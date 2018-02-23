FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Пять турецких военных кораблей снова помешали Saipem 12000 начать бурение в кипрских водах


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 23 фев /ПРАЙМ/. Буровая установка итальянской компании Eni Saipem 12000 была остановлена пятью военными кораблями Турции, когда направлялась для бурения в блок 3 в водах исключительной экономической зоны Кипра, сообщил заместитель официального представителя правительства Кипра Виктор Пападопулос агентству Cyprus News Agency.

"Установка была остановлена пятью турецкими военными кораблями, а после угроз насилия (с турецкой стороны) и угроз столкновения с буровым судном, ... она была вынуждены развернуться", - сказал Пападопулос.

В начале февраля Saipem 12000 уже была заблокирована кораблями ВМС Турции в водах исключительной экономической зоны Кипра, где она намеревалась провести бурение новых скважин. Эта деятельность осуществляется Eni на основании специальной лицензии на разработку газовых месторождений, полученной от кипрских властей.

Сейчас судно направляется к греческому порту Лимассол, где оно простоит несколько дней. В четверг глава Eni Клаудио Дескалци сообщил, что компании придется переместить буровую установку - вероятно, в Марокко. Однако от своих прав в районе Кипра компания не откажется, добавил он.

Турция ранее неоднократно выступала против разведки месторождений нефти и газа на Кипре без учета интересов турецкой общины острова. В настоящее время Saipem 12000 находится примерно в 50 км от места предполагаемого бурения на так называемом 3-м блоке шельфа к юго-востоку от острова.

На прошлой неделе Дескалци выразил недоумение в связи с задержанием установки и заявил, что руководство компании ожидает решения возникшей проблемы на межгосударственном уровне. По его словам, речь должна идти об урегулировании спорной ситуации с участием властей Кипра, Турции, Евросоюза и Италии.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