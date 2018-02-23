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Чистая прибыль "Русала" по МСФО в 2017 году выросла на 3,6%, до $1,222 млрд


Рынки

МОСКВА, 23 фев /ПРАЙМ/. Чистая прибыль ОК "Русал" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2017 году выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,6% и составила 1,222 миллиарда долларов, следует из сообщения компании.

Скорректированная чистая прибыль увеличилась в 3,7 раза, до 1,077 миллиарда долларов, нормализованная чистая прибыль выросла на 64%, до 1,573 миллиарда долларов. Показатель скорректированной EBITDA возрос на 42,4%, до 2,12 миллиарда долларов, выручка увеличилась на 24,9%, до 7,224 миллиарда долларов.

Чистый долг компании на 31 декабря 2017 года составил 7,649 миллиарда долларов, снизившись в течение отчетного периода на 9,2%.

ОК "Русал" - лидер мировой алюминиевой отрасли, на его долю приходится около 7% мирового производства алюминия и глинозема. Активы расположены в 13 странах мира, реализует продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Южной Корее. В компании работает около 61 тысячи человек. По итогам 2017 года "Русал" увеличил производство алюминия на 0,6% - до 3,707 миллиона тонн.

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