Дайджест российских СМИ – 20 февраля

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КОММЕРСАНТ

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- Банки защитят от капитала - Несмотря на протесты участников рынка, Минфин готовит поправки в законодательство, по которым при передаче кредитов по гособоронзаказу в Промсвязьбанк PSBR(ПСБ) банкам придется поделиться капиталом. По данным "Ъ", идею уже поддержали в правительстве и Госдуме, она может быть реализована до конца марта. По оценкам экспертов исходя из предполагаемого объема передачи ссуд, ПСБ может получить до 80 млрд руб. капитала. Механизм передачи пока не ясен, как и в целом ситуация по оборонным кредитам, но чиновники настаивают, что исключений не будет ни для кого, в том числе госбанков.

- К "Справедливой помощи" добавят скорую - Друзья благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы", включая не только экс-сотрудников, но и действующих попечителей фонда (в их числе супруг Елизаветы Глинки Глеб Глинка и экс-руководитель программы помощи детям, пострадавшим в результате военных действий и катастроф Наталья Авилова) организуют новый фонд. Это должна быть "небольшая, мобильная" организация для оперативной помощи "тем, кто в ней нуждается прямо сейчас": паллиативным больным, бездомным, малоимущим, пострадавшим в военных действиях и катастрофах и детям, пострадавшим от жестокого обращения.

- Минфин придержит конкурентов - Минфин хочет, чтобы Внешэкономбанк согласовывал с ним доходность облигаций, которые будут выпускаться в рамках недавно созданной властями фабрики проектного финансирования. Такую норму ведомство включило в проект правительственного постановления о предоставлении госгарантий по таким бумагам. Необходимость согласования ведомство объясняет угрозами для рынка ОФЗ, которые неизбежно возникнут, если обеспеченные госгарантиями новые облигации окажутся доходнее госбумаг, выпускаемых самим Минфином.

- Мошенники переходят всякие границы - Прикрываясь именем Ассоциации российских банков (АРБ), мошенники предлагают клиентам иностранных форекс-дилеров вернуть за вознаграждение средства с замороженных в офшорах счетов. Свои услуги "юристы" оценивают в 7% от возвращенной суммы. Впрочем, рассчитывать на это не стоит: воспользовавшись заманчивым предложением, можно лишь приумножить финансовые потери, отмечают эксперты, указывая, что это новый вид мошенничества.

- У доходов населения выбора нет - В январе 2018 года впервые с октября 2014 года реальные располагаемые доходы населения перестали падать, сообщил вчера Росстат. Объясняется это тем, что "в целях сопоставимости данных" статистики исключили из базы сравнения (доходов января 2016 года) объем единовременной выплаты пенсионерам (порядка 240 млрд руб.), чего не делали весь 2017 год. Если бы подход Росстата к оценке динамики доходов не изменился, в январе 2018 года их годовое падение составило бы порядка 5%. Даже если Росстат продолжит применять эту статистическую новацию к оценке динамики доходов, их рост в 2018 году не гарантирован.

- В детсаду не поняли эффективный контракт - Минобрнауки необходимо пересмотреть действующую систему денежного стимулирования воспитателей детских садов. С такой рекомендацией выступили эксперты Высшей школы экономики, которые проанализировали применение так называемого эффективного контракта (постепенно вводится в государственных учреждениях с 2012 года) и пришли к выводу, что система не столько поощряет лучших работников, сколько работает как компенсация за низкий уровень оплаты труда в предшествующие годы.

- Руководство становится все более общим - Вчера было объявлено о кадровых переменах в штабе Владимира Путина в Санкт-Петербурге, где c начала кампании продолжают решать вопрос о реальном руководстве. В состав штаба вошли конфликтующие между собой вице-губернатор по внутренней политике Константин Серов и спикер заксобрания Вячеслав Макаров. В федеральном штабе "Ъ" сообщили, что господа Макаров и Серов будут "взаимодействовать со штабом по рабочим вопросам".

- Владимир Путин набрал кандидатский максимум - Крым может дать существенный прирост голосов кандидату Владимиру Путину на выборах 18 марта. Во всяком случае, как следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 94% жителей присоединенной к РФ в 2014 году республики готовы проголосовать за действующего президента. Владимир Путин, по сведениям "Ъ", может посетить полуостров в марте лично.

- Благоустройство снимают с президентских выборов - Голосование 18 марта по вопросу благоустройства в рамках проекта по "Формированию комфортной городской среды" может не состояться более чем в десяти регионах, говорят источники "Ъ". Среди них — часть республик Северного Кавказа, Крым, Севастополь и другие субъекты РФ. Некоторые регионы, которым по программе Минстроя не предоставляется софинансирование, сами организуют голосование, в частности Тюменская область и Санкт-Петербург. Если людей привести на референдумы по благоустройству недобровольно, то голосование будет протестным, предполагают собеседники "Ъ".

- Реновационные квартиры пойдут с аукционов - В столичной мэрии определили порядок, по которому участники программы реновации смогут докупать жилплощадь. Переселенцы должны подать заявление о покупке понравившейся квартиры и внести 100 тыс. руб. "обеспечительного платежа". В случае нескольких заявок на нее будет устроен аукцион. В первом доме по программе в Измайлово квартиры продаются в среднем по 160–165 тыс. руб. за 1 кв. м: значит, переселенцам увеличение жилплощади может обойтись в 2,5–3,5 млн руб.

