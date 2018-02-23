Строительство афганского участка газопровода ТАПИ стартовало на туркмено-афганской границе

СЕРХЕТАБАТ, 23 фев /ПРАЙМ/, Амангельды Нурмурадов. Строительство афганского участка газопровода Туркмения-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) стартовало в пятницу на туркмено-афганской границе недалеко от города Серхетабат (бывшая Кушка), передает корреспондент РИА Новости.

Вместе с закладкой афганского участка ТАПИ также был дан старт строительству линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркмения-Афганистан-Пакистан, а также состоялась сдача в эксплуатацию железной дороги Серхетабат (Туркмения) – Тургунди (Афганистан).

В церемонии приняли участие президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани, премьер-министр Пакистана Шахид Хакан Аббаси и государственный министр иностранных дел Индии Мобашар Джавед Акбар.

Выступая на церемонии, глава Туркмении отметил, что газопровод ТАПИ протяженностью 1840 километров после сдачи в эксплуатацию позволит поставлять потребителям 33 миллиарда кубометров природного газа в год. Это позволит обеспечить стабильное социально-экономическое развитие государств региона и их энергетическую безопасность, отметил он.

Туркменский лидер также напомнил, что в декабре 2015 года стартовало строительство туркменского участка ТАПИ. "В настоящее время строительство участка газопровода, проходящего по территории Туркменистана, ведется в соответствии с главным планом", - подчеркнул Бердымухамедов.

Президент Афганистана в свою очередь отметил, что ТАПИ - не только экономический проект, но и политический, так как он объединяет народы, несет мир и процветание. Премьер-министр Пакистана поблагодарил Туркмению за инициативу строительства газопровода и подчеркнул, что он имеет важное значение для Пакистана, поскольку пакистанское государство развивается и потребности страны в энергии постоянно растут. Глава МИД Индии также выразил признательность Ашхабаду за реализацию важного для региона и Индии инфраструктурного проекта.

Затем участники церемонии посредством телемоста увидели сварку первых труб ТАПИ на территории Афганистана, начало строительства линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркмения-Афганистан-Пакистан, а также отправку первого поезда со туркменской станции Серхетабат в Афганистан до станции Тургунди.

Афганский участок ТАПИ протяженностью более 800 километров должен пройти через города Герат и Кандагар. Затем ТАПИ перейдет на территорию Пакистана, и через города Кветта и Мултан достигнет населенного пункта Фазилка на пакистано-индийской границе.

Завершить строительство ТАПИ планируется в декабре 2019 года. По некоторым оценкам, стоимость проекта составит 7-8 миллиардов долларов. Проект получил одобрение России, США и ряда других государств мира, а также международных финансовых институтов, в частности, Азиатского банка развития. Как считают эксперты, ТАПИ позволит Туркмении диверсифицировать свой газовый экспорт, Афганистану даст средства для решения социально-экономических проблем и новые рабочие места, а Пакистану и Индии позволит покрыть растущую потребность в топливных ресурсах.