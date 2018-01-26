Дайджест российских СМИ – 26 февраля

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КОММЕРСАНТ

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- Олимпийские ответы из России - Как национальная сборная выступила под нейтральным флагом - Формально итоги пхёнчханской Олимпиады для России не выглядят слишком привлекательными. Несмотря на хоккейный триумф в заключительный день, она заняла лишь 13-е, самое низкое в истории место в медальном зачете, а МОК так и не снял санкции с отечественной делегации и не разрешил ей пройти на церемонии закрытия под национальным флагом из-за двух подряд допинговых инцидентов. Но позитив в этих итогах разглядеть тоже нетрудно. Члены МОК все-таки склоняются к тому, чтобы восстановить статус России сразу после Олимпиады, а не такие уж блестящие спортивные показатели можно интерпретировать и как показатели, свидетельствующие о солидной "базе" и открывающие замечательные перспективы.

- "Лучше один дорогостоящий прицельный удар, чем сто ударов без разбора" - Дмитрий Рогозин о планах по перевооружению армии, развитию Арктики и освоению космоса - Вице-премьер Дмитрий Рогозин последние шесть лет курирует в Белом доме все, что связано с обороноспособностью. В интервью специальному корреспонденту "Ъ" Ивану Сафронову он рассказал, как менялся ОПК, какие уроки оборонка вынесла из сирийской кампании, что было сделано для развития космической отрасли, а что еще только предстоит сделать. Он также рассказал о своем отношении к санкциям Запада и объяснил, почему не против контракта S7 с украинским "Южмашем".

- "Белая птица" долетела до Белого дома - Спасти холдинг братьев Ананьевых просят правительство - Потеря Дмитрием и Алексеем Ананьевыми Промсвязьбанка PSBR привела к финансовым проблемам ГК "Белая птица" — крупного производителя мяса бройлеров, чьими бенефициарами считаются бизнесмены. Раньше они поддерживали группу дешевыми кредитами, но теперь из-за нехватки оборотных средств ее предприятиям грозят снижение производства и сокращение персонала. Помочь им премьера Дмитрия Медведева попросили главы сразу трех регионов.

- Просрочка докатилась до суда - Коллекторы меняют модель сбора долгов - Снижение эффективности взыскания стимулирует рынок к выработке новых подходов к сбору долгов. Все большую долю выкупленной у кредиторов просроченной задолженности коллекторы предпочитают взыскивать через суд, что требует единовременного вложения значительных сумм, но оказывается в итоге более эффективным. Тренд по переходу на судебную стадию будет активно развиваться, уверены участники рынка. Правозащитники эту идею поддерживают, отмечая, что она положительно скажется и на должниках.

- Северную Корею преследуют под чужим флагом - Минфин США начал применять санкции против третьих стран за сотрудничество с Пхеньяном - США предложили вчера Совбезу ООН распространить принятые Вашингтоном дополнительные ограничения против КНДР на весь мир. Минфин США в пятницу добавил в санкционный список более 50 судов и компаний за "помощь в уклонении от санкций", что президент страны Дональд Трамп назвал "самыми жесткими мерами за всю историю". Под удар попали компании и суда из Китая, Сингапура, Танзании, Панамы, Гонконга и других юрисдикций. Лидер США пообещал, что если и эти санкции не остановят ракетно-ядерную программу КНДР, он перейдет "к фазе два, которая будет очень, очень печальной для всего мира".

- Расширение группировки за счет пятого поколения - Минобороны РФ перебросило Су-57 в Сирию - Накануне Дня защитника Отечества Минобороны РФ направило на авиабазу Хмеймим несколько истребителей Су-57, которые разрабатываются с начала 2000-х годов, но пока не приняты на вооружение. По информации "Ъ", речь идет не столько о стратегическом усилении российской авиагруппы, сколько о желании военных и промышленности испытать машины в условиях, приближенных к боевым. А также наглядно продемонстрировать возможности ОПК и показать с выгодной стороны действия российских военных в Сирии.

- Регионы перешли на бумаги - Их долги стали длиннее и ниже - Долги российских регионов за 2017 год не только впервые за десятилетие сократились, но и сильно изменили структуру — в них стало больше длинных облигационных займов и меньше банковских кредитов, констатирует рейтинговое агентство АКРА в обзоре региональных финансов. Впрочем, рейтинговое агентство Fitch в своем обзоре отмечает сохранение существенного разрыва в долговой нагрузке между субъектами РФ, допуская, что общее снижение долга может объясняться не только ростом доходов региональных бюджетов, но и особенностями отчетности.

- Два кандидата в президенты и несколько тысяч манифестантов прошли по центру Москвы - Марш памяти Бориса Немцова завершился без эксцессов - В воскресенье в России прошли акции памяти политика Бориса Немцова, убитого три года назад. По данным ГУ МВД по Москве, в столице в акции участвовало 4,5 тыс. человек, а движение "Белый счетчик" говорит о 7,6 тыс. манифестантов. Большинство из них закончили движение по согласованному маршруту Страстной бульвар—проспект Академика Сахарова на час раньше отведенного времени и отправились по своим делам. Впрочем, небольшая часть участников поехала на Большой Москворецкий мост, чтобы возложить цветы к месту убийства Бориса Немцова.

