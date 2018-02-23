Глава Минэнерго Болгарии подала в отставку после обвинений в лоббировании сделки CEZ - СМИ

МОСКВА, 23 фев /ПРАЙМ/. Министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова (Temenuzhka Petkova) подала в отставку из-за обвинений в том, что она могла лоббировать сделку чешской CEZ с некрупной болгарской компанией Inercom, сообщило агентство Рейтер.

CEZ одобрила продажу своих активов в Болгарии местной компании Inercom за примерно 320 миллионов евро (394 миллиона долларов). Среди проданных активов - энергораспределительная сеть, обслуживающая свыше 3 миллионов человек в северо-западных регионах страны, сырьевой трейдер, а также ряд активов возобновляемых источников энергии.

Местные СМИ обвинили Петкову в том, что она, будучи знакомой с главой Inercom, могла способствовать одобрению сделки. Кроме того, ряд местных политиков выразили сомнение в том, что Inercom сможет обеспечивать деятельность по этим стратегическим активам. По словам главы энергетической комиссии парламента Болгарии Деляна Добрева, Inercom вряд ли сможет управлять бизнесом с годовой выручкой более 1,13 миллиарда долларов, в то время как ранее ей принадлежали только небольшие установки солнечной энергии.

Петкова подтвердила знакомство с главой Inercom, но отрицает какие-либо противозаконные действия по продвижению сделки.

Как передает Рейтер, в пятницу болгарский премьер-министр Бойко Борисов заявил журналистам в Брюсселе, что он примет отставку Петковой, чтобы исключить любые сомнения в том, что его правительство незаконно участвовало в сделке. Он также добавил, что энергетический, финансовый и анти-монопольный регулятор Болгарии, а также спецслужбы откроют расследование в связи со сделкой и будут выяснять источники ее финансирования.