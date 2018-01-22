Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне в основном в плюсе

МОСКВА, 21 фев /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний закрыли торги среды на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно положительной динамикой, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN выросла на 4,07% - до 5,88 доллара, "Лукойла" LKOH - на 1,3%, до 66,82 доллара, "Новатэка" NVTK - на 0,36%, до 138 долларов. Бумаги "Газпрома" GAZP подорожали на 1,82% - до 5,03 доллара, "Газпром нефти" - подешевели на 2%, до 24,55 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" выросла на 1,44% - до 19,72 доллара, НЛМК - снизилась на 2,37%, до 26,36 доллара, "Северстали" CHMF - уменьшилась на 0,06%, до 16,49 доллара.

Бумаги ВТБ подорожали на 2,26% - до 1,86 доллара, Сбербанка SBER - на 4,17%, до 20,75 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", поднялась на 3,57% - до 21,75 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" MGNT выросла на 6,68% - до 20,45 доллара, "Ленты" - снизилась на 1,03%, до 6,71 доллара. Цена расписок АФК "Система" AFKS увеличилась на 0,59% - до 4,42 доллара.