General Electric не будет продавать контрольную долю в Baker Hughes до 2019 года

МОСКВА, 21 фев /ПРАЙМ/. General Electric Co. не собирается продавать свой контрольный пакет в американской нефтесервисной компании Baker Hughes до 2019 года, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на финансового директора GE Джейми Миллера (Jamie Miller).

"Учитывая сегодняшнюю оценку (компании BHGE - ред.), мы видим большой потенциал для ее роста. На данный момент у нас нет намерения что-либо менять", - приводит издание слова Миллера.

Акции BHGE на комментариях финансового директора General Electric дорожают в Нью-Йорке на 2,95%.

В ноябре прошлого года газета сообщала, что General Electric намерена продать свой 63% актив в Baker Hughes, которая после слияния с подразделением концерна GE Oil & Gas стала независимой компанией.

General Electric — глобальная многопрофильная компания, работающая в сфере инфраструктурных проектов, финансов и масс-медиа. В начале июля одна из крупнейших в мире нефтегазовых сервисных компаний Baker Hughes и GE Oil & Gas (нефтегазовое подразделение американского концерна General Electric) сообщили о завершении сделки по слиянию, в результате чего образовалась независимая компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE).