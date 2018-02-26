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Мексиканская Pemex в IV квартале получила убыток в $19 млрд против прибыли годом ранее


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. Государственная нефтяная компания Мексики Pemex в четвертом квартале 2017 года получила чистый убыток в 352,3 миллиарда мексиканских песо (около 18,9 миллиарда долларов), тогда как годом ранее была получена прибыль в 73,6 миллиарда песо (3,9 миллиарда долларов), говорится в отчетности компании.

Отмечается, что такой результат вызван негативным влиянием курсовых разниц вследствие удешевления мексиканского песо к доллару США, а также ростом затрат. Увеличение издержек за период составило 35,4%, что стало результатом роста задолженности компании.

Общие продажи выросли в годовом выражении на 24%, до 402,5 миллиарда песо (21,6 миллиарда долларов), что объясняется ростом экспорта вследствие восстановления нефтяных цен и увеличением внутренних продаж.

Государственная нефтяная компания Мексики Pemex является крупнейшей в стране, основана в 1933 году. Благодаря реформе энергетической отрасли, идущей в Мексике с конца 2013 года, впервые после почти 80 лет монополизма госкомпании Pemex в энергетическую сферу были допущены частные, в том числе иностранные, инвестиции. В рамках реформы Pemex и CFE (национальная энергосистема) получили право заключать контракты с частными компаниями.

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