- Забег на трех ногах - Центр развития ВШЭ предлагает отказаться от единой промышленной политики - Три макросектора российской экономики — сырьевой, крупный несырьевой и сектор средних и мелких предприятий — имеют жесткие границы, разные финансовые модели и разным способом реагировали на изменение внешних условий в экономике в 2014–2016 годах, предполагается в аналитической записке Центра развития ВШЭ, подготовленной для правительства. Промышленная политика, единая по отношению к трем макросекторам, может не достичь целей, полагают экономисты, а для сектора средних и малых предприятий быстрый выход из тени может обернуться общеэкономическими потерями.

- Реформу контроля и надзора приняли за основу - Правительственный законопроект одобрен в первом чтении - Реформа контрольно-надзорной деятельности (КНД) перешла на новый уровень: на прошлой неделе законопроект о государственном и муниципальном контроле и надзоре был принят Госдумой в первом чтении. Депутаты поддерживают идею перестать "кошмарить бизнес", но призывают конкретизировать подходы и методики, правительство также готовит собственные поправки к законопроекту: ко второму чтению документ может быть существенно пересмотрен.

- Николай Цуканов выезжает на места - Помощник президента и секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак обсудят в регионах развитие муниципалитетов - Как стало известно "Ъ", в первой половине марта помощник президента РФ по вопросам местного самоуправления (МСУ) Николай Цуканов проведет в регионах серию форумов Всероссийского совета местного самоуправления (ВСМС). Вместе с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком он обсудит проблемы МСУ, в том числе "кредитные задолженности органов муниципалитетов" и возможные пути реформы, говорят источники "Ъ". Эксперт считает, что оценить итоги работы будет возможно, если после форумов будут подписаны "послевыборные указы" о развитии МСУ.

- Чиновника МВД арестовали за "следопыта" - Попытку выслужиться перед начальством ведомство оценило почти в полтора миллиарда - Как стало известно "Ъ", МВД предъявило иск на 1,4 млрд руб. бывшему начальнику своего ведомственного НПО "Спецтехника и связь" Андрею Нечаеву, отвечавшему за переход полиции на Единую систему информационно-аналитического обеспечения деятельности (ИСОД) и обвиняемому сейчас в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, желая выслужиться перед начальством, он принял у подрядчика незавершенные работы и оплатил их. Защита, в свою очередь, утверждает, что ИСОД была выполнена безукоризненно, поскольку заказывалась лучшим в стране специалистам — создателям автоматической системы управления вооруженными силами РФ, включающей в себя и так называемую ядерную кнопку верховного главнокомандующего.

- "Аэрофлот" AFLT перевел стрелки на диспетчеров - Перевозчик обвиняет в своих задержках ГК ОрВД - "Аэрофлот" нашел новую причину задержек своих рейсов — компания обвиняет в них авиадиспетчеров. Руководство перевозчика жалуется: с начала года из-за длительного ожидания в зоне над Москвой около 15% его судов прибыли в Шереметьево с опозданием, несмотря на благоприятные метеоусловия. Во ФГУП ГК по организации воздушного движения (ОрВД) считают, что "Аэрофлот" и Шереметьево при планировании рейсов просто не учитывают текущие инфраструктурные ограничения аэропорта.

- "Газпром" GAZP заработает на морозах - Цены на газ в Европе взлетели на 30% - "Газпром" на прошлой неделе непрерывно ставил абсолютные суточные рекорды экспортных поставок на фоне резких холодов в Европе. Морозы и истощенные к концу зимы хранилища привели к росту цен на газ на споте более чем на 30%, а по прогнозам, холода должны усилиться на этой неделе. Причем помимо непосредственного роста экспорта "Газпром" сможет выиграть от снижения запасов в подземных хранилищах, что положительно отразится на летних продажах монополии.

- Белоруссии перекрывают молочные реки - Россия хочет ограничить импорт из республики - С 26 февраля может быть введен временный запрет на импорт в Россию части молочного сырья из Белоруссии. Это уже вызвало возмущение чиновников Евразийской экономической комиссии, посчитавшей действия Москвы грубым нарушением положений ЕЭК. Эмбарго позволит без ущерба распродать перед новым сезоном запасы сырья, рассчитывают российские молочники, жалующиеся на заметное падение цен на сырье внутри страны.

- Инвестировать, чтобы оставаться на месте - Алексей Шаповалов о растущих капвложениях российских компаний - Несмотря на низкий уровень и сверхвысокую концентрацию, в 2017 году инвестиции впервые за последние три года выросли почти на 4%. Предложение же инвестиционных товаров, прежде всего машин и оборудования, увеличилось на 10%, оценили в ЦМАКП. И хотя основой восстановления инвестиций были государственные и квазигосударственные проекты, опросы промышленников показывают: доля респондентов, которые назвали инвестклимат в РФ удовлетворительным, за год выросла с 58% до 66%. По данным Центра конъюнктурных исследований ВШЭ, усиливается и интенсивность инвестирования — о росте капвложений за прошедший год сообщили 37% руководителей компаний, а об увеличении потребности в них говорит большинство респондентов.

