональд Трамп раскритиковал ФБР за трату времени на поиск свидетельств якобы имевшего место сговора его предвыборного штаба с Россией из-за чего, на его взгляд, спецслужба упустила убийцу из Флориды, расстрелявшего 17 человек.

- Мюнхенский выговор - На завершившейся в воскресенье Мюнхенской конференции по безопасности много говорили о России. При этом трудно было не обратить внимания на тот факт, что требующих разрыва любых контактов с Москвой становится все меньше, а призывающих к восстановлению полноценных и взаимовыгодных отношений - все больше.

- Лайнер врезался в гору - Иранский пассажирский самолет с 66 пассажирами и членами экипажа на борту разбился в центральном Иране в воскресенье во время перелета из Тегерана в город Ясудж.

- Русофобия в законе - Украинские неонацисты, существующие при попустительстве и поощрении нынешних местных властей, ворвались в субботу на территорию Российского центра науки и культуры в Киеве (украинский филиал Россотрудничества) и устроили погром в здании, имеющем экстерриториальный статус. В этот момент там проходила репетиция детской театральной студии - маленькие киевляне готовили постановку гоголевского "Ревизора".

- Грядки для Брижит - Эта новость облетела весь Париж. Первая дама Франции Брижит Макрон намеревается разбить при Елисейском дворце огород. Об этом сообщила столичная газета "Фигаро", а она черпает информацию из проверенных источников.

- В Киеве тысячи сторонников Саакашвили требуют отставки Порошенко - В киевском парке Тараса Шевченко собрались сторонники Михаила Саакашвили - экс-губернатора Одесской области, который был депортирован из Украины. Активисты, поддерживающие его партию "Движение новых сил", требуют ухода президента республики Петра Порошенко.

- Не обсуждается - Уже в этом году "колумбайн-сообщества" начнут оперативно блокировать, не дожидаясь судебных решений. Поправки в законодательство, усиливающие защиту несовершеннолетних от информации, побуждающей к совершению противоправных действий, будут приняты в этом году, прогнозируют в Роскомнадзоре.

- Убрать искушение - В России будет сформирована четырехзвенная судебная система. Будут созданы кассационные и апелляционные окружные суды, и это поможет в борьбе с коррупцией. Законопроект в первом чтении поддержала Госдума.

- Новая азбука - Через несколько лет навыки программирования понадобятся представителям практически всех профессий. Почему это случится и насколько наши работники готовы к цифровизации? На эти и другие вопросы ответил гендиректор Союза "Молодые профессионалы" Роберт Уразов.

- Гражданка подождет - Вопреки распространенному мнению, оборонные расходы в российской экономике не могут считаться непроизводительными, а значит, экономическая эффективность бюджетного маневра, состоящего в их перераспределении на другие статьи расходов сильно преувеличены.

- Лучше вы к нам - В прошлом году почти все приграничные направления продемонстрировали спад по числу поездок в Россию. Эксперты считают, что иностранных туристов отпугнул окрепший рубль.

- Проверка в один клик - К 2024 году предприниматели получат единую цифровую площадку для взаимодействия с контрольными органами. В "едином окне" можно будет увидеть как все требования к фирмам, так и результаты всех проверок.

- Пополнили арсенал - В прошлом году в войсках устранили свыше 415 тысяч нарушений закона, заявил на коллегии Главной военной прокуратуры ее руководитель Валерий Петров. В казну возвращено свыше 5,5 миллиарда рублей.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

- Россияне стали покупать больше жизненно важных лекарств - Россияне стали чаще покупать лекарства из списка жизненно важных. За 2017 год их продажи выросли на 6% по сравнению с 2016-м. Цены на эти препараты регулирует государство, в перечень входят как оригинальные лекарства, так и дженерики. Препараты из списка чаще оказываются дешевле других медикаментов со сходными характеристиками.

- Мошенники атаковали российские банкоматы 5 тыс. раз в 2017 году - В прошлом году мошенники украли из банкоматов 5 млрд рублей — вдвое больше, чем годом ранее. Ущерб увеличился из-за того, что в 2017-м широкое распространение получили новые виды атак на устройства самообслуживания: заражение вирусами-шпионами и беспроводной скимминг, то есть размещение хакерского оборудования рядом с банкоматом. Об этом "Известиям" рассказали в компании "Информзащита", специализирующейся на вопросах кибербезопасности. Эксперты предупредили, что в преддверии ЧМ-2018 по футболу мошенники могут пойти еще дальше — например, начать устанавливать фальшивые банкоматы, которые принимают купюры, но не зачисляют их на счет клиента.

