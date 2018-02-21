FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Цена нефти колеблется на растущем долларе и в ожидании данных по запасам в США


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 21 фев /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть не демонстрируют единой динамики вечером в среду на фоне укрепления американской валюты и перед публикацией последних данных о запасах "черного золота" в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.36 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,05% - до 65,29 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,28% - до 61,63 доллара за баррель.

Как отмечают аналитики, давление на нефтяные котировки оказывает рост курса доллара. "Мы все не любим говорить о долларе вместо нефти, но американская валюта в настоящее время является важным фактором, и мы не можем игнорировать ее ценовое влияние", - отмечает аналитик компании Petromatrix Оливье Якоб (Olivier Jakob), слова которого приводит агентство Рейтер.

Поскольку нефть торгуется в долларах, рост курса американской валюты может снижать спрос на "черное золото", увеличивая его стоимость для держателей других валют.

Кроме того, участники сырьевого рынка ждут публикации в четверг данных Минэнерго США о запасах нефти в США. По прогнозам, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 16 февраля, увеличились на 1,333 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 423,433 миллиона баррелей.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