- В сделках с ЦБ нет привилегий - Надежды кредиторов вернуть 15 млрд руб. Татфондбанку не оправдались - Среди предбанкротных сделок Банка России и Татфондбанка, направленных на вывод средств мегарегулятора из кредитной организации, лишь малая часть (менее 1% от общей суммы) является сделками с предпочтением. К такому выводу пришло Агентство по страхованию вкладов (АСВ), являющееся конкурсным управляющим по банкротству банка. Теперь надежды кредиторов вернуть в конкурсную массу 15 млрд руб. средств ЦБ, скорее всего, не оправдаются.

- "Альфа-форекс" остался на Кипре - Форекс-брокер перестал обслуживать россиян - Зарегистрированный на Кипре "Альфа-форекс", входящий в "Альфа-групп", вскоре прекратит обслуживать клиентов из России. Компанию могла подвести кипрская юрисдикция, из-за которой брокер оказался под давлением финансовых регуляторов двух стран — Кипра и России. Эксперты допускают, что "Альфа-групп" в будущем все же получит лицензию ЦБ и сможет оказывать форекс-услуги в соответствии с российским законодательством.

- "Рост" и "Траст" поборются за здоровье - Один из них станет банком плохих активов ФКБС - Вопрос появления "плохого банка", в который будут переданы токсичные активы кредитных организаций, санируемых фондом ЦБ, принципиально решен. Правда, остается непонятным, на чьей базе он будет создан,— Рост-банка или банка "Траст". "Рост" технически подходит лучше. При этом, по мнению экспертов, куда большую роль, чем выбор базы для "плохого" банка, имеет механизм его будущей работы.

- Субсидии оказались слишком инновационными - Рынку не нужно столько вагонов с высокой нагрузкой на ось - Правительство утвердило новые субсидии: 2 млрд руб. покупателям инновационных специализированных вагонов с нагрузкой 25 тонн на ось и еще не допущенного на сеть супертяжеловесного подвижного состава (27 тонн на ось). Вагоностроители и угольщики приветствуют господдержку, тогда как ряд других участников рынка считают, что меры носят слишком адресный характер в отсутствие соразмерного спроса.

- "Сумма" продает самое дорогое - Группа уступает контроль в НМТП "Транснефти" - Группа "Сумма" Зиявудина Магомедова собирается выйти из своего самого ключевого актива — крупнейшей в стране портовой группы НМТП. Долю выкупает другой совладелец, государственная "Транснефть", с которой "Сумма" давно конфликтовала. Средства группа может направить как на улучшение сложной финансовой ситуации FESCO, так и на борьбу за контроль в "Трансконтейнере" TRCN. Но ряд источников "Ъ" полагает, что сделка может быть и началом выхода "Суммы" из активов в России.

- "Русал" может обойтись без оферты - миноритариям "Норникеля" в ходе "дуэли" с "Интерросом" - "Русал", подтвердивший готовность начать "дуэль" с "Интерросом" Владимира Потанина за акции ГМК "Норильский никель" GMKN, может избежать оферты миноритариям. В компании Олега Дерипаски признали, что могут структурировать сделку так, "чтобы предложения не потребовалось". Это чревато исками от инвесторов, предупреждают юристы, а аналитики уверены, что акционеры ГМК продолжают играть громкими заявлениями для затягивания времени на переговоры.

- Европейское кино подключают к блокчейну - TVzavr нашел партнеров для платформы MoviesChain - Видеоплатформа MoviesChain онлайн-кинотеатра TVzavr, работающая на блокчейне, привлекла первых партнеров, среди которых снявшая "Смерть Сталина" французская киностудия Gaumont. Платформа позволит правообладателям самостоятельно распространять свой контент и в первую очередь ориентирована на независимые студии. Доля артхаусного кино на российском онлайн-рынке пока не превышает 1%.

- "Ростелеком" RTKM сыграет с американцами - Вместо LoudPlay он обсуждает работу с Nvidia - "Ростелеком" пересмотрел план выхода на рынок компьютерных игр. Оператор отказался от партнерства с российской облачной платформой LoudPlay и изучает возможность сотрудничества с иностранными игроками, включая американскую Nvidia, чтобы "формировать" в России новую индустрию. Сегмент облачного гейминга также интересует МТС MTSS и других интернет-провайдеров: спрос на него должны обеспечить большой парк старых персональных компьютеров и развитие сетей 5G.

- "Лента" дошла до дисконта - Сеть снизила цены на продаваемые активы - "Ленте" не удалось продать с первого раза земли, которые торговая сеть планировала застраивать. Ритейлер готов повторно провести аукцион, согласившись на дисконт по некоторым площадкам до 52%. Такие значительные скидки указывают на проблемы с активами, полагают участники рынка. Консультанты компании утверждают, что стартовые цены изначально были завышены. Теперь "Лента" попытается реализовать десять участков в разных регионах страны общей стоимостью 551,6 млн руб. Сети необходимы средства для реализации обещанного инвесторам плана по удвоению объема торговых площадей.

- "Белая птица" долетела до Белого дома - Спасти холдинг братьев Ананьевых просят правительство - Потеря Дмитрием и Алексеем Ананьевыми Промсвязьбанка привела к финансовым проблемам ГК "Белая птица" — крупного производителя мяса бройлеров, чьими бенефициарами считаются бизнесмены. Раньше они поддерживали группу дешевыми кредитами, но теперь из-за нехватки оборотных средств ее предприятиям грозят снижение производства и сокращение персонала. Помочь им премьера Дмитрия Медведева попросили главы сразу трех регионов.

