Дайджест российских СМИ – 21 февраля

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

- Генерал срочной службы - Главком ВКС Сергей Суровикин может быть вновь переброшен в Сирию - Россия может сменить командующего своими войсками в Сирии, правительство Башара Асада и власти Турции все более жестко обсуждают ситуацию в Африне (контролируется курдами), а в Дамаске обстрелян российский центр по примирению враждующих сторон. Ситуация в Сирии по состоянию дел на вторник все меньше похожа на окончание "горячей фазы" конфликта, о котором говорили в конце 2017 года после победы над ИГ.

- Обходное пособие - США, Австралия, Индия и Япония ищут альтернативу китайскому "Поясу и пути" - Об этом сообщила газета Australian Financial Review со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации США. По его словам, задача четверки отнюдь не противостояние Пекину, а "предоставление альтернативы" странам вдоль "Пояса и пути". Впрочем, эксперты напоминают: сам формат четверки был возрожден летом 2017 года после десятилетнего перерыва для того, чтобы координировать сдерживание КНР.

- "Роснефть" ROSN добудет газ у "Газпрома" GAZP - Как выяснил "Ъ", "Роснефть" в 2018 году может закупить у "Газпрома" минимум 5 млрд кубометров газа по регулируемой цене для компенсации нехватки собственной добычи. Сделка угрожает нефтекомпании потерями около 1,2 млрд руб., поскольку цены в ее контрактах с потребителями ниже регулируемых. Однако в целом контракты останутся доходными для "Роснефти" — более того, компании может быть выгоднее покупать часть объемов у "Газпрома", чем разрабатывать новые месторождения.

- С деньгами на выход - Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы после ввода временной администрации в принадлежавший им Промсвязьбанк PSBR решили изъять средства со своих счетов в банке "Возрождение" наличными, утверждают источники "Ъ". Объем средств оценивается примерно в 4,5 млрд руб. Учитывая, что к "Возрождению" претензий у ЦБ не было, каких-либо вопросов к снятию наличных со счетов быть не должно, однако сама по себе сумма вызывает недоумение у экспертов.

- Дачную амнистию растянут еще на два года - Законопроект о продлении "дачной амнистии" в отношении объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) еще на два года — до марта 2020-го — сегодня будет рассмотрен Госдумой в первом и втором чтениях. За почти 12 лет действия упрощенного порядка были зарегистрированы права более чем на 3,5 млн объектов ИЖС, парламентарии рассчитывают, что продление льготного режима поддержит развитие частного жилого сектора.

- Сальдо в пользу развивающихся - Развивающиеся рынки в прошлом году впервые с 2013 года зарегистрировали чистый приток капитала — он составил $3 млрд при объеме входящих инвестиций $1,2 трлн, подсчитали в Institute of International Finance (IIF). Несмотря на ожидаемое ужесточение монетарной политики в США, приток капитала на развивающиеся рынки в этом году может превысить прошлогодний показатель, ожидают в институте, указывая на сохранение интереса инвесторов в первую очередь к долговым обязательствам таких стран.

- Бездоходный экономический рост - В обновленном прогнозе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предполагается долгосрочное (на 2019–2021 годы) недостижение инфляцией в РФ "таргета" в 4%, ограничение роста ВВП на следующие два года "потолком" в 1,6%, медленный рост инвестиций с сокращением доли в них импортного оборудования.

- На участки бросят атеистов - Участники кампании готовы защитить свой результат, по крайней мере найти наблюдателей для работы в день выборов. Побить рекорд по их количеству пообещали в выдвинувшей Павла Грудинина КПРФ (по пять человек на каждый из 96 тыс. участков). По наблюдателю на каждый участок в крупных городах могут отправить выдвинувшая Владимира Жириновского ЛДПР, а также "Единая Россия", которая готова предоставить свою помощь самовыдвиженцу Владимиру Путину.

- Регионы выстроят по алфавиту - В правительственную комиссию по региональному развитию губернаторов будут назначать по алфавиту — "начиная с трех первых субъектов РФ, входящих в федеральный округ". Такой механизм ротации губернаторов предусмотрело Минэкономики в проекте поправок к положению о правкомиссии. Эксперты считают это логичным, так как названия субъектов неизменны, в отличие от имен их руководителей, и не исключают после выборов президента "очередного прореживания губернаторского корпуса".

