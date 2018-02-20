"Совкомфлот" и Shell договорились об эксплуатации двух танкеров на газомоторном топливе

МОСКВА, 20 фев /ПРАЙМ/. Группа компаний "Совкомфлот" (СКФ) и концерн Shell во вторник заключили долгосрочные тайм-чартерные соглашения на эксплуатацию двух танкеров нового поколения, спроектированных для работы на газомоторном (СПГ) топливе, сообщает пресс-служба "Совкомфлота".

Соглашения подписали первый заместитель генерального директора ПАО "Совкомфлот" Евгений Амбросов и вице-президент по торговле нефтью концерна Shell Марк Квотермейн в рамках "Международной недели нефти" в Лондоне.

Согласно договору, стороны будут совместно внедрять первые в мире танкеры типоразмера "Афрамакс", специально спроектированные для работы на газомоторном топливе.

"Торжественная церемония подписания тайм-чартеров… стала важным этапом масштабного сотрудничества "Совкомфлота" и Shell, которое компании ведут на всех уровнях на протяжении уже более трех лет… Целью этой совместной работы было снижение воздействия от эксплуатации морского транспорта на окружающую среду и, в частности, поиск эффективных решений по переводу крупнотоннажных танкеров на использование СПГ", - отмечают в пресс-службе.

Уточняется, что по сравнению со стандартным судовым топливом использование СПГ позволит снизить объем выбросов оксидов серы и низкодисперсных частиц на 100%, оксидов азота – на 85%, углекислого газа – на 27%.

Тайм-чартеры заключены на пять лет с возможностью продления до десяти лет. Планируемый срок поставки судов – с третьего квартала 2018 года по первый квартал 2019 года.

"Опыт, полученный "Совкомфлотом" в результате эксплуатации судов на СПГ, без сомнения, будет локализован в России при развертывании на ССК "Звезда" ZVEZ строительства крупнотоннажных танкеров на газомоторном топливе. Нам приятно, что концерн Shell выбрал "Совкомфлот" в качестве партнера по реализации проекта создания танкеров типоразмера "Афрамакс" на газомоторном топливе", - приводит пресс-служба слова Амбросова.

"Совкомфлот" — одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также по обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Компания на 100% принадлежит России.