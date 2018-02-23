Нефть дорожает на 1% на новостях из Ливии, игнорируя данные BHGE

МОСКВА, 23 фев /ПРАЙМ/. Цены на нефть растут вечером в пятницу на новостях о приостановке работы месторождения в Ливии, настроения инвесторов не изменилось даже после данных BHGE о росте числа буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.21 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 1,19% - до 67,19 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 1,13% - до 63,49 доллара за баррель.

Ливийское месторождение Эль-Филь (El Feel, Elephant) остановило работу в пятницу из-за присутствия вооруженных группировок на его территории, сообщило агентство Рейтер ранее в пятницу со ссылкой на источник. Отмечалось, что до закрытия на месторождении добывалось 70 тысяч баррелей нефти в день. Добыча в Ливии сохраняется на уровне около 1 миллиона баррелей нефти в день, но остается неустойчивой из-за беспорядков.

"В Ливии очередная приостановка (добычи - ред.). Рынок нефти в последние несколько месяцев выигрывал из-за этих приостановок - будь то трубопровод Keystone (в Канаде - ред.), Forties (в Северном море - ред.) и сейчас это", - приводит агентство Рейтер мнение партнера инвестиционной управляющей компании Again Capital Джона Килдуффа (John Kilduff).

Нефтяные цены также поддерживаются вчерашними данными от Минэнерго США о запасах нефти. Коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 16 февраля, снизились на 1,6 миллиона баррелей, или на 0,4% - до 420,5 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя на 1,8 миллиона баррелей - до 423,9 миллиона баррелей. По мнению аналитика Price Futures Group Фила Флинна, это объясняется высоким спросом на сланцевую нефть и бэквордацией на рынке - когда покупка отложенных фьючерсов обходится дешевле контрактов с немедленной поставкой. В итоге, добытая нефть сразу попадает на рынок, а не держится в хранилищах, добавляет Флинн.

По сообщению BHGE, по итогам завершившейся 23 февраля рабочей недели число нефтяных буровых установок в США выросло на одну единицу, до 799 единиц. Количество газодобывающих установок увеличилось на две штуки, или на 1,1%, до 179 штук. Таким образом, общее число буровых установок в США за отчетную неделю поднялось на три штуки - до 978 единиц.