- "Если мама сможет, то и дочь сдаст ЕГЭ" - В понедельник в Симферополе глава Рособрнадзора Сергей Кравцов и глава Крыма Сергей Аксенов написали пробный ЕГЭ по русскому языку. Вместе с ними экзамен сдавали почти 50 родителей школьников. Так был дан старт всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями", которая проходит во второй раз. Текущий учебный год для крымских школьников последний, когда они могут сдавать ЕГЭ по желанию: с 2019 года все выпускники Крыма будут сдавать единый госэкзамен в обязательном порядке.

- Депутата Госдумы неверно подслушали - Пять лет и шесть месяцев заключения запросило гособвинение для депутата Госдумы Владислава Резника, считая его участником отмывания денег в Испании. Народный избранник приехал на слушания в Мадрид, надеясь доказать свою невиновность. Защита Владислава Резника полагает, что обвинение построено на результатах прослушек его телефонных переговоров, содержание которых было неправильно переведено.

- Верховный суд защитил водителей от штрафа - Гражданин, продав автомобиль по договору купли-продажи, не должен платить штрафы за нового собственника, даже если информация о сделке не попала в информационные системы ГИБДД. Это следует из решения, принятого Верховным судом России по итогам рассмотрения жалобы автомобилиста из Воронежской области. Доказывая свою невиновность, автовладелец с 2016 года безуспешно пытался обжаловать штраф в ГИБДД и нескольких судебных инстанциях. Эксперты говорят, что суды в ряде регионов, как правило, отказываются отменять подобные штрафы.

- Россия и Молдавия припомнили язык дипломатов - В отношениях Москвы и Кишинева, которые сильно испортились в последнее время, наметилось потепление. Главы МИДов двух стран Сергей Лавров и Тудор Ульяновски на встрече в Мюнхене обсудили необходимость налаживать взаимодействие — сначала на уровне внешнеполитических ведомств. Как стало известно "Ъ", первым шагом может стать возвращение в Москву посла Молдавии Андрея Негуцы, который был отозван в конце прошлого года.

- "Дональд Трамп оказался не способен играть роль честного посредника" - Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас выступит сегодня на ежемесячном заседании Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке. Здесь он впервые столкнется с американскими дипломатами после признания президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля. По словам Махмуда Аббаса, США больше не являются посредником в ближневосточном урегулировании. Реально ли исключить Вашингтон из мирного процесса, чего хочет палестинский лидер от ООН и какую роль в подготовке его речи сыграли недавние переговоры в Москве, рассказал корреспонденту "Ъ" советник Махмуда Аббаса по внешнеполитическим вопросам и международным отношениям Набиль Шаат.

- Марин Ле Пен сдает "Фронт" - В преддверии мартовского съезда французской крайне правой партии "Национальный фронт" (FN) ее лидер Марин Ле Пен заявила, что готова поменять название на более мирное и уступить место на следующих президентских выборах "более подходящему" кандидату. В чем смысл этого предложения, пытается понять корреспондент "Ъ" в Париже.

- Росфинмониторинг заглянет в квартиры - Чиновники хотят, чтобы на рынке жилой недвижимости появился еще один контролер — Росфинмониторинг. Ведомство может получить возможность блокировать регистрацию Росреестром сделок, вызывающих у властей сомнения с точки зрения отмывания средств. Такое предложение содержится в законопроекте, внесенном Минэкономики. Но его не поддерживают эксперты президентского Совета по кодификации. Предложение может коснуться рынка элитной недвижимости, прогнозируют девелоперы. Но и в этом сегменте пока никто не запрещает покупать и продавать дорогие квартиры через офшоры.

- "Россети" отвязались от Крыма - Как выяснил "Ъ", правительство решило оградить "Россети" от санкционных рисков и окончательно отказалось от идеи вхождения госхолдинга в АО "Крымэнерго". В эту структуру планируется передать электросети Крыма и "Россети" могли получить в ней контроль. Однако в итоге он будет у Росимущества.

- Телезрители увидели услуги - Темпы роста абонентской базы платного ТВ по итогам 2017 года продолжили снижаться — число абонентов выросло всего на 3,2%, до 42,7 млн. В деньгах прирост рынка больше — на 10%, до 83,8 млрд руб. Разница в динамике вызвана ростом тарифов и платных услуг — средний чек в месяц вырос за год со 156 до 166 руб. За счет новых дополнительных сервисов рынок, по прогнозам, продолжит расти и в 2018 году.

- Чукотской меди нашли казахского инвестора - Millhouse Романа Абрамовича получила второго претендента на контрольный пакет в проекте освоения Баимской медной площади с ресурсами 23 млн тонн меди. Им стала группа KAZ Minerals из Казахстана, которая будет бороться за актив с ГМК "Норильский никель" GMKN, рассматривающей объединение Баимки и своего Быстринского ГОКа с выходом новой компании на IPO в будущем.

- НОВАТЭК NVTK удвоит стоимость активов АЛРОСА ALRS - Перейдя в собственность НОВАТЭКа, газовые активы АЛРОСА, которые он купил за 30,3 млрд руб., подорожают вдвое. Такой вывод аналитики делают потому, что газовая компания сможет резко увеличить добычу, а также гораздо эффективнее перерабатывать и продавать конденсат.

- Туристы приземлились в Турции - Рост стоимости средиземноморских направлений, отсутствие на массовом рынке Египта и стабилизация политической обстановки делают Турцию все более привлекательным для российских туристов направлением. На эту страну пришлось более 50% продаж туров на этапе раннего бронирования. Доля остальных пляжных направлений на этом фоне заметно размылась.

- "СТС Медиа" вырос из старых платьев - Проект "СТС Медиа" и онлайн-ритейлера Wildberries по совместному выпуску женской одежды под брендом Sweet Me привел партнеров в суд. Wildberries так и не смог продать партию, произведенную еще в конце 2014 года, и винит в неудаче отсутствие ожидаемой рекламной поддержки. В "СТС Медиа" считают, что ритейлер незаконно использовал торговую марку после окончания договора, и требуют с него 40 млн руб.