ВЕДОМОСТИ

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- За утечку не отвечаем - Государство не несет ответственности за доступ мошенников к персональным данным, хранящимся в государственных базах - Утечки из ведомственных баз данных – не государственная забота, следует из ответа российских властей на запрос Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), с которым ознакомились "Ведомости". В 2017 г. ЕСПЧ коммуницировал жалобу 46-летнего москвича (его имя не называется), заявившего о нарушении права на уважение частной и личной жизни и права на эффективную правовую защиту. В 2011 г. он обнаружил в открытом доступе на Савеловском рынке базу ГУВД Москвы, в которой содержались данные, что заявитель – носитель ВИЧ-инфекции и дважды судим. Информация оказалась доступна и его знакомым.

- У партии Алексея Навального снова украли название - Это произошло накануне учредительного съезда - В Минюст представлены документы для регистрации изменений в устав партии "Гражданская позиция", предполагающих ее переименование в Партию прогресса, сообщили "Ведомостям" в министерстве. Съезд прошел в Москве в четверг, 22 февраля, новое название совпадает с названием незарегистрированной партии Алексея Навального. В 2014 г. его Партия прогресса пыталась получить госрегистрацию, но Минюст объявил, что организация не успела в установленный законом срок зарегистрировать 43 региональных отделения, и в 2015 г. ликвидировал партию. В начале 2018 г. Навальный заявил, что намерен снова добиваться регистрации Партии прогресса: на 3 марта запланирован ее новый учредительный съезд, после чего предполагалось создание отделений на базе региональных штабов оппозиционера.

- Новое лицо военных инноваций - На портале опубликования проектов нормативных актов в четверг были размещены проекты указов президента об инновационных военных разработках, подготовленные Министерством обороны во исполнение поручения Владимира Путина, которое он дал по итогам совещания в Уфе 24 января. Одним указом на должность председателя попечительского совета Фонда перспективных исследований (ФПИ), которую сейчас занимает заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин, предлагается назначить министра обороны Сергея Шойгу, а еще одним членом совета вместо вице-президента института "Сколтех" Алексея Пономарева должен стать президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

- Россия получила двойку - Российские чиновники давно ждали, что S&P повысит рейтинг страны. На прошлой неделе это наконец произошло: по обязательствам в иностранной валюте долгосрочный рейтинг повышен до нижней инвестиционной ступени – с BB+ до ­BBB-, в национальной валюте – с BBB- до BBB. Прогноз – "стабильный". Но, подняв рейтинг, S&P дало весьма сдержанную оценку состоянию российской экономики, институтам и перспективе их улучшения.

- Дорога уперлась в фонд - На российском инвестиционном форуме в Сочи премьер Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития за неделю договориться о проекте инфраструктурной ипотеки – механизме государственно-частного партнерства (ГЧП), с помощью которого Минэкономразвития рассчитывает привлечь инвесторов. Спустя неделю оно опубликовало на regulation.gov.ru пакет изменений в законодательство о концессиях и ГЧП.

- "В любом списке чувствую себя неуютно. И в "Форбсе" тоже" - Леонид Богуславский, 84-й номер рейтинга "200 богатейших бизнесменов России 2017" Forbes, рассказывает, почему не боится санкций, как стал первым в России дистрибутором Oracle и чем чревато импортозамещение технологий - По оценке Forbes, основатель инвестиционной компании ru-Net заработал на венчурных инвестициях $1,1 млрд – достаточно, чтобы попасть в кремлевский список. Пока он этим не обеспокоен – надеется, что репутация бизнесмена, не связанного с властью, позволит ему сохранить статус-кво на Западе. Богуславский инвестирует в технологии 17 лет, а занимается ими всю жизнь. Сын литератора Зои Богуславской и пасынок поэта Андрея Вознесенского не стал гуманитарием, пошел по стопам отца – инженера, ученого Бориса Кагана, выбрал прикладную математику и в 1976 г. опубликовал в американском научном журнале первую статью по компьютерной тематике.

- Россельхознадзор запретил ввоз молока из Белоруссии - Запрет касается промышленного сырья и не распространяется на фасованное молоко и молочные продукты - Россельхознадзор сообщил о введении с 26 февраля временного запрета на ввоз молочного сырья из Белоруссии. Под него подпали наливные, сухие, сгущенные молоко и сливки, молочная сыворотка, концентрат сывороточного и молочного белка. Со всех белорусских предприятий, уточнил представитель Россельхознадзора. Причина, по его словам, – нарушения требований к безопасности продукции: по этим видам их фиксировалось больше всего. Запрет продлится до тех пор, пока белорусская сторона не примет меры для усиления контроля, которые сейчас, судя по всему, недостаточны, заметил собеседник "Ведомостей".

- "Транснефть" получит контроль над крупнейшим портом России - Она выкупает долю "Суммы" в НМТП - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство структуры "Транснефти" – швейцарской Fenti Development о приобретении 50% кипрской Omirico у группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, сообщило ведомство. Эта компания принадлежит им на паритетной основе, она через Novoport Holding владеет 50,1% акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП). ФАС уже одобрила сделку с предписанием перевести тарифы порта в рубли.

