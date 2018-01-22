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Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне преимущественно снижением


Энергосети / Рынки

МОСКВА, 20 фев /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) снижением, кроме "Газпрома" GAZP, "Газпром нефти", "Магнита" MGNT и TCS Group, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN снизилась на 1,22% - до 5,65 доллара, "Лукойла" LKOH - на 0,03%, до 65,96 доллара, "Новатэка" NVTK - на 0,51%, до 137,5 доллара. Бумаги "Газпрома" подрожали на 1,75% - до 4,94 доллара, "Газпром нефти" - на 0,8%, до 25,05 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" опустилась на 1,89% - до 19,44 доллара, НЛМК - на 1,1%, до 27 долларов, "Северстали" CHMF - на 1,84%, до 16,5 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 0,71% - до 1,82 доллара, Сбербанка SBER - на 0,7%, до 19,92 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 1,2% - до 21 доллара.

Бумаги "Магнита" подорожали на 10,81% - до 19,17 доллара, "Ленты" - упали в стоимости на 1,31%, до 6,78 доллара. Цена бумаг АФК "Система" AFKS уменьшилась на 2,18% - до 4,39 доллара.

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