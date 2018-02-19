Структуры Вексельберга и Блаватника покупают у "Онэксима" 6% акций Русала

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МОСКВА, 19 фев /ПРАЙМ/. Консорциум Zonoville Investments Limited в составе группы "Ренова" Виктора Вексельберга и Access Industries Леонарда Блаватника купят 6% акций "Русала" у "Онэксима" Михаила Прохорова, говорится в сообщении Zonoville.

"Zonoville Investments Limited, консорциум инвесторов во главе с Renova Group и Access Industries, сегодня объявил о заключении соглашения с "Онэксимом" о покупке 6% акций "Русала", - говорится в сообщении.

После завершения сделки Zonoville и аффилированная с ней Sual Partners Limited суммарно будут контролировать 26,5% акций "Русала".

В августе 2017 года было объявлено о покупке структурой, аффилированной с Sual Partners Вексельберга и Блаватника, 7% акций "Русала" у группы "Онэксим" за 503,9 миллиона долларов. В результате сделки Sual стал владельцем 22,8% акций "Русала", доля "Онэксима" сократилась до 6,7%.

В октябре стало известно, что группа "Онэксим" Прохорова и Lamesa, подконтрольная Вексельбергу, продают 456 миллионов акций "Русала", составляющих около 3% капитала компании, по цене 5,4 гонконгского доллара за бумагу. В том числе "Онэксим" продал 0,7% акций "Русала", Lamesa — 2,3%. Исходя из цены акций на закрытии торгов 10 октября в 5,84 гонконгских доллара за бумагу, стоимость всего пакета оценивалась в 341 миллион долларов США (2,663 миллиарда гонконгских долларов). Тогда же в СМИ появилась информация, что "Онэксим" планирует продать оставшиеся 6% акций "Русала" и таким образом полностью выйти из состава акционеров алюминиевой компании.

Крупнейшим акционером "Русала" является En+ Олега Дерипаски (48,13%). Принадлежащая швейцарскому трейдеру Glencore компания Amokenga Holdings владеет 8,75%, менеджмент компании — 0,25%. В свободном обращении находятся 13,37% акций.

ОК "Русал" - лидер мировой алюминиевой отрасли, на его долю приходится около 6% мирового производства алюминия и глинозема. Активы расположены в 20 странах. По итогам 2017 года "Русал" увеличил производство алюминия на 0,6% - до 3,707 миллиона тонн.