Эквадор хочет выйти на контракт по строительству НПЗ "Элрой Альфаро" до мая 2024 - министр

ДОХА, 25 фев /ПРАЙМ/, Юлия Троицкая. Эквадор рассчитывает подписать контракт с иностранными инвесторами на строительство нефтеперерабатывающего завода "Элрой Альфаро" в провинции Манаби до мая 2024 года, сообщил в воскресенье журналистам в Дохе министр внешней торговли и инвестиций Эквадора Пабло Кампана.

"Я надеюсь, что мы закроем сделку по строительству завода до мая 2024 года", - отметил министр.

По его словам, Эквадор продолжает искать инвесторов для участия в этом проекте, в частности, речь об этом пойдет на переговорах министра в понедельник с представителями Катарского инвестиционного управления QIA, который является акционером "Роснефти" ROSN.

"У меня 29 января была очень интересная встреча с руководством "Роснефти", когда оно приезжало в Эквадор в числе представителей более 26 компаний со всего мира, желающих участвовать в строительстве НПЗ. Мы видим, что "Роснефть" очень заинтересована в этом проекте, сфокусирована на нем, и одна из причин, по которой я сейчас нахожусь в Катаре, - его вхождение в состав акционеров "Роснефти". CNPC из Китая, Petrofac из Великобритании тоже заинтересованы в проекте, но буду откровенным, я рассчитываю поработать с "Роснефтью", - добавил Кампана.

Он уточнил, что Эквадор уже инвестировал 1,5 миллиарда долларов в создание платформы для завода и инфраструктуру вокруг него.

Завод "Элрой Альфаро" будет перерабатывать 300 тысяч баррелей нефти в день. По расчетам министерства внешней торговли Эквадора, затраты на этот проект в зависимости от окончательного проекта и предпочтений инвесторов составят от 9 до 13 миллиардов долларов.

Завод планируется построить в рамках государственно-частного партнерства: государство будет поставлять нефть и покупать нефтепродукты по фиксированной цене за баррель, а инвестор построит и будет обеспечивать работу НПЗ в течение 25 лет, после чего передаст завод государству. Инвестору будут предоставлены льготы по налогам и сборам. Планируемый срок окупаемости проекта - 8-9 лет.