Пять турецких военных кораблей снова помешали Saipem 12000 начать бурение в кипрских водах

МОСКВА, 23 фев /ПРАЙМ/. Буровая установка итальянской компании Eni Saipem 12000 была остановлена пятью военными кораблями Турции, когда направлялась для бурения в блок 3 в водах исключительной экономической зоны Кипра, сообщил заместитель официального представителя правительства Кипра Виктор Пападопулос агентству Cyprus News Agency.

"Установка была остановлена пятью турецкими военными кораблями, а после угроз насилия (с турецкой стороны) и угроз столкновения с буровым судном, ... она была вынуждены развернуться", - сказал Пападопулос.

В начале февраля Saipem 12000 уже была заблокирована кораблями ВМС Турции в водах исключительной экономической зоны Кипра, где она намеревалась провести бурение новых скважин. Эта деятельность осуществляется Eni на основании специальной лицензии на разработку газовых месторождений, полученной от кипрских властей.

Сейчас судно направляется к греческому порту Лимассол, где оно простоит несколько дней. В четверг глава Eni Клаудио Дескалци сообщил, что компании придется переместить буровую установку - вероятно, в Марокко. Однако от своих прав в районе Кипра компания не откажется, добавил он.

Турция ранее неоднократно выступала против разведки месторождений нефти и газа на Кипре без учета интересов турецкой общины острова. В настоящее время Saipem 12000 находится примерно в 50 км от места предполагаемого бурения на так называемом 3-м блоке шельфа к юго-востоку от острова.

На прошлой неделе Дескалци выразил недоумение в связи с задержанием установки и заявил, что руководство компании ожидает решения возникшей проблемы на межгосударственном уровне. По его словам, речь должна идти об урегулировании спорной ситуации с участием властей Кипра, Турции, Евросоюза и Италии.