ВС РФ не принял жалобу РЭМЗ на решение арбитража по иску к "Мечел" на 12,7 млрд руб

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев /ПРАЙМ/. Верховный суд России отказал в передаче на рассмотрение Судебной коллегии ВС РФ кассационной жалобы ООО "Ростовский электрометаллургический завод" (РЭМЗ) на решение Арбитражного суда по иску к компании "Мечел" MTLR на 12,7 миллиардов рублей, следует из данных в картотеке дел на сайте Арбитражного суда Ростовской области.

В июле 2017 года арбитражный суд Ростовской области постановил взыскать в солидарном порядке с ООО "НК Инвест", ООО "УК "Мечел-сталь", ПАО "Мечел", ООО "УК "Мечел-Майнинг" в пользу РЭМЗ сумму убытков в размере 5,085 миллиарда рублей. Кроме того, в солидарном порядке с УК "Мечел-сталь", "Мечела", УК "Мечел-Майнинг" и Геннадия Сомова (бывший гендиректор завода) в пользу РЭМЗ были взысканы еще 7,649 миллиарда рублей. Истцами по данному делу выступили РЭМЗ и его учредитель, нидерландская компания Atrix B. V.

В сентябре Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе определение суда первой инстанции. "Мечел" не согласился с этим решением и обжаловал его в кассационной инстанции. Арбитражный суд Северо-Кавказского федерального округа отменил решение суда первой инстанции и отправил дело на новое рассмотрение. РЭМЗ 9 января 2018 года подал кассационную жалобу в Верховный суд России.

"Определение об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ", - говорится в решении суда от 19 февраля по данному иску.

Исковые требования Atrix были мотивированы тем, что "Мечел" солидарно с другими ответчиками с 2009 по 2013 год своими действиями причинил РЭМЗ убытки. "Мечел" обвинение не признал и настаивает, что все сделки в рамках сотрудничества с предприятием проводились исключительно на рыночных условиях. Также компания опровергла, что РЭМЗ был передан под ее управление.

"Мечел" Игоря Зюзина и группа "Эстар" Вадима Варшавского (в которую входил РЭМЗ) в 2009 году заключили соглашение о партнерстве. Варшавский признавал тогда, что проблемы с кредиторами и недостаток оборотных средств серьезно затрудняли работу группы, а сотрудничество с "Мечелом" позволило выправить ситуацию. Однако позднее стороны изменили позиции. В частности, последовали разбирательства по банкротству Златоустовского и Гурьевского металлургических заводов, которые задолжали "Мечелу", а также споры вокруг владения Донецким электрометаллургическим заводом.