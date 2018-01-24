Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне без единой динамики

МОСКВА, 23 фев /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний закрыли торги пятницы на Лондонской фондовой бирже (LSE) разнонаправленно, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN выросла на 0,07% - до 5,95 доллара, "Лукойла" LKOH - снизилась на 0,74%, до 66,9 доллара, "Новатэка" NVTK - увеличилась на 0,51%, до 138,7 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP подешевели на 0,78% - до 5,06 доллара, "Газпром нефти" - сохранились на уровне предыдущего закрытия в 24,9 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" выросла на 3,18% - до 20,76 доллара, НЛМК – на 0,65%, до 26,45 доллара, "Северстали" CHMF - на 0,67%, до 16,65 доллара.

Бумаги ВТБ увеличились в цене на 1,11% - до 2 долларов, Сбербанка SBER– подешевели на 1,84%, до 20,3 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 0,88% - до 22,6 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" MGNT опустилась на 3,13% - до 21,35 доллара, "Ленты" - на 0,3%, до 6,68 доллара. Расписки АФК "Система" AFKS подешевели на 0,31% - до 4,46 доллара.