- Следствию предложили судебный надзор - В России может появиться институт следственных судей, которые будут заниматься рассмотрением жалоб на действия следователей и дознавателей. Соответствующее поручение президента было дано еще четыре года назад, но тогда дискуссия о новом надзорном органе быстро зашла в тупик. Сейчас ее фактически поддержал председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, активно продвигающий различные законодательные меры, направленные на декриминализацию определенных статей Уголовного кодекса и усиление правозащитной роли судов.

- Футбольного ветерана заподозрили в конспирации - Следственный комитет обвинил совладельца "дочки" "Газпрома" — ПАО "Газпром Спецгазавтотранс", старейшего футболиста, выступавшего на профессиональном уровне, Владимира Тумаева в организации покушения на его бизнес-партнера Вадима Стяжкина. Последнему, по данным следствия, вначале подожгли дом и офис, а потом устроили засаду, инсценировав преступление под нападение хулиганов. Господин Тумаев вину не признает.

- Здание следственного управления встроили в обвинение - В Советском райсуде Нижнего Новгорода начались допросы свидетелей по уголовному делу экс-руководителя следственного управления СКР по Нижегородской области Владимира Стравинскаса. По версии следствия, генерал-лейтенант Стравинскас, почти 40 лет отработавший в правоохранительных органах, необоснованно заплатил ООО МСМ почти 35 млн руб. за работы по реконструкции офиса следственного управления, которые не были выполнены.

- "Советского человечка" защитили от семьи Рауля Валленберга - Вчера Мосгорсуд признал законным отказ ФСБ выдать документы из дела шведского дипломата Рауля Валленберга, пропавшего в советской тюрьме. Запрос подала племянница дипломата Мари Дюпюи, которая надеялась найти в архивах информацию о других заключенных, которые содержались вместе с Раулем Валленбергом и могли знать подробности его гибели.

- Часовщику отсчитывают три года - Прокуратура запросила три года лишения свободы для последнего фигуранта "дела 26 марта" — владельца часовой мастерской Дмитрия Борисова. Он обвиняется в нанесении двух ударов по шлему сотрудника полиции. Защита заявила, что никто из свидетелей ударов не видел. Адвокат Илья Новиков также поставил перед судом вопрос, почему полицейские в течение двух месяцев после митинга не сообщали начальству о происшедшем преступлении, если оно действительно был

- ЕСПЧ получил отповедь на проповедь - Минюст России объяснил Европейскому суду по правам человека, почему картина художника Александра Савко "Нагорная проповедь" была признана экстремистской и разжигающей религиозную рознь. В ответе указывается, что само по себе обращение с религиозными символами является насилием по отношению к чувствам верующих, а государство должно обеспечивать "взаимную терпимость оппозиционных групп".

- Тамбовских распустили за давностью - Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга прекратил за истечением срока давности уголовное преследование семи членов тамбовского преступного сообщества, обвинявшихся в серии рейдерских захватов городских предприятий и покушений на это. Теперь в этом громком уголовном деле в качестве обвиняемых фигурируют два предполагаемых организатора тамбовского ОПС Владимир Барсуков (Кумарин) и Вячеслав Дроков, уголовное преследование которых за захваты также было прекращено.

- Украине погадали на президентах - Международная экспертная группа из шести стран вчера презентовала в Москве доклад "Четыре сценария развития Украины". В нем в виде коротких рассказов с весьма неожиданными деталями описываются варианты будущего этой страны на ближайшие десять лет, учитывая как внутренние, так и внешние факторы. Авторы документа подчеркнули, что не претендуют на научное прогнозирование, но намерены дать импульс для переосмысления "предвзятых оценок будущего".

- В "Лигу ставок" приняли новых членов - Одна из крупнейших в России букмекерских контор "Лига ставок" раскрыла новых совладельцев: среди них оказалась бывший топ-менеджер структур находящегося под следствием во Франции сенатора и бизнесмена Сулеймана Керимова Татьяна Башмакова. "Лига ставок" давно в сфере влияния господина Керимова, подтверждают участники рынка, хотя сам он ранее отрицал связь с букмекерским бизнесом. В 2018 году рынок надеется на резкий рост в связи с чемпионатом мира по футболу в России.