- UC Rusal просит у акционеров разрешения на "русскую рулетку" - На выкуп доли Владимира Потанина в "Норникеле" может потребоваться до $15,39 млрд - Совет директоров UC Rusal хочет получить от акционеров мандат, который позволит ему продать принадлежащий ей пакет "Норникеля" основному владельцу компании Владимиру Потанину или выкупить акции у него. UC Rusal Олега Дерипаски владеет 27,82% "Норникеля", структуры Потанина – 31,02%, в том числе Whiteleave Holdings – 30,4%. Выкупить пакеты друг друга Потанин и Дерипаска могут, запустив так называемую русскую рулетку. Это условие мирового соглашения, которое бизнесмены подписали 10 декабря 2012 г. при участии Романа Абрамовича после затяжной корпоративной войны.

- Пятое поколение требует льгот - Рабочая группа по информационной инфраструктуре при автономной некоммерческой организации (АНО) "Цифровая экономика" согласовала план стимулирования инвестиций в развитие сетей пятого поколения связи (5G), говорится в материалах АНО. План утвержден, через пресс-службу "Мегафона" MFON подтвердила Анна Серебряникова, операционный директор оператора, она руководит рабочей группой при "Цифровой экономике".

- Русские тропы к триллионам - Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил в правительство письмо с просьбой усовершенствовать законодательство о развитии природоориентированного туризма, рассказал "Ведомостям" эксперт ОНФ, руководитель общественной организации "Национальная туристическая инициатива" Александр Железняк. В справочной службе правительства подтвердили получение письма ОНФ, а "Ведомости" ознакомились с документом.

- Бонды режут на стройке - Девелоперская структура братьев Ананьевых хочет реструктурировать бонды на 10 млрд рублей - "ПСН проперти менеджмент" (ПСН ПМ) сообщила в четверг, что намерена провести реструктуризацию выпуска облигаций на 10 млрд руб. с погашением в 2026 г. Компания предлагает сократить срок обращения бумаг на три года и с 2018 г. постепенно гасить номинал. Одновременно ПСН ПМ хочет увеличить число купонов с 20 до 26 за счет уменьшения купонного периода, а купонный доход начислять на непогашенную часть номинала облигации. Ставка купона будет зафиксирована на весь период с 2018 по 2023 г., передал через пресс-службу гендиректор ПСН ПМ Александр Грось. Какой она будет, пресс-служба не сказала, сейчас ставка – 13% годовых, в сообщении ПСН ПМ не сказано, что ставка будет меняться.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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- Жизнь без работы - Татьяна Голикова о несправедливых пенсионных баллах и низких социальных пособиях - Выплаты по безработице очень малы, но отменять их без какой-либо замены нельзя, считает председатель Счетной палаты Татьяна Голикова. В интервью "Российской газете" она также рассказала, как надо изменить пенсионную систему, выявлять неплательщиков страховых взносов и можно ли оценить эффективность бюджетных инвестиций.

- Ружье для "Марьиванны" - В США хотят вооружить учителей. Как нам это? - Учителей в американских школах могут вооружить для защиты от жестоких нападений, подобных тому, что произошло в средней школе небольшого городка Паркленд в штате Флорида. Напомним, что 14 февраля 19-летний Николай Круз с рюкзаком, полным оружия, при попустительстве охраны, вошел в среднюю школу Стоунмана Дугласа, из которой он был исключен за "вызывающее поведение". Убил 17 человек - учеников и учителей, используя полуавтоматическое оружие, которое смог приобрести на законных основаниях, несмотря на проблемы с психикой и сигнал в ФБР о его "потенциальной опасности", поступивший от одного из родственников.

- Родина помнит - Владимир Путин передал Звезду ZVEZ Героя родным погибшего в Сирии летчика - Россия вышла на передовые места в мире по боеготовности, качеству вооружения и военной техники. И теперь можно уверенно сказать: безопасность страны обеспечена, заявил президент.

- Сняли сливки - Россия и Беларусь проведут консультации по молоку - На завтра запланирована встреча представителей Россельхознадзора с коллегами из Беларуси по поводу поставок молочной продукции на российский рынок. А пока с 26 февраля российская сторона временно ввела ограничения на часть белорусского импорта.

- Сдали смену - В Росреестре и ФНС произошли кадровые перестановки - Новым замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) назначен Константин Чекмышев. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

- Выселят из тени - Госдума окончательно продлила "дачную амнистию" - Индивидуальные жилые дома можно будет зарегистрировать в упрощенном порядке до весны 2020 года. Перед тем, как срок "дачной амнистии" подошел к концу, депутаты Госдумы решили дать владельцам такой недвижимости еще два года на то, чтобы оформить свои постройки в соответствии с законом.

- Лотерея детям не игрушка - Госдума в окончательном чтении приняла закон, касающийся приобретения лотерейных билетов и получения выигрыша. - При попытке купить такой билет теперь могут потребовать паспорт. Закон запрещает принимать лотерейные ставки и распространять лотерейные билеты среди лиц, не достигших 18 лет, выплачивать или передавать им выигрыши.