- "СИА групп" расфасует в Шереметьево - Один из крупнейших в России дистрибуторов лекарств "СИА групп" собирается занять более 50 тыс. кв. м складских помещений в комплексе "Северное Шереметьево". Площади компания может взять в аренду — в этом случае сделка станет одной из крупнейших на рынке с начала года. Другой вариант — СИА закажет строительство, что может стоить ей примерно 2 млрд руб.

- "Эксмо" вывезет культурный багаж - Издательство "Эксмо" планирует продавать за рубеж права на российскую художественную и детскую литературу — портфель таких изданий оно представит осенью на Франкфуртской книжной ярмарке. Среди приоритетных рынков — Восточная Европа и Азия. До сих пор относительным спросом пользовался только отечественный нон-фикшен.

- YouDrive сыграет в шашечки - YouDrive запускает сервис краткосрочной аренды такси для индивидуальных предпринимателей. Инвестиции в него составят 300 млн руб. На первом этапе YouDrive планирует сотрудничать с крупнейшими агрегаторами такси, а в перспективе планирует создать собственную службу.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

- Росстат "остановил" падение доходов населения - В понедельник Росстат отчитался о реальных доходах населения в январе 2018 г. Впервые за долгое время они не сократились в годовом выражении, но и не выросли, сообщило ведомство свою оценку. Но прервать падение доходы смогли лишь благодаря тому, что Росстат не учел часть доходов, полученных населением год назад: единовременную выплату пенсионерам 5000 руб. Тогда она позволила зафиксировать рост доходов сразу на 8,8%, и это единственный месяц в 2017 г., когда был зафиксирован их рост. Без учета этой выплаты доходы год назад выросли лишь на 1,3%.

- Грудинин пожаловался в Центризбирком на предвзятость телеканалов - Рабочая группа Центризбиркома по информационным спорам рассмотрит во вторник жалобы кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина на некорректное освещение деятельности участников кампании, рассказал "Ведомостям" руководитель юридической службы КПРФ Вадим Соловьев. С 17 января таких жалоб Грудинин подал около двух десятков, все основаны на результатах мониторинга предвыборного эфира федеральных телеканалов, который показал, что большинство посвященных кандидату КПРФ сюжетов носят отчетливо негативный характер.

- "Уралвагонзавод" раскрыл детали контракта с Минобороны на 24 млрд рублей - На портале tenderGuru.ru на прошлой неделе была опубликована информация о закупке "Уралвагонзаводом" продукции у единственного поставщика, из которой стали понятны параметры контракта единственного российского производителя танков с Министерством обороны России, заключенного в августе на форуме "Армия-2017". Тогда было объявлено, что сумма контракта составляет 24 млрд руб.

- Что рост цен на хамон говорит об экономической ситуации в Испании - Сильный экономический рост позволяет испанцам забыть об одном из самых тяжелых кризисов последних десятилетий и снова тратить деньги на товары, которые еще недавно казались им роскошью. Яркий пример – национальный деликатес хамон, изготавливаемый из особых иберийских свиней. Фермеры сейчас готовы приобретать иберийских поросят на 40% дороже, чем годом ранее.

- Минстрой вычистит рынок ЖКХ от псевдоконцессий - Проанализировав концессии в сфере ЖКХ, Минстрой нашел соглашения, которые не обязывают инвесторов вкладывать в проекты, и пригрозил им расторжением. Он насчитал 155 таких концессий – 8% от всех заключенных в коммунальном хозяйстве, сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень на Российском инвестиционном форуме на прошлой неделе.

- Российский футбол впервые за пять лет стал прибыльным - В 2016 г. клубы Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) впервые за пять лет стали прибыльными: их доходы превысили расходы на 3,2 млрд руб. Об этом говорится в исследовании экономики российского футбола PricewaterhouseCoopers (PwC).

- Как на самом деле идет война между "Норникелем" и UC Rusal - "Интеррос" Владимира Потанина и подконтрольная Олегу Дерипаске UC Rusal могут выкупить у Crispian Investments Ltd Романа Абрамовича и Александра Абрамова акции "Норникеля" пропорционально своим долям в компании. Об этом "Ведомостям" рассказали три человека, близких к разным акционерам "Норникеля". Акционерное соглашение между "Интерросом" и UC Rusal сохраняет силу, права партнеров не меняются, подчеркивают они. Представители "Интерроса", UC Rusal и Millhouse Абрамовича от комментариев отказались, связаться с представителем Абрамова не удалось.

- РЖД собирается удвоить парк "Сапсанов" на маршруте Москва – Санкт-Петербург - Почти все новые скоростные поезда "Сапсан", которые РЖД хочет купить у Siemens, будут использованы на маршруте Москва – Санкт-Петербург, рассказал "Ведомостям" заместитель гендиректора РЖД Александр Мишарин. 1–2 поезда будут курсировать по линии Санкт-Петербург – Москва – Нижний Новгород, добавил он. Этот маршрут откроется 1 марта. Пока по нему назначен один рейс в день.

- "Магнит" MGNT готов выкупить с рынка свои акции примерно на $200 млн - Второй по величине ритейлер в России – "Магнит" может выкупить с биржи свои бумаги на $200 млн. О такой возможности "Магнит" упоминал еще 16 февраля. Часть акций "может быть использована для программы долгосрочной мотивации топ-менеджмента", сообщал ритейлер. Размер программы будет определен советом директоров, заметил Помбухчан.