- Госбанки не желают познакомиться - С этого месяца все банки могут получить выписку о пенсионных отчислениях граждан только через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), что требует регистрации физлиц на портале госуслуг (ЕПГУ). Однако пользоваться таким способом готовы не все. Крупнейшие участники рынка, ранее получавшие данные из Пенсионного фонда (ПФР) напрямую, считают новый порядок слишком сложным и готовы отказаться от части потенциальных клиентов, лишь бы не заниматься их регистрацией на ЕПГУ.

- ЦБ идет за накоплениями - Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), принадлежащие санируемому ЦБ банку "ФК Открытие", хотят в этом году значительно нарастить клиентскую базу. Речь идет о сотнях тысяч новых клиентов. Привлекать их планируется и у дружественных ранее НПФ. Рыночные расходы на такое привлечение могут составить до 2–3 млрд руб., что сравнимо с совокупным собственным капиталом фондов по итогам третьего квартала 2017 года.

- Биткойну вырастили курс - Во вторник стоимость самой известной криптовалюты — биткойна — вернулась к значениям четырехнедельной давности. За две недели его курс вырос почти вдвое, превысив $11,8 тыс. "Бычья" игра идет на позитивном новостном фоне. Однако рассчитывать на устойчивость тенденции не стоит, предупреждают участники рынка, поскольку профессиональным спекулянтам для получения прибыли необходимы мощные разнонаправленные движения.

- "Русал" и "Интеррос" выходят к барьеру - Начавшийся 16 февраля конфликт в ГМК "Норильский никель" GMKN все-таки переходит в акционерную войну. Как и предполагал "Ъ", "Русал" Олега Дерипаски (27,8% ГМК) готов запустить "русскую рулетку", чтобы вместе с партнерами выкупить у "Интерроса" Владимира Потанина 30,4% "Норникеля" за $12–15,4 млрд, то есть с премией до 64% к рынку, или продать свой пакет еще дороже.

- Миру не уйти от нефти и газа - Британская BP дала оптимистичный прогноз развития нефтегазовой отрасли до 2040 года, сохраняя за традиционными энергоресурсами существенную долю на рынке. Россия, по версии ВР, останется в тройке крупнейших производителей нефти и газа, уступая США и Саудовской Аравии. Эксперты считают позицию BP как крупного поставщика углеводородов логичной, но сомневаются, что прогноз реалистичен на фоне активного развития альтернативной энергетики и экологичного транспорта.

- Молоко за вредность - Дмитрий Конов, председатель правления крупнейшей в России газоперерабатывающей и нефтехимической компании СИБУР, инвестировал $2,5 млн в производителя молочных продуктов "А2 молоко". В 2019 году эта компания планирует продавать 3% молока, которое не вызывает непереносимость у потребителей. Оборот этого рынка в России оценивается в 230 тыс. тонн в год.

- "Абрау-Дюрсо" ABRD заготавливает почву - Крупнейший в России производитель игристых вин — ГК "Абрау-Дюрсо" купила в Краснодарском крае 842 га под высадку виноградников. Сумма сделки составила 268 млн руб. Это приобретение позволило компании в 1,5 раза увеличить площадь своих земель. В перспективе пяти лет она рассчитывает снизить долю импортного сырья при производстве вин с 80% до 50%.

- Аркадий Ротенберг возвращается на мост - Аркадий Ротенберг хочет выкупить обратно у НПФ "Благосостояние" долю в "Мостотресте" MSTT, проданную им три года назад. Речь может идти о пакете 94,2%, рыночная стоимость которого 39 млрд руб. Реальная сумма сделки, скорее всего, будет ниже, а сама она станет формальностью, поскольку, как уверены участники рынка, господин Ротенберг не терял фактического контроля над активом.

- "Росатом" полечит от рака - "Росатом" инвестирует 6 млрд руб. в строительство в Подмосковье завода по производству препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Реализация проекта может занять не менее десяти лет. По мнению участников рынка, госкорпорация в будущем может претендовать на контроль над некоторыми сегментами фармотрасли.