- От алиментов не скрыться - Если должник по алиментам пропал, взыскателей об этом проинформируют. Это даст возможность сразу оформить пенсию по потере кормильца. Закон об обязательном информировании принят Госдумой в третьем чтении.

- Реки и кусты - Росприроднадзор возьмет под особый контроль новые заповедники и национальные парки - Созданные в 2017 и 2018 годах заповедники и национальные парки Росприроднадзор возьмет под особый контроль. Такое поручение дал глава минприроды Сергей Донской на итоговой коллегии ведомства.

- Стань лучшим - Чиновники будут учиться за границей или у бизнеса - Чиновников начнут посылать на стажировки в передовые ведомства, коммерческие организации и за границу. Об этом написано в проекте постановления правительства РФ, который разработал Минтруд России. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных актов для общественного обсуждения.

- Встать пораньше - В отдаленных районах России началось досрочное голосование - В стране стартовал новый этап кампании по выборам главы государства, которые пройдут 18 марта. С 25 февраля началось досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных районах. Кроме того, участковые избирательные комиссии (УИК) стали принимать заявления граждан о голосовании по месту пребывания.

- За новый метр - Новая программа переселения из аварийного жилья заработает с 2019 года - Государственная программа переселения граждан из аварийного жилья продолжится с 2019 года. Из бюджета на это могут направить 25 миллиардов рублей.

- На финишной прямой - С наступлением новой недели в президентской кампании можно зафиксировать переход к следующему, финальному этапу - дебатов кандидатов - На этот раз публичных сражений будет не так много, как кандидатам хотелось бы. Что поделать, дебаты в нашей политической культуре так и не приобрели характер обязательной процедуры. Социологи по итогам прошлых выборов отмечали, что большинство избирателей не называют дебаты важным фактором для выбора в пользу того или иного кандидата. Можно ли эту установку изменить? Не исключено. Но эта задача решается не простым увеличением времени на дискуссии.

- Курс на позитив - Россия вернула себе статус инвестиционной страны - Кредитному рейтингу России с 23 февраля присвоен инвестиционный уровень от двух международных рейтинговых агентств, входящих в "большую тройку".

- Сахар подешевел - Россияне с суррогатов могут перейти на самогон - Производство самогона в России в этом году увеличится на 15 процентов и достигнет примерно 400 миллионов литров, рассказали "Российской газете" в Центре исследований федерального и региональных рынков алкоголя "ЦИФРРА".

- Возьмут под стражу - В Вологодской области планируют создать новое учреждение для охраны порядка - В текущем году на Вологодчине может появиться своя "Муниципальная стража". Главная цель проекта - помощь полиции в охране общественного порядка.

- До станции Подвиг - В поезде Москва - Ростов открылась экспозиция о восстании в лагере Собибор - В вагонах фирменного поезда, который накануне отправился с Казанского вокзала Москвы в Ростов-на-Дону, открылась экспозиция, посвященная советскому офицеру Александру Печерскому. Он был организатором единственного успешного лагерного восстания за все годы Второй мировой войны - в нацистском лагере смерти Собибор, которое состоялось 14 октября 1943 года.

- Мороз и солнце - Более трех тысяч жителей Латвии вышли на митинг в защиту школьного образования на русском языке - Самой массовой за последние годы акцией протеста русскоязычных жителей Латвии стал митинг против перевода всех школ нацменьшинств республики на государственный язык - то есть латышский. Такая участь ждет не только русскоязычные учебные заведения (хотя в первую очередь именно их), но также польские, украинские и еврейские школы.

- Поклялись на Совбезе - Американские дипломаты в мае переедут в новое посольство США в Израиле - Постоянный представитель Израиля при ООН Данни Данон объявил о "вечной дружбе" между еврейским государством и Соединенными Штатами.

- "Снег" не прошел - Россия и Аргентина предотвратили ввоз крупной партии наркотиков в Европу - Правоохранительные органы России и Аргентины провели совместную операцию по пресечению канала поставки кокаина из этой южноамериканской страны на европейский рынок.

- Письма в историю - Скончался государственный деятель и дипломат Валентин Фалин - Не стало выдающегося государственного деятеля, дипломата Валентина Михайловича Фалина. Менее чем через два месяца ему должно было исполниться 92 года.

- Действия в логике войны - Генштаб ВСУ рапортует о готовности начать боевые действия - Вслед за вступлением в силу так называемого закона о реинтеграции Донбасса (23 февраля текст подписанного Порошенко документа опубликован в парламентской газете "Голос Украины", прим. "РГ") в заявлениях руководства украинской армии появились воинственные нотки.

- Испытание отдыхом - После долгих праздников россияне стали чаще обращаться к психологам и юристам по семейным делам - Продолжительный отдых не всегда способствует укреплению семейных уз. Как констатирует Росстат, в январе количество обращений к юристам по семейным делам выросло на 7,8 процента.

- Слитки набрали вес - Россия вошла в топ-5 стран по запасам золота - По итогам января золотой запас России увеличился на 20 тонн, сообщил Центробанк РФ. Объем его резервов наконец оказался больше, чем у Китая - 1857 тонн против 1843. Теперь, исходя из подсчетов Международного валютного фонда (МВФ), Россия поднялась с шестого на пятое месте в мире по золотому запасу.