- "Роснефть" ROSN продает долю в бывшем месторождении ТНК-ВР - Госкомпания "Роснефть" продолжает искать партнеров в свои проекты. В конце прошлого года она начала переговоры о продаже до 49% в газовом месторождении "Роспан" (запасы более 1 трлн куб. м газа, в 2013 г. она получила его, купив ТНК-ВР). Теперь очередь дошла до другого проекта, доставшегося от ТНК-ВР, – "Сузуна". Сейчас "Роснефти" через кипрскую Novy Investments lim. принадлежит 100% АО "Сузун".

- "Ростелеком" RTKM близок к 1 млн сотовых абонентов - В IV квартале 2017 г. виртуальный оператор (Mobile Virtual Network Operator, MVNO) "Ростелекома", работающий на сети "Т2 РТК холдинга" (Tele2), подключил 261 000 новых сотовых абонентов, следует из отчета госоператора. К концу сентября прошлого года их было 670 000, сообщал "Ростелеком". Но чистый прирост с учетом оттока абонентов представитель оператора Валерий Костарев не уточнил: "Ростелеком" раскроет его в своем годовом отчете 6 марта.

- В России растет производство и импорт кроссоверов - На заводе "Мазда Соллерс SVAV мануфэкчуринг рус" во Владивостоке начался серийный выпуск кроссовера Mazda CX-9, сообщила 19 февраля компания. Ранее здесь был организован выпуск кроссовера Mazda CX-5 и седана Mazda 6. Новинка будет выпускаться в двух комплектациях с 2,5-литровым турбированным бензиновым двигателем. Модель в России предлагается по цене от 2 890 000 руб. Инвестиции в новый проект и мощность, выделенную под Mazda CX-9, представитель не раскрыл.

- Больше двух не сталкиваться - Минфин хочет исключить из закона об ОСАГО пункт о прямом возмещении ущерба (ПВУ) участникам ДТП, где пострадало более двух автомобилей, сообщил представитель Минфина. При ПВУ потерпевший обращается за выплатой (или ремонтом машины) в ту компанию, где купил полис. До сентября 2017 г. эта система распространялась только на ДТП с участием двух автомобилей. За несколько месяцев Минфин убедился, что "законодатели явно поторопились" с ее принятием.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- Что ищет он? - Деятельность частных детективов в России теперь будет лицензировать не МВД, а Росгвардия. Это обусловлено тем, что в новом ведомстве сформированы подразделения лицензионно-разрешительной работы.

- Пусть сначала будет слово - Роспотребнадзор доработал законопроект об интернет-торговле. Теперь сайты-агрегаторы, не продающие самостоятельно товары и услуги, будут нести такую же ответственность перед потребителями, как и прямые продавцы.

- Тройной осмотр - Страховые организации, выдающие россиянам медицинское полисы, заставят более качественно защищать права пациентов. Для этого введен институт страховых представителей трех уровней.

- Наследство из казны - Квартиросъемщик решил приватизировать жилье, но не успел. После его смерти наследник попробовал доказать, что квартира является наследством, но местные суды ему отказали. С их позицией не согласился Верховный суд.

- Мяч под крышей - Президент обещал помочь Иркутской области построить крытый стадион для чемпионата мира по хоккею с мячом. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с главой региона Сергеем Левченко.

- Расплата за зарплату - Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, уточняющее критерии риск-ориентированного подхода при проверке предприятий. Документ определяет частоту проверок в сфере соблюдения норм трудового права.

- Диалог без барьеров - Делегация Госдумы посетила Швейцарию. Это первый официальный визит за последние 19 лет. Спикер Вячеслав Володин пригласил швейцарских коллег приехать в качестве наблюдателей на мартовские выборы президента России.

- Трагедию увидели сверху - МЧС России передаст Ирану спутниковые снимки места крушения самолета.

- Постановили пересчитать - Конституционный суд РФ обязал органы государственной власти устранить неравенство, допущенное в отношении судей, которые вышли на пенсию не по старости и выслуге лет, а по инвалидности.

- Контракт с ускорение - Опыт, полученный при эксплуатации самолетов Су-34 в Сирии, уже сегодня необходимо учитывать для создания более совершенных боевых машин. Эту рекомендацию Сергей Шойгу дал во время посещения Новосибирского авиазавода им. Чкалова.

- Доехать до Персидского залива - Автомобили российского производства все больше популярны за границей. В 2018 году вновь ожидается рост экспортного потока. Кроме того, есть перспективы расширения географии поставок на новые рынки.

- Полет в браслетах - В Москву доставили арестованного за границей бизнесмена. Три года понадобилось компетентным органам Чехии, чтобы принять решение о выдаче России предпринимателя Бориса Трунова, обвиняемого в хищении 15 миллионов рублей.

- За то и продаю - Каждая пятая финансовая организация в России считает, что ответственность за нежелательную сделку с неграмотным человеком несет сам клиент - и больше никто. Такая же доля учреждений частично берет вину на себя, но в большей степени тоже винит в этом клиента. Только восемь процентов организаций признали, что за подобные сделки ответственность несет исключительно банк.

- Разогнался на льду - В Карелии завершился этап Кубка мира по ралли-рейдам "Россия - Северный лес 2018". Победителем бахи стал экипаж в составе наследного принца из Катара 47-летнего Нассера Аль-Аттия и француза Меттью Бомеля на Toyota Hilux Overdrive. В качестве приза самому быстрому экипажу предоставили право на участие в международном ралли-марафоне "Шелковый путь 2018" Сиань - Москва без оплаты стартовых взносов.

