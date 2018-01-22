"Роснефть" надеется, что регуляторы примут решения по ситуации в порту Новороссийска

МОСКВА, 21 фев /ПРАЙМ/. "Роснефть" ROSN надеется, что регулирующие ведомства примут необходимые решения по вопросам отгрузки нефтепродуктов в порту Новороссийска, сообщил представитель компании журналистам.

В среду советник президента "Транснефти" Игорь Демин сообщил РИА Новости, что действия капитана морского порта Новороссийск (служит в структуре ФГБУ "Администрация морских портов Черного моря") привели к коллапсу при отгрузке нефтепродуктов на экспорт: была задержана отгрузка шести танкеров, на железнодорожных путях скопилось около 2,4 тысячи цистерн с нефтепродуктами.

По его словам, капитан порта ставит себе задачей обеспечить первоочередную отгрузку на танкер "Пенелопа" (судовладелец ООО "Прайм Шиппинг" - дочернее предприятие "Роснефти" с долей участия 47,5%), а обработка любых других судов поставлена капитаном под условие загрузки этого танкера.

НМТП обращался с просьбой разобраться в ситуации к замминистра транспорта Виктору Олерскому и директору департамента госполитики в области морского и речного транспорта Виталию Клюеву. Кроме того, "Транснефть" написала обращение к министру транспорта Максиму Соколову, а также ежедневно требует у капитана принять меры по разрешению ситуации. В Росморречфлоте, "Сумме" и НМТП не стали комментировать данную информацию.

"Субъективное ограничение конкуренции, которое наблюдается в порту, не приведет к повышению эффективности в этой сфере деятельности. Надеемся, что соответствующие регуляторы обратят на это внимание и примут необходимые решения в рамках действующего законодательства", - сказал он.

По словам представителя "Роснефти", комментарии, вызвавшие ажиотаж в СМИ вокруг темы с Новороссийским портом, не имеют ничего общего с реальными фактами.