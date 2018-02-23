Лидеры ЕС призвали Турцию прекратить активность в ИЭЗ Кипра

БРЮССЕЛЬ, 23 фев /ПРАЙМ/, Александр Шишло. Лидеры 27 стран-членов Евросоюза в пятницу призвали Турцию прекратить активность в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра, заявил глава Европейского совета Дональд Туск.

"Лидеры призвали прекратить эту активность", - сказал он по завершении неформальной встречи в верхах.

Корабли турецкого флота блокируют плавучую буровую установку Saipem 12000, которая проводит бурение в ИЭЗ Кипра для итальянской нефтяной компании Eni, и не дают ей проследовать на блок номер 3 ИЭЗ и начать там работу. До этого Eni вместе с французской Total проводили бурение на участке номер 6 в ИЭЗ Кипра и 8 февраля подтвердили наличие запасов газа на месторождении "Калипсо 1".

Президент Кипра Никос Анастасиадис заявил 11 февраля, что Турция продолжает провокации в кипрской ИЭЗ и отметил, что Никосия намерена добиваться прекращения нарушений международного права со стороны Анкары.