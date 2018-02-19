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Нефть дорожает на усилении напряженности на Ближнем Востоке и на данных по ОПЕК+


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 19 фев /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в понедельник вечером уверенно растут на фоне усиления политической напряженности на Ближнем Востоке, а также на фоне позитивных данных о выполнении сделки о сокращении добычи ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.52 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 1,31% - до 65,69 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 1,35% - до 62,38 доллара за баррель.

Трейдеры продолжают отыгрывать новости об обострении конфликта на Ближнем Востоке. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье призвал отменить соглашение по иранской ядерной программе, заявив, что Израиль будет делать все возможное, чтобы не допустить усиления военной мощи Ирана в Сирии. В свою очередь, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал укреплять меры доверия между странами региона, но пригрозил, что если интересы Ирана в ядерной сделке не будут обеспечены, Тегеран даст "серьёзный ответ".

Кроме того, поддержку ценам оказали данные о рекордном соблюдении условий следки ОПЕК+. Как сообщило в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, страны соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ в январе выполнили его условия на рекордные 133% после 129% в декабре.

Вместе с тем, несколько сдерживают рост нефтяных котировок данные отчета американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE). Как сообщила компания в пятницу, за неделю по 9 февраля число нефтяных буровых установок в стране подскочило на 26 штук, или на 3,4%, до 791 единицы. Таким образом, количество установок растет четвертую неделю подряд, что вызывает опасения инвесторов относительно перспектив наращивания добычи нефти в США.

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