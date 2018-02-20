Нефть торгуется разнонаправленно на противоречивом внешнем фоне

МОСКВА, 20 фев /ПРАЙМ/. Нефть во вторник вечером торгуется без единой динамики, нефть марки WTI продолжает расти в цене на сокращении мощностей трубопровода Keystone в Канаде, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.06 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,3% - до 65,47 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на нефть марки WTI - росла на 0,75%, до 62,01 доллара за баррель.

Удорожание нефти марки WTI по-прежнему поддерживает снижение поставок через трубопровод Keystone компании TransCanada, который работал с неполной загрузкой с конца прошлого года. Ввиду ограничения пропускной способности Keystone меньше сырой нефти транспортируется из Канады в американское хранилище Кушинг (Cushing). Запасы нефти на крупнейшем в США терминале в Кушинге уменьшились на 2,1 миллиона баррелей за неделю по 16 февраля, до минимального за 3 года уровня, пишет агентство Рейтер, ссылаясь на данные компании Genscape.

С другой стороны, укрепление курса доллара к мировым валютам оказывает некоторое давление на нефтяные цены, делая "черное золото" дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.

Инвесторы также обратили внимание на комментарии министра энергетики ОАЭ о балансе на рынке нефти. Сухейль аль-Мазруи заявил, что для достижения баланса на рынке все еще необходимо сократить порядка 74 миллионов баррелей запасов.

"Из последних обсуждений технического комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+ следует, что запасы нефти сокращаются все быстрее, и что рынок будет сбалансирован в период между вторым и третьим кварталом", - считают аналитики Goldman Sachs, мнение которых приводит агентство.