- Опознают по лицу и голосу - Единая биометрическая система для опознания личности в пилотном режиме заработает в июне этого года. Она определяет человека по голосу и фото. Уже более 20 банков приступили к тестированию системы.

- Больше двух не врезаться - Минфин предложил отменить поправку в закон об ОСАГО, обязывающую автовладельца в случае аварии без пострадавших обращаться в свою страховую компанию, независимо от числа участвовавших в ДТП машин.

- НАТО у самых границ - Действия НАТО, а также оборонные доктрины США являются "приглашением" к гонке вооружений, однако Россия не будет поддаваться на провокации. Об этом заявил глава думского Комитета по обороне Владимир Шаманов.

- Кредиторы, в очередь - Объем выплат вкладчикам сгоревших банков за 2017 год упал на 30 процентов - с 568 до 404 миллиардов рублей. Об этом рассказали в Агентстве по страхованию вкладов. На треть снизилось и число вкладчиков, получивших возмещение.

- Богатые тоже считают - Банковские депозиты теряют популярность у россиян с состоянием от 100 тысяч долларов и больше. Из-за снижающихся ставок по вкладам они предпочитают отдавать деньги в доверительное управление.

- Своими руками - Участникам долевого строительства хотят запретить передавать юристам право требования неустойки. Она начисляется, когда застройщик опаздывает с вводом объекта в эксплуатацию. И настолько велика, что может спровоцировать банкротство строительной компании.

- Долги по расписанию - Приставы сообщили в Центробанк об уловке банкиров, с помощью которой они пытаются обойти закон о коллекторской деятельности. При выдаче кредита граждан заставляют подписывать документ, позволяющий коллекторам выходить за рамки правил.

- Воспитали героев - Завтра в Кремлевском дворце пройдет церемония вручения ежегодной Общероссийской общественной премии "Щит и роза". Почетной награды были удостоены лучшие по профессии сотрудницы правоохранительных органов и спецслужб.

- Надеются на пересмотр дела - Адвокаты экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина подали апелляционную жалобу на вынесенный приговор Южно-Сахалинского городского суда. "Мы считаем, что приговор является незаконным и необоснованным. Потребовали отменить приговор в отношении Александра Вадимовича и оправдать его", - сообщила "Интерфаксу" адвокат Ольга Артюхова.

- Вынул пласт - Расследование уголовного дела о краже горно-шахтного оборудования на 6,5 миллиона рублей завершено в Кемеровской области. На скамье подсудимых - 31-летний житель города Ленинска-Кузнецкого.

- Арестуют на границе - Заочный арест экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова по обвинению в незаконном обороте сильнодействующих веществ признан законным. Адвокат просил отменить постановление и направить вопрос на пересмотр.

- На скамейке запасных - Власти Кубани могут внести изменения в порядок проведения эксперимента по "налогу на отдых". В регионе решается вопрос об отмене курортного сбора на время Чемпионата мира по футболу.

- В грамоте ли дело? - ФСИН отказалась освобождать больного заключенного из-за одной буквы. Осужденный новосибирец Алексей Богданов, отбывая срок, перенес операцию на позвоночнике. Сейчас он в тяжелом состоянии: сильные боли не дают ему стоять дольше двух секунд, и сидеть (в буквальном, а не в переносном смысле) он тоже не может.

- Моих друзей убили - Ученики школы во Флориде, где были расстреляны 17 человек, организуют марш в Вашингтоне. Они потребуют от политиков обеспечить безопасность в учебных заведениях и ужесточить контроль над оборотом оружия в стране.

- Университетов не закончат - Не всем идти в университеты, профтехучилища ничуть не хуже - с таким посылом выступила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй накануне презентации обзора, посвященного финансированию высшего образования. В Альбионе оно остается одним из самых дорогих в мире, в 2017 году количество заявлений на поступление в британские вузы снизилось на 5 процентов. Эксперты задаются вопросом, что же будет после брексита - тем более что глава правительства пообещала ограничить выдачу студенческих виз иностранцам.

- Власть банд - Два нападения на Российский центр науки и культуры в Киеве, произошедшие всего за сутки и при полном невмешательстве киевской полиции, лишь раззадорили украинские неонацистские группировки, обещающие повторения своих "флешмобов" - так назвал погромы главарь запрещенной в России группировки ОУН Николай Кохановский.

- Орбан атакует Брюссель - Парламент Венгрии во главе с Виктором Орбаном рассмотрит законопроект, который усложнит оказание помощи беженцам. Этот документ не имеет аналогов в Европе и поставит заслон нелегальным мигрантам.

- Кавальеро выходит из тени - За две недели до парламентских выборов в Италии опубликован последний социологический опрос, согласно которому коалиция, в состав которой входит движение Сильвио Берлускони "Вперед, Италия", две крайне правые партии - "Лига" и "Братья Италии", а также центристы из объединения "Мы с Италией", может заручиться поддержкой 37,2 процента электората.

- "Черный Список" Моравецкого - На входе в посольство Польши в Тель-Авиве неизвестные нарисовали черной краской свастику и написали оскорбительные выражения в адрес поляков. Это произошло после того, как польский премьер-министр Матеуш Моравецкий публично заявил о причастности к Холокосту отдельных представителей еврейского народа.

- Штрафной удар - Суды стали активно наказывать супругов за семейные ссоры с рукоприкладством. Так, домашний скандал обойдется семейному бюджету как минимум в 10 тысяч рублей.

- За пса ответил - Рекордная компенсация взыскана в Пензенской области за укус собаки. Хозяин пса в качестве компенсации морального вреда должен заплатить 100 тысяч рублей.

