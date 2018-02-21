Цена нефти колеблется на растущем долларе и в ожидании данных по запасам в США

МОСКВА, 21 фев /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть не демонстрируют единой динамики вечером в среду на фоне укрепления американской валюты и перед публикацией последних данных о запасах "черного золота" в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.36 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,05% - до 65,29 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,28% - до 61,63 доллара за баррель.

Как отмечают аналитики, давление на нефтяные котировки оказывает рост курса доллара. "Мы все не любим говорить о долларе вместо нефти, но американская валюта в настоящее время является важным фактором, и мы не можем игнорировать ее ценовое влияние", - отмечает аналитик компании Petromatrix Оливье Якоб (Olivier Jakob), слова которого приводит агентство Рейтер.

Поскольку нефть торгуется в долларах, рост курса американской валюты может снижать спрос на "черное золото", увеличивая его стоимость для держателей других валют.

Кроме того, участники сырьевого рынка ждут публикации в четверг данных Минэнерго США о запасах нефти в США. По прогнозам, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 16 февраля, увеличились на 1,333 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 423,433 миллиона баррелей.