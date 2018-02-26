Эквадор рассчитывает начать строительство алюминиевого завода на реке Сантьяго в 2024 году

ДОХА, 26 фев /ПРАЙМ/. Эквадор планирует начать строительство интегрированного в гидроэлектростанцию алюминиевого завода на реке Сантьяго в июне 2024 года, сообщил в воскресенье журналистам во время визита в Катар министр внешней торговли и инвестиций Эквадора Пабло Кампана.

"В конце марта мы намерены пригласить различные компании, в том числе российский "Русал", в Эквадор на обсуждение этого проекта, на строительство которого нужны инвестиции в размере 1,9 миллиарда долларов. К июню 2024 года мы запустим этот проект", - сказал Кампана.

Интегрированный проект включает завод и гидроэлектростанцию "Сантьяго". Планируется, что электроэнергия будет экспортироваться на латиноамериканский рынок после обеспечения производства первичного алюминия.