- Ничего святого - В мобильном телефоне напавшего на прихожан храма в Кизляре обнаружено видеообращение с призывом совершать теракты. Это позволяет предположить, что нападение было спланировано заранее.

- Датчики разбудят - Управление МЧС по Волгоградской области обратилось в региональную думу с предложением оборудовать пожарными датчиками дома, где проживают многодетные семьи и маломобильные граждане.

- Пчелы вне закона - Орловский областной суд обязал хозяина пасеки вывести ее за пределы деревни ради безопасности сельчан. Суд объяснил, что даже при соблюдении требований технического регламента держать ульи во дворе нельзя, если у соседей имеется аллергия.

- Не оставят в беде - Власти Оренбуржья начали выплачивать компенсации семьям жертв крушения Ан-148. По одному миллиону рублей уже получили два человека, еще две выплаты - в процессе перечисления.

- Кушать подано - Россияне стали тратить больше денег на еду вне дома. В прошлом году они проели в кафе и ресторанах 1,4 триллиона рублей. До этого два года подряд рынок общепита испытывал серьезный кризис.

- Что выросло - Всего за год Россия смогла резко увеличить производство кормов для животных, поднявшись в мировом рейтинге сразу на 4-е место (с 7-го) с показателем в 37,6 миллиона тонн, отмечают американские эксперты. Чтобы войти в топ-3 необходимо наращивать производство на несколько миллионов тонн ежегодно, а это довольно сложная задача, предупреждают отечественные аналитики.

- Цена запрета - Все чаще звучат разговоры о том, нужна ли легализация параллельного импорта или должен сохраняться существующий запрет. Споры идут на самом высоком уровне с вовлечением большого количества игроков рынка и профильных ведомств.

- Откройте инспектору - Ростехнадзор в ближайшее время планирует внедрить систему "Электронный инспектор". Собственники опасных производственных объектов получат возможность пройти предварительную проверку соблюдения правил безопасности.

- Пора обратно? - Интернет-проект "Пора валить обратно!" уловил тренд возвращения соотечественников из эмиграции. Есть и новое явление - россиянами хотят быть иностранцы. Уже можно говорить о десятках тысяч людей, вернувшихся в Россию.

- Как одолеть тролля - О конфликтах в современной культуре рассказала "РГ" культуролог Оксана Мороз. Она разъяснила, можно ли найти общий язык с агрессивными троллями в интернете и есть ли от них польза.

- Ваш ответ, министр! - Чем стобалльник отличается от олимпиадника? Все ли учителя смогут сдать ЕГЭ? На эти и другие вопросы министр образования и науки Ольга Васильева ответила в прямом эфире в одной из соцсетей.

- Чадо техники - В 37 регионах России работает уже 51 детский технопарк "Кванториум". В них школьники осваивают инженерные знания. Главная цель технопарков - серьезно заинтересовать детей новыми технологиями и помочь им в развитии.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

- Финразведка изучит соцсети - Россия активизирует обмен данными с международными организациями в целях пресечения финансирования терроризма. Для обнаружения лиц, причастных к террористической деятельности, в Росфинмониторинге разработали новую систему индикаторов. Под подозрение финансовых разведчиков попадут платежи в адрес религиозных центров, связанных с радикальной идеологией, пропагандой и вербовкой, а также сбор денег на благотворительность через соцсети. ЦБ уже разослал соответствующие указания в кредитные организации, участвующие в пилотном проекте, подтвердили "Известиям" два банкира.

- Полусухой закон мундиаля - Практически во всех городах, принимающих матчи чемпионата мира по футболу, планируются ограничения продаж алкоголя в дни проведения игр и подготовки к ним. Меры не выглядят чересчур жесткими: запреты касаются стеклянной тары и ограничиваются радиусами, очерченными вокруг стадионов и фан-зон. С похожими мерами сталкиваются болельщики российских футбольных команд в дни проведения матчей российского первенства — за несколько часов до игры винные отделы магазинов в округе закрывают. В дни чемпионата мира всё будет организовано примерно так же, исключение будет сделано для пива — его будут продавать даже на стадионе.

- Квартирный вопрос решат по кадастру - Покупатели незаконно перепроданных квартир, которые лишились права собственности на жилье, смогут получить компенсацию от государства еще до поимки злоумышленников. Ее размер должен соответствовать реальному ущербу и быть не ниже кадастровой стоимости объекта. При этом отнять жилье у добросовестных покупателей по искам госорганов и местных властей станет почти невозможно. Соответствующие поправки в Гражданский кодекс РФ и закон "О государственной регистрации недвижимости" ("Известия" ознакомились с проектом) готовит комитет по госстроительству и законодательству Госдумы. Эксперты называют инициативы справедливыми: сейчас добросовестный покупатель, лишившись жилья, не может компенсировать его потерю по рыночной стоимости.

- Продукты для космонавтов упакуют в ламистер - Продукты для космонавтов начали упаковывать в новую тару. Консервные банки заменят на емкости из ламистера. Это алюминиевая фольга, ламинированная полипропиленовой пленкой. В таком виде продукты начнут отправлять на Международную космическую станцию (МКС) с конца нынешнего года. Новая упаковка весит значительно меньше прежней, это снизит стоимость доставки питания на орбиту. После тестирования на МКС ламистерная тара может полностью заменить банки.

- Сибирская столица русского хоккея - Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко. Руководитель региона доложил об экономических показателях области и попросил о поддержке со стороны федерального центра в проведении в 2020 году чемпионата мира по хоккею с мячом. Для организации первенства потребуется 6 млрд рублей, часть затрат готов взять на себя бюджет субъекта. Глава государства пообещал помочь и выделить средства.