- Взяли на службу - В Росгвардии сформировали взвод из кубанских казаков - В составе нового подразделения солдаты-срочники, которых направляет на службу Кубанское казачье войско. В перспективе из казаков могут создать отдельный батальон или полк, но подчиняться он будет Росгвардии.

- Вечный двигатель - Солнце, ветер, водород: инженеры научили дома питаться автономно - Энергетики наконец придумали, как автономно запитать загородный дом, в котором круглый год живет одна или две семьи, не подключаясь к ближайшей ЛЭП и не загрязняя природу выхлопами от дизельного генератора. Кроме варианта с русской печью теперь есть мобильная система, работающая на основе энергии солнца и водорода. Систему придумали немцы, вдохновленные опытом Швейцарии, и пока она по карману только богачам. На самом деле это оборудование требует не столько денег, сколько мудро построенного дома, энергоэффективность которого усиливает КПД автономной системы питания.

- Азия ждет технологий - К 2025 году ИТ-экспорт превысит 10 миллиардов долларов - Более 50 процентов российского экспорта в страны Юго-Восточной Азии составляют энергоресурсы, продукция химической промышленности и сельхозпродукция. В ближайшие годы Россия намерена сбалансировать внешний товарооборот и диверсифицировать экспорт, в частности, за счет сектора услуг - транспортных, ИТ, образовательных. Об этом рассказал замминистра экономического развития Алексей Груздев.

- Осмотр усиленного режима - Вступили в силу поправки в правила проведения техосмотра - Без аптечки теперь техосмотр не пройти. Равно как и с затонированными фарами, а также с разными шинами. Новые требования к проведению техосмотра вступили в силу.

- Начинают с мелочи - В Дагестане полицейские попались на финансовых махинациях - В отношении нескольких сотрудников республиканского МВД возбуждено уголовное дело. По информации "РГ", в рамках расследования задержан начальник отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД по Дагестану.

- Накрутили счетчики - Коммунальщики Кузбасса принуждали граждан заменять прибор учета и проводить их поверку за свой счет - Нарушения выявили работники прокуратур, проверившие, как соблюдаются жилищные права жителей Кемеровской области при оказании им дополнительных услуг в сфере ЖКХ.

- Положительная убыль - В Орловской области уровень безработицы упал до минимума - Правительство Орловской области объявило о достижении рекорда на рынке труда - уровень регистрируемой безработицы сократился до 0,9 процента от численности экономически активного населения. На учете в службе занятости сегодня состоят 3,6 тысячи человек - это самый низкий показатель за последние 10 лет.

ИЗВЕСТИЯ

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- Магнитные наночастицы помогут останавливать кровотечения - Российские ученые изобрели способ ускорять свертывание крови при травмах - Ученые из Университета ИТМО нашли способ эффективно бороться с внутренними кровотечениями — одной из самых распространенных причин смерти при травмах. Исследователи разработали управляемые магнитом наночастицы с важнейшим компонентом системы свертывания крови человека и животных — тромбином. Препарат на основе таких частиц можно будет вводить внутривенно и доставлять прямо к месту повреждения сосуда. С его помощью можно локально ускорить образование тромба и снизить общую потерю крови. При этом наночастицы не токсичны для клеток человека и не вызывают побочных эффектов.

- Ипотеку пропишут в электронном виде - Подключение банков к Росреестру приведет к росту жилищных кредитов на 15-20% - На ипотечном рынке в этом году ожидается бурный рост, и произойдет это не только благодаря снижению процентных ставок, но и за счет ускорения процесса получения кредитов на покупку квартир. Банки смогут получать из Росреестра документы о правах на недвижимость и проверять "чистоту" квартир по системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), рассказал "Известиям" председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин. Эту информацию подтвердили в Росреестре. По мнению экспертов, ускорение электронного документооборота приведет к росту объемов ипотечного кредитования на 15–20% в 2018 году.

- Нелегальное спиртное предлагают уничтожать на месте - На складах скопилось 40 млн литров изъятого контрафактного алкоголя - Нелегальный алкоголь должен уничтожаться непосредственно после его обнаружения, считают в правительстве. Вице-премьер Александр Хлопонин поручил Минфину совместно с другими ведомствами представить предложения по этому вопросу. Сейчас конфискованное и изъятое спиртное уничтожают по решению суда — до этого момента нелегальный алкоголь хранится на складах по всей стране. В октябре 2017 года объем конфискованного спиртного составил 40 млн литров, что эквивалентно полугодовым продажам водки в России.

- Бактерии помогут следить за экологией городов - В Курчатовском институте создали систему для мониторинга состояния воздуха, воды и почвы - В Национальном исследовательском центре "Курчатовский институт" создали систему мониторинга состояния воды, почвы и воздуха на основе "интернета вещей". Информация поступает от многочисленных датчиков, находящихся на изучаемой территории. Они работают автономно и не требуют частого обслуживания — благодаря энергопитанию от микробных биотопливных элементов. Предполагается, что подобная система будет недорогой и сильно упростит работу городских служб. Она позволит незамедлительно реагировать на возникающие экологические угрозы.