- Недра освоят комплексно - Отходы от добычи полезных ископаемых решено вовлечь в хозяйственный оборот. В Минприроды подготовили поправки в закон "О недрах", согласно которым власти субъектов будут отказывать компаниям в получении новых лицензий, если в регионе есть отходы от разработки месторождений. Реализация этой меры приведет к созданию в России комплексной системы добычи ресурсов, что втрое увеличит долю перерабатываемых отходов, прогнозируют в министерстве.

- Жизнь — соль - В России с 1 марта 2018 года ужесточаются требования к качеству поваренной соли. В ней должно быть больше хлорида натрия — основного компонента продукта (именно он обеспечивает соленый вкус) — и меньше примесей других элементов. Эти нормы зафиксированы в новой редакции ГОСТа на соль, который подготовили и утвердили в Росстандарте ("Известия" ознакомились с текстом документа). Из-за новых требований к товару изготовителям придется увеличить издержки на производство, поэтому соль может подорожать примерно на 10%, предупредили эксперты.

- Дело — табак - Штрафы за продажу сигарет подросткам могут вырасти в несколько раз. На необходимость их повышения правительство РФ указало в отзыве на законопроект депутата Рафаэля Марданшина ("Единая Россия"), который предложил увеличить размер наказания за реализацию жевательного и сосательного табака. В кабмине обратили внимание, что в случае принятия поправок санкции за торговлю насваем и снюсом в несколько раз превысят взыскание за продажу детям сигарет. При этом их употребление является не менее опасным. В Минздраве "Известиям" сообщили, что инициативу поддерживают, напомнив, что в качестве профилактики уже разработана программа для выявления потребителей табака на ранних стадиях. Эксперты полагают, что штрафы могут сработать только в одном случае — если их размер превысит выгоду от распространения запрещенной продукции.

- "Роскосмос" готов "приватизировать" российскую часть МКС - Госкорпорация "Роскосмос" готова обсуждать передачу российского сегмента Международной космической станции (МКС) в концессию группе компаний S7. Для изучения вопроса в госкорпорации ждут официального письменного обращения. Сама идея взять российский сегмент в концессию 13 февраля была озвучена генеральным директором компании "S7 космические транспортные системы" Сергеем Соповым в интервью "Известиям". В "Роскосмосе" подчеркнули, что идея в целом "соответствует видению госкорпорации о перспективах исследования космического пространства в ближайшем будущем". По мнению экспертов, "приватизация" МКС является верным способом продлить существование станции после 2024 года.

- Криптовалютам нашли поручителя - Первая система гарантий инвестиций в криптовалюты появится в России уже в этом году. Дочерний банк госкорпорации ВЭБ — "Глобэкс" совместно с Российской ассоциацией криптовалют и блокчейна (РАКИБ), а также интернет-площадкой CrowdHub создают систему защиты инвестиций в ICO — размещения токенов российскими компаниями. Новый проект позволит инвесторам контролировать расходование средств: выплаты будут производиться поэтапно в соответствии с утвержденными планами развития стартапов. Эксперты обращают внимание, что механизм юридической защиты прав инвесторов в ICO не отработан — непонятно, в какие суды обращаться, если возникнут споры.

- С 14 лет — во взрослую жизнь - Возраст самостоятельности, с которого ребенку разрешается жить отдельно от опекуна, может быть снижен с 16 до 14 лет. Такое положение содержится в законопроекте (есть у "Известий"), который разработала депутат от "Единой России" Ольга Баталина. Инициативу поддержал координационный совет фракции, сегодня документ будет внесен в Госдуму. Эксперты сомневаются, стоит ли распространять норму на всех подростков или необходимо конкретизировать особые случаи, когда это допустимо.

- Все медработники пройдут аккредитацию до 2021 года - Министр здравоохранения Вероника Скворцова — об экзаменах для медиков, борьбе с нехваткой врачей и очередях в поликлиниках.

