МОСКВА, 19 фев /ПРАЙМ/. Американская нефтегазовая корпорация Chevron возобновила буровые работы в Иракском Курдистане, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании.

"Мы возобновили буровые работы на нашем месторождении Sarta 3", - заявила представитель Chevron.

В октябре прошлого года компания временно прекратила свою деятельность в регионе на фоне обострения противоречий между официальным правительством Ирака и региональными властями.

Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук и ряда других спорных районов обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября, на котором за отделение от Ирака проголосовали около 93% участников. Багдад после проведения референдума в Курдистане принял ряд санкционных мер в отношении курдского региона, среди них - приостановка международного авиасообщения с автономией. Сложившаяся ситуация создала угрозу и экспорту нефти из региона.

Chevron является второй по величине нефтегазовой компанией США. Свою деятельность в Курдистане она начала в 2012 году, заключив сделку с полуавтономным курдским правительством.