- "Французы должны знать историческую правду о Крыме" - Французский археолог Пьер Малиновский — о реализации новых проектов на полуострове, российско-французских отношениях и необходимости чтить память погибших солдат - В 2018 году в Санкт-Петербурге будет захоронен прах русского солдата, павшего на территории Франции во время Первой мировой войны. Об этом "Известиям" рассказал археолог и историк Пьер Малиновский, который уже более четырех лет занимается поиском останков солдат русского экспедиционного корпуса во Франции. В интервью "Известиям" он также рассказал о запланированных культурных проектах на территории Крыма, необходимости хранить память о русских воинах и возможности улучшить российско-французские отношения.

- На низшем уровне - Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко рассказал о причинах заморозки военных контактов с НАТО - Североатлантический альянс прекратил любое практическое сотрудничество с РФ по военной линии и не готов вести конструктивный диалог в формате Совета Россия–НАТО. Вместо этого блок взял курс на "усиление на восточном фланге против несуществующей угрозы", заявил "Известиям" заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. В самом альянсе "Известиям" подтвердили, что военно-политический блок не готов восстанавливать "нормальные связи" с Москвой.

- Россияне выходят из свадебного кризиса - Количество браков увеличилось впервые за четыре года - В 2017 году в брак вступили почти на 64 тыс. пар больше, чем в 2016-м. Это следует из данных Росстата. Динамика оказалась положительной впервые за четыре года. Количество разводов при этом не изменилось. По мнению экспертов, россияне стали оптимистичней оценивать свое материальное положение и перестали откладывать походы в загс. Улучшение "брачного" показателя может замедлить темпы снижения рождаемости.

- Глобальное инвестиционное потепление - Бизнес и зарубежные эксперты оптимистичны в оценках потенциала российской экономики - Выход российской экономики из рецессии и произошедшая адаптация к внешним шокам дали отечественному бизнесу шанс для роста. Так, 66% компаний назвали инвестклимат в России в 2017 году удовлетворительным, против 58% респондентов годом ранее, говорится в исследовании НИУ ВШЭ, с которым ознакомились "Известия". Многие предприниматели намереваются модернизировать и расширять производство, делая капиталовложения на срок до пяти лет. Увеличить свой вклад в развитие нашей экономики смогут также крупные зарубежные фонды и компании — на днях международное агентство Standard & Poor"s (S&P) повысило рейтинг России до инвестиционного.

- Онлайн-продажи лекарств ушли в офлайн - Ведомства не могут договориться о правилах интернет-торговли рецептурными препаратами - Введение онлайн-продажи лекарств откладывается: Минздрав, Росздравнадзор и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пока не пришли к единому мнению, стоит ли вводить интернет-торговлю не только обычными, но и рецептурными препаратами. Без единой позиции правительства Госдума не может принять поправки в законы "Об обращении лекарственных средств" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", которые находятся на рассмотрении в нижней палате парламента с осени прошлого года. Глава рабочей группы Александр Петров ("Единая Россия") заявил "Известиям", что депутаты обратились к вице-премьеру правительства РФ Ольге Голодец с просьбой обозначить точку зрения кабинета министров. Эксперты напоминают, что электронный рецепт появится только в сентябре этого года, поэтому вводить систему онлайн-продаж нужно поэтапно.

- Школа антибуллинга - В России создается Федеральный ресурсный центр для повышения квалификации учителей и психологов - Все школьные педагоги должны получить знания в области психологии. Это одна из задач федерального ресурсного центра, который создается при Минобрнауки. Повышение квалификации поможет учителям предотвращать проявления агрессии в детских коллективах. Переподготовку пройдут и профессиональные педагоги-психологи. По словам экспертов, большинство "школьных стрелков" в мире — жертвы травли.

- "Глобальные проблемы не решить "ядерной дубинкой" - Руководитель Российского научного фонда Александр Хлунов — о поддержке молодых ученых и перспективных направлениях исследований - Руководитель одной из крупнейших организаций, поддерживающих фундаментальные исследования в РФ, гендиректор Российского научного фонда (РНФ) Александр Хлунов рассказал "Известиям" об укреплении базы отечественных НИИ, государственной поддержке молодых ученых, приоритете life sciences перед оборонными разработками.

- Детей будут кормить по ГОСТам - Сенаторы намерены установить жесткий контроль над качеством продуктов, предназначенных для детских садов и школ - В России разрабатывается закон, запрещающий кормить детей продуктами, не соответствующими ГОСТам. Речь идет о питании в школах, детсадах, больницах и других учреждениях. Его организацией в основном занимаются местные власти. Эксперты констатируют, что сейчас при заключении контрактов с поставщиками чиновники ориентируются в первую очередь на низкую стоимость, а не на качество продуктов. Если законопроект, который пишут в Совете Федерации, будет принят, в детские учреждения запретят поставлять молоко и масло с растительными жирами.

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РБК RBCM daily

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- Красный свет для зеленого коридора - Спецслужбы Аргентины и России перекрыли канал поставки кокаина - Спецслужбы Аргентины и России пресекли масштабную поставку кокаина через российское посольство в Буэнос-Айресе. В преступной группе состояло как минимум шестеро, в том числе сотрудник российского посольства.

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