- Иностранные наблюдатели распределили регионы - Международные наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ побывают в 50 российских регионах в ходе выборов президента. При этом Крым и республики Северного Кавказа представители миссии посещать не планируют. Об этом "Известиям" рассказали собеседники в ЦИК России, информацию подтвердили и в самом БДИПЧ. Больше всего иностранных наблюдателей в миссии представляют Германию, США, Францию и Великобританию. Эксперты отмечают, что такой состав делегации позволит дать объективную оценку итогам президентской кампании.

- Казачьи дружины мобилизуют к выборам - В день голосования 18 марта за порядком на выборах президента проследят не менее 60 тыс. казаков. Большинство из них примут участие в мероприятиях на добровольной основе, сообщил "Известиям" депутат Госдумы, атаман донских казаков Виктор Водолацкий ("Единая Россия"). Информацию подтвердили главы казачьих общин Крыма и Сибири. Казаки будут охранять избирательные участки во всех регионах, кроме Чечни и Ингушетии. План их работы на выборах разрабатывается вместе с представителями МВД.

- Довести до развода - В районе станицы Луганской 22 февраля должно состояться разведение сил и средств Киева и Донбасса. Об этом "Известиям" рассказали два источника в российских дипломатических кругах. Информацию подтвердили в руководстве ДНР и ЛНР. Операция в этом районе остается критически важным шагом, поскольку после этого должно начаться разведение сторон по всей линии соприкосновения, пояснил "Известиям" председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- На всех ближневосточных полях - В Москве стартовала конференция дискуссионного клуба "Валдай" "Россия на Ближнем Востоке: игра на всех полях". Участники форума обсуждают развитие кризиса в Ливии и Йемене, палестино-израильское урегулирование и ряд других не менее острых вопросов. Центральной темой первого дня конференции стало урегулирование ситуации в Сирии. Делегаты сошлись во мнении, что военного решения кризиса в стране быть не может, но также указали, что именно к такому развитию событий подталкивают некоторые мировые игроки.

- Россияне верят в дружбу с Украиной - Интерес россиян к политическим событиям на Украине остается высоким. Сейчас за ними следят 72% участников опроса ВЦИОМ, с результатами которого ознакомились "Известия". Спустя четыре года после смены власти в Киеве 75% граждан РФ уверены, что для соседней страны это было негативным событием. В результате ее отношения с Россией ухудшились и остаются напряженными и враждебными по сей день, отметили респонденты. В то же время опрошенные считают, что в будущем ситуация обязательно изменится в лучшую сторону.

- Рыбной отрасли предложили рецепты - Для развития рыбохозяйственного комплекса государству необходимо предоставлять квоты компаниям, которые активно инвестируют в модернизацию, ввести налоговые стимулы для производств с высокой степенью обработки, а также снизить административные барьеры для предприятий, занятых одновременно добычей и производством. Такие рекомендации содержатся в докладе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), посвященном развитию и проблемам рыбопромышленного комплекса России (есть в распоряжении "Известий"). Документ будет направлен в Госдуму, Совет Федерации и правительство, сообщил "Известиям" глава совета директоров ЭИСИ Андрей Шутов.

- Разворошили - В Дагестане назревает новая волна ротаций из-за антикоррупционной кампании, в ходе которой был задержан премьер республики. Проверка руководящих органов продолжается, а значит, можно ждать новых уголовных дел. В воскресенье, 18 февраля, на фоне и без того неспокойной обстановки в Кизляре в православный праздник произошла трагедия. О том, с какими вызовами уже столкнулся и еще столкнется регион под руководством "варяга" Владимира Васильева, читайте в материале портала iz.ru.

- С легким опознанием - В России с 1 июля заработает система биометрического распознавания личности, которая, как предполагается, позволит россиянам значительно сократить частоту визитов в банки и различные госучреждения. Рабочий вариант программы, в понедельник, 19 февраля, представил глава "Ростелекома" Александр Айвазов. Для чего нужна программа и как она будет работать, разбирался портал iz.ru.

- По ту сторону Запада - В Мюнхене завершилась очередная конференция по международной безопасности. Прозванное за свою значимость "Давосом по теме безопасности", мероприятие традиционно собирает ведущих политиков и специалистов. В этом году дискуссии о кризисе мирового порядка и об угрозах международным режимам безопасности зазвучали с новой силой. Подробности — в материале портала iz.ru.

- В России начинают массовый выпуск отечественных антибиотиков - Сегодня впервые за четверть века в России запускается производство антибиотиков полного цикла исключительно из отечественных компонентов. Как рассказала "Известиям" министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, через два года в стране будут выпускать 20 видов полностью российских препаратов.

- Пентагон поспешил с продажей ракет Финляндии - Министерство обороны Финляндии не подтвердило закупку американских ракет, о которой ранее объявил Пентагон. В военном ведомстве "Известиям" сообщили, что Хельсинки еще не принял окончательного решения по поводу того, кто станет поставщиком вооружений. При этом заключения сделки точно не стоит ждать до конца года, подчеркнули в минобороны. В министерстве также добавили, что процесс вооружения не направлен против какой-либо из стран, включая Россию. Опрошенные "Известиями" эксперты уверены, что заявления Вашингтона связаны со стремлением расширить присутствие НАТО в Европе за счет скандинавской страны.