- Китайцы поверили в YotaPhone - Экс-гендиректор Yota Devices Владислав Мартынов продал свою долю в компании ее китайским акционерам — группе China Baoli. Вся Yota Devices в ходе сделки была оценена в $155 млн, а господин Мартынов получит за свои 10% $0,5 млн и 2,4% в капитале самой China Baoli. Китайские инвесторы смотрят на перспективы бренда с энтузиазмом, но о начале продаж в России последней модели YotaPhone пока ничего не известно.

- Петербург оставили с рекламой - Власти Санкт-Петербурга добились отмены требования ФАС, ставившего под угрозу итоги масштабных торгов на размещение наружной рекламы, приносящей городскому бюджету 1,13 млрд руб. в год. В Смольном рискнули провести торги вопреки решению ФАС, отказавшись затягивать легализацию рынка наружной рекламы, который находился вне правового поля с 2013 года. Антимонопольное ведомство считает действия чиновников и заключенные ими контракты с операторами незаконными.

- Mail.ru Group нацелится на психотипы - Mail.ru Group представил новый тип таргетирования онлайн-рекламы — по психотипам пользователей. Это позволит персонифицировать рекламу, что повысит ее эффективность, рассчитывают в компании. Учитывает психотипы в таргетировании и "Яндекс" YNDX. Впрочем, по мнению участников рынка, гарантии попадания в целевую аудиторию это все равно не дает.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

- UC Rusal готов запустить "русскую рулетку" - UC Rusal Олега Дерипаски готов запустить "русскую рулетку" – предусмотренный соглашением акционеров "Норникеля" механизм, который позволяет UC Rusal и "Интерросу" Владимира Потанина выкупить пакеты друг друга. Любой из них может предложить оппоненту продать акции по средневзвешенной за полгода цене с 20%-ной премией.

- Собчак назвала некоторых своих спонсоров - Телеведущая Ксения Собчак, баллотирующаяся в президенты, раскрыла на пресс-конференции во вторник спонсоров своей предвыборной кампании – тех, кто согласился на огласку. Сумм пожертвований Собчак не назвала, сообщив лишь, что сама внесла в свой избирательный фонд 19 млн руб. и планирует довести эту сумму до 40 млн руб. (максимально допустимая сумма собственных средств кандидата).

- Избирательные участки Москвы украсят ради повышения явки - Московские власти озаботились праздничным оформлением избирательных участков на выборах президента. Они будут украшены воздушными шарами и баннерами, а дорогу к участкам покажут специальные навигаторы. Праздник обойдется городу почти в 50 млн руб., следует из конкурсной документации, размещенной на сайте госзакупок: в большинстве случаев конкурсы объявлены управами районов.

- Вячеславу Лебедеву нужны следственные судьи - Для более эффективного контроля за деятельностью органов расследования и дознания "следует обсудить вопрос о введении в Уголовно-процессуальный кодекс института следственного судьи", заявил во вторник председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, выступая на совещании председателей судов в Москве.

- Как потратить $500 млн и ничего не сделать - Чтобы избежать повторения финансового кризиса, конгресс США создал в 2010 г. новое ведомство – Службу финансовых исследований (OFR). Предполагалось, что она будет предупреждать власти об экономических и рыночных рисках. Но OFR не удалось найти себе место в Вашингтоне, из-за чего ее проекты были отложены или сокращены, а сотрудникам приходилось бороться с другими регуляторами и спорить с республиканцами. В результате ведомство потратило $500 млн, так и не сделав ничего существенного.

- "Ростелеком" RTKM даст госорганам отечественный софт - Предложение о назначении "Ростелекома" единственным поставщиком отечественного облачного софта для госорганов Минкомсвязи должно представить в правительство до 15 марта. Об этом говорится в протоколе заседания правительственной комиссии по использованию IT для улучшения качества жизни, состоявшегося 9 февраля.

- Избирательная блокировка сайтов - В России правоприменение часто избирательное. Поэтому сайт Алексея Навального сейчас заблокирован за публикацию расследования об Олеге Дерипаске и Сергее Приходько, а YouTube – нет. Оба сайта попали в государственный реестр запрещенной информации 9 февраля, когда Усть-Лабинский суд Краснодарского края принял крайне необычные для российской юридической практики обеспечительные меры по иску Дерипаски.

