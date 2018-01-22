"Алроса" направит средства от газовых активов на выплату долгов и выкуп 10% "Алроса-Нюрба"

МОСКВА, 19 фев /ПРАЙМ/. АК "Алроса" планирует направить часть средств, привлеченных от продажи своих газовых активов, на досрочное погашение задолженности и выкуп 10% "Алроса-Нюрба" ALNU, сообщил генеральный директор компании Сергей Иванов.

"Мы сейчас смотрим наш прогноз по ликвидности, потому что очень хорошо прошли продажи января. Мы ожидаем достаточно хороший спрос в феврале-марте. Поэтому, сопоставляя в целом все вопросы связанные с ликвидностью компании, мы скоро примем решение и вынесем его на набсовет, о том куда направить эти деньги", - сказал Иванов в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос о вариантах распределения средств от продажи газовых активов.

"Я уверен, что часть этих денег пойдет на дополнительное досрочное погашение тех незначительных кредитов, которые еще остаются у группы "Алроса" ALRS. Мы досрочно гасили кредиты в прошлом году, думаю, что за счет этих средств погасим также досрочно в этом году. Плюс мы обсуждаем с республикой Саха покупку 10% акций компании "Алроса-Нюрба". Это профильный актив, в котором "Алросе" принадлежит почти 90%. Соответственно часть этих денег, возможно до одной трети, также пойдет на приобретение пакета акций "Алроса-Нюрба", - пояснил Иванов.

Он добавил также, что продажа газовых активов не скажется на показателе чистой прибыли компании, только на ее финансовом денежном потоке и в этой связи сделка не отразится на дивидендах "Алросы". Ранее не исключалась возможность начисления специальных дополнительных выплат акционерам, но Минфин не поддержал этот сценарий. "В этом году, я думаю дивиденды и так будут хорошими. Мы порадуем наших акционеров", - отметил глава "Алросы".

По словам Иванова, компания не планирует продажи других непрофильных активов в ближайшее время, в частности во втором квартале текущего года. Он также подтвердил планы компании по добыче в текущем году порядка 36,6 миллиона карат алмазов и рост этого показателя до 37,5-38 миллионов карат в следующем году за счет расширения мощностей ряда проектов.

Ранее в понедельник "Новатэк" NVTK сообщил, что в ходе открытого аукциона приобрел газовые активы компании "Алроса" за 30,3 миллиарда рублей. Продававшиеся "Геотрансгаз" и "Уренгойская газовая компания" владеют лицензиями на добычу газа и газового конденсата на территориях соответственно Берегового и Усть-Ямсовейского лицензионных участков в ЯНАО. Начальная цена аукциона составляла 30 миллиардов рублей. На активы "Алросы" также претендовало ООО "Статус" (структура Газпромбанка).