- Гордость рации - Новый коррупционный скандал о хищениях при госзакупке радиостанций для тюремного ведомства, по данным источника iz.ru, стал одной из причин отставок трех генералов Федеральной службы исполнения наказаний. Должностей лишились начальник управления инженерно-технического и информационного обеспечения, связи и вооружения ФСИН Юрий Баринов, начальник правового управления службы Леониде Климакове и начальнике главного управления ФСИН по Иркутской области Анатолий Киланов. Уголовное дело в отношении неустановленных пока сотрудников тюремного ведомства, а также их сообщников из компании "Т-Хелпер Телеком" возбудили следователи окружного управления по СВАО ГСУ СК Москвы. Портал iz.ru выяснил предысторию скандала и узнал, как новые факты хищений могут быть связан со старым делом в отношении бывшего замруководителя ФСИН Олега Коршунова.

- Производителей пива заставят получить лицензию - Производителям и продавцам пива, а также иных солодовых напитков придется получать лицензии. Эти меры по поручению вице-премьера Александра Хлопонина Минфин зафиксирует в "дорожной карте" по развитию отрасли, говорится в протоколе правительственной комиссии (есть у "Известий"). Государство усиливает контроль за рынком пива, что приведет к уходу с него "серых" компаний.

- Для борьбы с лихорадкой Зика ограничат донорство - Роспотребнадзор разработал санитарно-эпидемиологические правила "Профилактика лихорадки Зика (ЛЗ)". В проекте документа, с которым ознакомились "Известия", сказано, что люди, вернувшиеся "с эндемичной территории", не смогут быть донорами крови, спермы и органов в течение двух месяцев. Это правило распространяется и на тех, у кого был половой контакт с партнером, зараженным ЛЗ. А люди, переболевшие лихорадкой, не смогут быть донорами в течение шести месяцев.

- Из крови человека добудут электричество - Ученые НИЦ "Курчатовский институт" разрабатывают метод получения электричества из глюкозы, содержащейся в крови человека. Предполагается, что это позволит пользователям кардиостимуляторов обойтись без замены батареек, а значит, избежать дополнительных хирургических вмешательств. Специалистам удалось получить электрический ток мощностью 15–40 микроватт. Этого вполне достаточно для работы современного кардиостимулятора. Результаты исследования опубликованы в ряде международных научных изданий.

- Беспокойные люди болеют чаще - Медики доказали связь уровня тревожности человека с его иммунитетом. В ходе эксперимента на МКС выяснилось, что у космонавтов с относительно высокими показателями тревожности значительно повышен риск развития инфекционных, онкологических и аллергических заболеваний. Ученые считают, что полученные данные послужат и гражданской медицине, так как у обычных людей, не обладающих космическим здоровьем и железными нервами, связь между тревожностью и иммунитетом еще теснее.

РБК RBCM daily

www.rbcdaily.ru

- Генералы освободились от работы - Несколько высокопоставленных офицеров Федеральной службы исполнения наказаний ушли в отставку в начале февраля, сообщили источники РБК. Указ об их отставке официально не публиковался.

- Приказано подавить - Начальник 8-го управления Генштаба генерал Юрий Кузнецов распорядился подавить сотовую связь на территории российских баз в Сирии. Это связано с атаками БПЛА на Хмеймим и Тартус, говорит источник РБК в Минобороны.

- Роскомнадзор сохраняет анонимность - Как сообщил РБК представитель пресс-службы Роскомнадзора, к настоящему времени ведомство не направило ни одному VPN сервису или анонимайзеру требование блокировать для пользователей доступ к сайтам, которые внесены в реестр запрещенной информации.

- Асад оказался курдам ближе Эрдогана - Договоренность между курдскими формированиями и официальным Дамаском о вводе в район Африн проправительственных сил пока не достигнута. Однако переговоры об этом ведутся, сказал РБК представитель курдского "Демократического союза".

- Профицит в большинстве - Число регионов, чьи доходы превысили расходы, в 2017 году выросло до 45, следует из данных Минфина. В последний раз такое количество профицитных регионов было в 2008 году, выяснили аналитики.

- За всю элиту ответит Владислав Резник - В Мадриде открылся судебный процесс по "делу "русской мафии", обвиняемым по которому проходит в том числе депутат Думы Владислав Резник. Резник участвует в нем, чтобы "обелить свое имя", заявил его адвокат.

- Активы трехшаговой доступности - НОВАТЭК выиграл аукцион АЛРОСА по продаже "Геотрансгаза" и Уренгойской газовой компании, за которые заплатит чуть больше начальной цены, 30,3 млрд руб. Ранее на эти активы претендовала "Роснефть", раскритиковавшая условия аукциона.

- Закадрить большие данные - Анализ больших объемов данных о жизни и деятельности сотрудников позволяет компаниям определить реальную ценность каждого и снизить текучку. А заодно — разрушить несколько устоявшихся в управленческой среде опасных мифов.

- Опорный банк готовится к обороне - Промсвязьбанк, получающий статус оборонного банка, готовится к работе в условиях санкций со стороны США. Один из сценариев — добровольный перевод долларовых счетов клиентов в рублевые, утверждают источники РБК.

- Премьер-лига вышла в плюс - Клубы Российской футбольной премьер-лиги впервые за пять лет показали положительный финансовый результат. Совокупные доходы клубов на 3,2 млрд руб. превысили их расходы, говорится в исследовании PwC.

- 47 млрд прилетели взаимозачетом - В конце декабря 2017 года Минфин и "Роскосмос" провели некассовую операцию "в части поступления прочих неналоговых доходов, запланированных как погашение задолженности прошлых лет по международным договорам Федерального космического агентства в сумме 46,9 млрд руб.", сообщила Счетная палата в отчете об исполнении бюджета за 2017 год.

- Система одного лица - Граждане получат возможность стать клиентом банка без явки в отделение уже с 1 июля. Кредитным организациям за такое удобство работы с клиентами придется платить по 200 руб.