- "Люди платят нам, чтобы спуститься c горы, а не чтобы подняться" - С апреля 2014 г. S3V возглавляет Паскаль де Тьерсан – инженер, альпинист и горнолыжник. До ноября 2017 г. де Тьерсан входил в совет директоров АО "Курорты Северного Кавказа" и в интервью "Ведомостям" рассказал об опыте Куршевеля в создании и эксплуатации туристической инфраструктуры и о том, что из этого опыта могут взять Архыз и Эльбрус.

- Директора "Газпрома" впервые обсудят вопрос о выкупе акций - На этой новости капитализация компании выросла на 4% - Вопрос о "перспективах программы обратного выкупа акций и глобальных депозитарных расписок" вынесен на заседание совета директоров "Газпрома" 5 марта, следует из материалов компании. Инициатором обсуждения выступил независимый член совета директоров "Газпрома" Тимур Кулибаев/

- Близкий к Керимову фонд инвестировал около $100 млн в бонды Промсвязьбанка - Близкий к сенатору Сулейману Керимову фонд Bonum Capital, главный претендент на покупку банка "Возрождение", был держателем крупного пакета бессрочных субординированных евробондов Промсвязьбанка. Эти бумаги на $500 млн были выпущены в июле 2017 г. Bonum Capital купил их примерно на $100 млн, рассказали два человека, знающих итоги размещения, и подтвердил человек, близкий к банку.

- Как выглядит "рыночная и справедливая" сделка от Рустама Тарико - Компания Russian Standard Ltd Рустама Тарико готова начать новые переговоры с держателями своих еврооблигаций, по которым осенью объявлен дефолт. Она предложила два варианта реструктуризации, рассказали "Ведомостям" два держателя бумаг, получивших такое уведомление от трасти выпуска.

- "Благосостояние" не хочет строить Крымский мост - Аркадий Ротенберг ведет переговоры о покупке компании "Мостотрест", которая на 94,2% (данные СПАРК) принадлежит структуре НПФ "Благосостояние" "ТФК-финанс", сообщил представитель Ротенберга. НПФ "Благосостояние" подконтролен РЖД. Сделка находится на согласовании в Федеральной антимонопольной службе, передал через представителя исполнительный директор "Благосостояния" Юрий Новожилов.

- Инвалидам и больным будет проще получить страховку - На прошлой неделе Центробанк провел совещание с представителями крупнейших страховщиков, где объявил о том, что компаниям придется поменять правила страхования. Об этом "Ведомостям" рассказали один из участников встречи и страховщик, знающий о ее итогах от другого участника совещания. В обновленных правилах не должны содержаться ограничения в получении страховки или выплат для социально уязвимых граждан: инвалидов, беременных, ВИЧ-инфицированных и др.

- Авиакомпания I Fly потеряла треть парка из-за снегопадов - Чартерная авиакомпания I Fly (аффилирована с туроператором Tez Tour) временно потеряла из-за снегопадов 3–4 февраля часть флота: у двух ее дальнемагистральных судов Airbus 330 были повреждены двигатели, им потребовался ремонт, рассказали менеджеры двух авиакомпаний и подтвердил менеджер I Fly. В эти же дни у "Аэрофлота" AFLT из-за попадания в двигатели при посадке снега и льда вышли из строя 19 Airbus 320.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- Капитал не будет сидеть - Вторая волна амнистии капиталов в России продлится с 1 марта этого года до конца февраля 2019-го. Закон об этом подписал президент Владимир Путин. Документ публикует "РГ".

- ВИП-камеры не продаются - После скандала с ВИП-камерами в "Матросской Тишине" столичные следственные изоляторы получат подробные разъяснения, от кого и когда они могут получать спонсорскую или гуманитарную помощь.

- Пять дней денег не видать - При переходе от долевого строительства к проектному финансированию планируется предусмотреть право банков приостанавливать предоставление средств застройщикам. Такие предложения прозвучали в Госдуме.

- Чужое – вернут - Пленум Верховного суда России в ближайшее время подготовит разъяснения, как применять конфискацию. Об этом заявил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.

- Спросите всех - При реализации программы благоустройства дворов должно учитываться мнение непосредственно жителей. Об этом напомнил премьер-министр Дмитрий Медведев главе Калининградской области.