- Язык мой — враг мой - Группа казахских филологов и лингвистов обратилась к президенту страны Нурсултану Назарбаеву с открытым письмом. Ученые резко раскритиковали проект перевода казахского языка на латинский алфавит. По их словам, отказ от кириллицы приведет к тому, что граждане станут меньше читать, а многие родители отдадут детей в русские школы. Однако проблема гораздо глубже. Портал iz.ru разбирался в лингвистических баталиях в Казахстане.

- Крушение Ан-148 расследуют с помощью трехмерной реконструкции - Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) переходит к следующему этапу расследования авиакатастрофы Ан-148 в Подмосковье. На первой стадии главным был сбор фактической информации об аварии, теперь полученные данные предстоит систематизировать и подвергнуть анализу. В числе прочего экспертам предстоит выполнить расчет траектории движения самолета и построить трехмерную посекундную реконструкцию полета с синхронизацией всех данных. Наиболее вероятной причиной катастрофы Ан-148 сейчас называется сбой в работе бортовых индикаторов скорости.

- "Она видела в каждом образ Божий" - Супруг Доктора Лизы Глеб Глинка впервые показал журналистам домашний кабинет Елизаветы Петровны и рассказал о том, какой она была дома — матерью и женой.

- Атака в Прощеное воскресенье - В воскресенье, 18 февраля, в дагестанском городе Кизляре было совершено нападение на прихожан храма Георгия Победоносца. Вооруженный охотничьим ружьем мужчина открыл огонь по людям, выходившим с вечерней службы. Четыре женщины погибли на месте, еще одна позднее скончалась в больнице. Нападавший, опознанный как 22-летний уроженец Дагестана Халил Халилов, был ликвидирован силовиками.

РБК daily

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- Кизлярский след ведет в ИГ - Расстрелявший прихожан православного храма в дагестанском Кизляре входил в "спящую ячейку" запрещенного "Исламского государства", утверждают источники РБК. 22-летний Халил Халилов примкнул к ней в прошлом году.

- Реновация дошла до конкурса - Московский фонд реновации провел конкурс на проектирование 20 жилых домов. По данным сайта госзакупок, большинство объектов разделили между собой застройщики "Москапстроя" и ПИК.

- 13 друзей Трампа - Спецпрокурор Мюллер обвинил 13 россиян во вмешательстве в выборы президента США. Что вменяется им в вину, какое наказание может грозить и что фигуранты дела думают о предъявленных обвинениях, разбирался РБК.

- Фермерство на удаленном доступе - Проект "Телефермер", который придумали представители двух поколений предпринимателей из Москвы, похож на онлайн-игру "Веселый фермер": владелец выращивает животных и следит за ними в Сети. Разница лишь в том, что мясо можно съесть.

- Угроз миру становится все больше - Участники конференции по безопасности в Мюнхене констатировали, что число угроз только растет. К традиционному уже противостоянию России и Запада, конфликту на Украине и Ближнем Востоке добавились проблемы кибербезопасности.

- Конец никелевого перемирия - Группа "Интеррос" предложила подконтрольной Абрамовичу компании выкупить у нее 4,2% акций "Норникеля". Против сделки выступил Rusal Олега Дерипаски, попытавшийся заблокировать ее в лондонском суде.

- Жизненно важное удешевление - ФАС может закрыть рынок для 17 препаратов "АстраЗенека", если их цены не снизятся к 20 февраля. В компании опасаются, что из-за невозможности выполнить требование в срок пациенты останутся без жизненно важных лекарств против рака.

- Дело из Простоквашино - Группа Danone решила судиться с Россельхознадзором, обнаружившим в конце прошлого года следы антибиотиков в молоке "Простоквашино" на заводе в Волгограде. Подобные претензии были у ведомства и к продукции PepsiCo.

- Грузию берут третьей - По итогам прошлого года в трио крупнейших экспортеров вина вошла Грузия, поставки из которой были под запретом с 2006 по 2013 год. Госпрограмма Грузии по продвижению своих вин за рубежом на Россию не распространяется.

- Незаконные обменники ударят по табло - Регулятор борется с незаконными "точками обмена валют" путем запрета уличных табло с курсом. Предложенная мера — логичный шаг в борьбе с обналичиванием и очистке рынка от сомнительных игроков, считают экспеты.

- У "Магнита" сменились полюса - Фактический переход крупнейшей розничной сети "Магнит" под контроль ВТБ стал главной сенсацией инвестиционного форума в Сочи. РБК следил за реакцией рынка, эмоциями участников сделки и разбирался в причинах решения.