Гендиректор "Русала" Владислав Соловьев сменит Олега Дерипаску на посту президента

МОСКВА, 23 фев /ПРАЙМ/. Генеральный директор "Русала" Владислав Соловьев назначен гендиректором En+, а также сменит Олега Дерипаску на посту президента "Русала", говорится в сообщении компании.

"Владислав Соловьев, ранее занимавший эту должность, назначен генеральным директором En+. Также он станет президентом "Русала", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гендиректором "Русала" назначается Александра Бурико, ранее занимавшая должность финансового директора компании.

"Ключевыми приоритетами для Александры Бурико в новой должности будут обеспечение развития "Русала" за счет дальнейшего повышения эффективности предприятий компании, внедрения технологий, уменьшающих нагрузку на окружающую среду, увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью, развитие внутреннего рынка и расширение сфер применения алюминия", - говорится в сообщении.

"Опыт работы в компании, знание специфики отрасли и профессионализм Александры Бурико позволят "Русалу" обеспечить рост стоимости компании в интересах всех акционеров. В целом кадровые изменения обеспечат дополнительную синергию Металлургического и Энергетического сегментов En+ Group", - отмечается в сообщении.