- Вышли в эфир - С понедельника на выборах президента стартовал новый этап - агитация в СМИ. В этот же день телеканалы начали транслировать ролики в поддержку самовыдвиженца Владимира Путина.

- Прыжок в будущее - Примерно за год Госдуме предстоит принять более 50 законов по разным вопросам цифровой экономики. В нижней палате парламента отводят на строительство нового "виртуального каркаса" страны 6-7 лет.

- Целевая атака - В преддверии выборов президента России следует ожидать проведение киберопераций, в том числе направленных на нарушение работоспособности государственной автоматизированной системы "Выборы". Об этом заявил Николай Патрушев.

- Цифра сокращает расстояние - Загранпаспорт по месту пребывания теперь оформят на месяц быстрее - Получить загранпаспорт по месту фактического нахождения, а не по месту официальной регистрации теперь можно быстрее на целый месяц. Документ об этом публикует "Российская газета".

- Субсидии на квартплату - В среду в Государственной Думе в первом чтении будет рассматриваться законопроект, связанный с предоставлением субсидий и компенсаций по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. Он, как я уже писал в начале года, является одним из приоритетных для фракции "Единая Россия" в весеннюю сессию.

- Не потерять ни одного голоса - В Тель-Авиве состоялся форум Всемирной ассоциации русскоязычной прессы. Руководители русскоязычных СМИ из трех десятков стран обсудили подготовку к выборам российского президента.

- Нештатная бумага - Минтруд работает над законопроектом, который позволит сделать трудовые книжки виртуальными. Об этом заявили в ведомстве. Теперь людям не придется распечатывать книжки для получения госуслуг.

- Шкурный интерес – В России может появиться новый сбор за пользование объектами животного мира. Сбор планируется распространить не на все охотничьи ресурсы, а только на массово добываемые виды пушных зверей и пернатых.

- Платить не нужно - С подарков за призовые места не будут брать налог на доходы физических лиц. "РГ" публикует поправки в Налоговый кодекс, которые вводят эту норму. Касается она спортсменов-паралимпийцев.

- Госуслуги окупят себя сами - Многофункциональные центры "Мои документы" получили право принимать деньги за предоставление государственных муниципальных услуг. Эта мера окажет поддержку региональным и местным бюджетам.

- Умный поиск - Роскомнадзор усилил контроль за информационным полем в связи с приближением выборов президента России. Он будет пристально следить как за публикациями в Рунете, так и в СМИ.

- Камчатка напоит Китай - На Камчатке прошел очередной раунд переговоров властей с инвесторами, готовыми вложиться в проект по доставке питьевой воды танкерами с российского полуострова в Китай.

- Экспорт просит ускорения - Компании жалуются на долгое таможенное оформление - Основные затраты экспортеров в денежном и временном выражении приходятся на оформление документов для прохождения таможенных процедур.

- Чужие всходы - Импортные семена дороже и не любят чернозем, но отказаться от них фермеры пока не могут - Регионы активно готовятся к предстоящей весенней посевной кампании. Сельхозпроизводители заключают договоры на поставку минеральных удобрений, ремонтируют технику и приобретают семена.

- Дать больше - При вывозе нефтепродуктов за пределы ЕАЭС деньги будут распределять по четкой схеме. Белорусские партнеры начнут получать в бюджет по 1,5 миллиарда долларов. А в бюджет РФ деньги пойдут с учетом всех пошлин и пени.

- Следствие отлучат от СИЗО - Полномочия по продлению срока домашнего ареста или заключения под стражей для обвиняемых переданы от следователя к прокурору. Соответствующий закон публикует "РГ".

- Не боится ракет и мороза - Испытания арктического варианта ЗРК малой дальности "Тор-М2ДТ" завершатся в мае. А к концу года, по планам Минобороны, новейшее средство ПВО заступит на боевое дежурство на Севере России.

- Работа на здоровье - В Саранске начат выпуск отечественных антибиотиков нового поколения. Как отметила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, это единственное в стране производство суперсовременных лекарств полного цикла.

- Бросил "Мерседес" и сбежал - Суд приговорил к 2 годам колонии общего режима Александра Ломова, насмерть сбившего пешехода возле метро Бауманская. Также Ломову будет запрещено управление транспортным средством.

