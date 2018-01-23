Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне в основном в зеленой зоне

МОСКВА, 22 фев /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний закрыли торги четверга на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно положительной динамикой, кроме "Новатэка" NVTK, НЛМК, Сбербанка SBER и "Ленты", свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN выросла на 1,12% - до 5,95 доллара, "Лукойла" LKOH - на 0,87%, до 67,4 доллара, "Новатэка" - осталась на уровне предыдущего закрытия в 138 долларов. Бумаги "Газпрома" GAZP подорожали на 1,39% - до 5,1 доллара, "Газпром нефти" - на 1,43%, до 24,9 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" выросла на 2% - до 20,12 доллара, НЛМК – снизилась на 0,3%, до 26,28 доллара, "Северстали" CHMF - увеличилась на 0,3%, до 16,54 доллара.

Бумаги ВТБ подорожали на 6,46% - до 1,98 доллара, Сбербанка – подешевели на 0,34%, до 20,68 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 4,83% - до 22,8 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" MGNT выросла на 7,78% - до 22,04 доллара, "Ленты" - снизилась на 0,15%, до 6,7 доллара. Цена расписок АФК "Система" AFKS поднялась на 1,36% - до 4,48 доллара.