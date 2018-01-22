МНЕНИЕ: Союз с "Новатэком" даст Saudi Aramco возможности, которых нет в США – эксперты

МОСКВА, 19 фев /ПРАЙМ/. Зарождающийся союз "Новатэка" NVTK и Saudi Aramco по сотрудничеству в сфере СПГ открывает российской компании доступ к новым инвестициям, тогда как саудовская сторона в результате получит возможности, которых не предложит ей рынок СПГ США, считают аналитики, опрошенные РИА Новости.

"Новатэк" в понедельник сообщил, что подписал с национальной нефтяной компанией Саудовской Аравии Saudi Aramco меморандум о взаимопонимании. Документ закрепляет договоренности сторон о развитии международного сотрудничества и осуществлении совместных инвестиций в газовой отрасли, включая поставки и развитие рынков СПГ, совместное участие в СПГ-проектах, проектах в области геологоразведки и добычи газа, а также научно-технические разработки.

Саудовская Аравия не раз отмечала, что развитие газовой отрасли является одной из стратегических целей королевства. Еще в 2016 году Saudi Aramco заявила, что намерена в течение 10 лет удвоить добычу газа - до 23 миллиардов кубических футов в день (650 миллионов кубометров) для производства электроэнергии. Тогда же королевство сообщило, что хочет начать импортировать газ.

Годом позже эти планы начали приобретать более четкие очертания. В октябре Саудовская Аравия сообщила, что думает об импорте СПГ из РФ. А в ноябре стало известно, что королевство договорилось рассмотреть возможность инвестиций во второй проект "Новатэка" по строительству СПГ-завода - "Арктик СПГ-2".

Впрочем, уже в декабре министр энергетики США Рик Перри заявил, что Штаты также обсуждают с Саудовской Аравией экспорт американского СПГ. Позднее СМИ сообщили, что Saudi Aramco начала переговоры о приобретении доли в американском производителе СПГ Tellurian Inc.

РОССИЯ VS США: ВЫБОР СДЕЛАН?

Можно ли считать меморандум "Новатэка" и Saudi Aramco свидетельством того, что Саудовская Аравия сделала окончательный выбор в пользу российского СПГ, забыв про Соединенные Штаты?

Аналитик энергетического центра бизнес-школы "Сколково" Александр Собко считает показательным само наличие такого документа. "В настоящее время действительно можно говорить о том, что российский СПГ из Арктики оказывается для Саудовской Аравии предпочтительней СПГ из США, ведь аналогичных соглашений о намерении, предполагающих возможность закупки американского СПГ, пока нет", - сказал Собко РИА Новости.

Конечно, говорить о полном исключении США из игры пока рано, однако аналитики отмечают, что Россия могла бы предложить Саудовской Аравии более выгодные условия поставок СПГ, учитывая низкую себестоимость добычи газа.

"Россия, вероятно, могла бы предложить более интересные условия (чем США - ред.) - несмотря на транспортное плечо, себестоимость российского газа меньше. Однако это не значит, что Саудовская Аравия намерена покупать весь газ исключительно у "Новатэка". Возможно, два потенциальных продавца дополнят друг друга", - считает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко.

"Даже при текущих ценах на газ (а они сейчас существенно ниже, чем были в 2014 году и ранее), российский СПГ – это вполне рентабельная история… Американский СПГ сейчас тоже рентабелен для поставок на азиатские рынки, но на европейские рынки - это существенно менее интересно с точки зрения доходности", - прокомментировал заместитель директора группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

Кроме того, если говорить о перспективах крупных инвестиций, российский рынок СПГ может предложить Саудовской Аравии возможности, которых у Соединенных Штатов просто нет, указывают эксперты.

"Вопрос в том, есть ли в принципе возможность столь существенно вложить в американский рынок? Там уже все достаточно серьезно поделено, инвестиции расписаны на годы вперед, и есть собственные добывающие компании. Никто особо там Saudi Aramco, как мне кажется, не ждет", - говорит Танурков.

"Если здесь есть возможность сотрудничать с такой крупной компанией, как "Новатэк", инвестировать в существенных масштабах, то на американском рынке такой возможности нет. Там нужно выискивать какие-то небольшие компании, в которые можно инвестировать небольшими суммами", - добавил эксперт.

ПЛЮСЫ ДЛЯ "НОВАТЭКА"

Главными выгодами "Новатэка" от сотрудничества с Saudi Aramco опрошенные эксперты называют доступ к новым инвестициям и новый рынок сбыта.

"Подписание меморандума с Saudi Aramco - важная веха для проекта "Арктик СПГ-2", особенно учитывая, что "Новатэк" находится под санкциями, и западные рынки капитала для него закрыты. Однако важно понимать - пока речь идет о юридически необязывающем документе. Главные переговоры - о сроках, финансировании и ценах - еще впереди, и не факт, что меморандум выльется в реальное сотрудничество", - отмечает Маринченко.

"Здесь вопрос в том, что именно нужно "Новатэку" нужно. Насколько я понимаю, в первую очередь это финансовые ресурсы... Программа инвестиционная очень большая... Saudi Aramco - компания, у которой нет никаких проблем с финансовыми ресурсами. Плюс, возможно, будет приватизирован 5-процентный пакет акций компании (это может произойти уже в этом году), соответственно, появятся существенные средства, которые точно нужно будет как-то инвестировать… Какая-то часть может быть инвестирована в дополнительные сторонние проекты", - сказал Танурков.

Собко подчеркивает, что речь может идти и о доступе к новому рынку сбыта. "Несмотря на планы по наращиванию собственной добычи газа, Саудовской Аравии необходим и импорт газа. Сейчас для целей генерации электроэнергии приходится использовать нефтепродукты, особенно в летний период. В этих условиях страна заинтересована заменить газом нефть, используемую для генерации, высвободив ее для продажи на экспорт", - комментирует эксперт.

"При этом непростые отношения с соседями по региону не позволяют гарантированно положиться на импорт ближневосточного газа (трубопроводного газа или СПГ). Это соображение явно продемонстрировал недавний конфликт Катара с соседями по региону, в результате которого уже возникала напряженность в контексте поставок СПГ в ОАЭ", - добавил Собко.

Маринченко также полагает, что Саудовская Аравия сможет помочь "Новатэку" законтрактовать некоторые объемы газа, что поможет королевству увеличить экспорт нефти за счет перевода части электрогенерации на газ. "Однако вряд ли речь идет об очень больших объемах - Саудовская Аравия также вынашивает идею об увеличении собственной добычи газа", - считает эксперт.