- Интервенция - В Рио-де-Жанейро из-за ситуации с преступностью началась военная интервенция. Действовать она будет до конца текущего года. Военные смогут получать особые судебные ордера на проведение операций.

- Заплати – поедешь - В Пекине власти совместно с коммунальными компаниями запускают пилотный проект - там станут брать деньги за пользование лифтом. Речь идет о домах постройки до 2006 года, в которых лифт изначально не был предусмотрен.

- Киев отказался от переговоров - Украинские власти всеми силами отбиваются от предлагаемых им вариантов мирного урегулирования на Донбассе, продолжая надеяться на полномасштабную военную операцию с привлечением сил НАТО, которую киевские стратеги смогут называть "миротворческой", и с помощью которой они рассчитывают захватить Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).

- Голосуют все - Социал-демократическая партия Германии приступила к дистанционному голосованию, от исхода которого зависит, окажется ли страна в тяжелейшем политическом кризисе. С конца сентября 2017 года в ФРГ нет правительства, а канцлер Ангела Меркель и ее министры официально лишь исполняют свои обязанности.

- Остались без стен - В Махачкале на улице Даниялова прямо на глазах чудом спасшихся жильцов обрушилась стена, связывающая три дома. ЧП произошло поздно вечером - люди уже готовились ко сну, когда их внимание привлек странный треск. Они тут же оповестили об этом соседей и выбежали на улицу. В этот момент стена и рухнула. По счастливой случайности никто не пострадал.

- Раскроют секрет - Мосгорсуд начал рассматривать жалобу племянницы шведского дипломата Рауля Валленберга на отказ ФСБ дать доступ к материалам о его заключении и смерти.

- Приют – обман - Уголовное дело о махинациях в Новосибирском доме ветеранов передано в Заельцовский районный суд. В мошенничествах на 25 миллионов рублей и легализации похищенных средств обвиняется бывший директор соцучреждения Евгений Рерих и его супруга Рита.

- Шифр в абсолюте - В России планируют создать 50-кубитный квантовый компьютер. Достижение именно этого рубежа должно стать прорывом и позволит достичь так называемого квантового превосходства.

- Чемпионы охоты - Обитающие в Азии пауки-крабы поразили ученых своими охотничьими навыками. Они способны практически мгновенно разворачиваться на 360 градусов, ловить жертву и вонзать в нее свои клыки всего за 0,12 секунды. Пауки могут передвигаться боком и задом, а главное невероятно проворны. Их практически невозможно поймать.

- Меню из токсинов - В пищеварительном тракте многих видов рыб, обитающих в Северной Атлантике, содержатся частицы отходов пластика. Таковы результаты исследования ирландских ученых. Речь идет о "микропластике", а конкретно частицах диаметром не более 5 мм. Эта мелочь не отсеивается очистными сооружениями и попадает в воду. Причем до размера микропластика в морской воде постепенно измельчается и обычный полиэтиленовый пакет и бутылки.

- Деревьям до лампочки - Во многих фантастических рассказах нет лампочек и фонарей, освещение обеспечивают растения. Совмещая пользу и красоту. Мечта, прямо скажем, заманчивая. Ведь сегодня на освещение домов, рабочих мест, улиц расходуется около 20 процентов всей электроэнергии. Цифра огромная. За ней - многие тонны добытого и сожженного топлива, экологические проблемы, глобальное потепление и т.д.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

- Вылетные магистрали и МКАД расширят за счет "умной" разметки - Автомобилистов ускорят на выездах из Москвы с помощью дополнительных полос на крупных трассах - Городские власти намерены ликвидировать в 2018 году десятки "бутылочных горлышек" на крупных трассах. Среди них — участки Кутузовского проспекта, Профсоюзной улицы, Звенигородского шоссе и других вылетных магистралей. Планируется также уменьшить пробки на двух участках ТТК и четырех — МКАД.

- На выборы с именем Сороса - В ходе стартовавшей в Венгрии избирательной кампании фаворит предвыборной гонки правящая партия Fidesz (Венгерский гражданский союз) вновь делает ставку на борьбу с миграцией. На днях в парламент страны поступит закон, получивший неофициальное название "Остановите Сороса", рассказал "Известиям" депутат от оппозиционной партии Jobbik Мартон Джендьеши.

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РБК RBCM daily

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